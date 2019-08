DisplayPort czy HDMI - wyjaśniamy różnice

DisplayPort i HDMI to popularne złącza do przesyłania sygnału wideo i audio. Porównujemy je oraz wyjaśniamy różnice i doradzamy, z którego standardu warto skorzystać.

Spis treści

HDMI jest doskonale znanym standardem popularnym w wielu rodzajach elektroniki użytkowej. HDMI to skrót od High Definition Multimedia Interface, czyli po polsku multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości. Interfejs ten służy do przesyłania cyfrowego sygnału audio oraz wideo. Pierwsze produkty wyposażone w HDMI pojawiły się na rynku we wrześniu 2003 roku.

Źródło: techadvisor

DisplayPort jest nieco mniej popularnym standardem, ale nadal wiele urządzeń jest z nim kompatybilna. Podobnie, jak HDMI jest to uniwersalny interfejs cyfrowy, który opracowany został przez VESA - Video Electronics Standards Association. Jest to konsorcjum, które zajmuje się standaryzacją w zakresie grafiki komputerowej. DisplayPort jest nieco nowszym standardem od HDMI. Został zatwierdzony w 2006 roku. Służy głównie do łączenia komputerów z monitorami oraz systemami kina domowego. W czerwcu 2019 roku VESA ogłosiła nową wersje standardu DisplayPort - 2.0. Charakteryzuje się ona znacznie zwiększonymi możliwościami transferu danych. W konsekwencji już niedługo za pomocą DisplayPort można będzie przesyłać obraz nawet w rozdzielczości 16K.

Oba standardy audio/wideo są bardzo podobne, ale nie brakuje między nimi różnić. W poniższym artykule porównujemy interfejsy cyfrowe HDMI oraz DisplayPort.

Rodzaje złączy

Trzeba zaznaczyć, że zarówno HDMI, jak i DisplayPort posiadają kilka rodzajów złącz, które różnią się od siebie wymiarami. Niestety sprowadza się to do tego, że niekiedy trzeba wykorzystać różnego rodzaju przejściówki.

Złącza HDMI

HDMI spotkamy głównie pod postacią klasycznego złącza typu A, ale na rynku dostępne są także urządzenia wyposażone w dużo rzadziej spotkane mini-HDMI, micro-HDMI oraz Automotive. Opracowano również złącze Dual-Link, które nie zostało jednak nigdy wykorzystane.

Niezależnie od wariantu HDMI posiada 19 pinów. Standardowe złącze HDMI typu A spotykane jest w telewizorach, projektorach, dekoderach i laptopach. Mniejsze HDMI nazywane mini-HDMI można znaleźć w niektórych rodzajach ultrabooków, tabletach oraz aparatach fotograficznych. Najmniejsze złącze micro-HDMI (typu C) zostało stworzone z myślą o najmniejszych urządzeniach przenośnych takich, jak tablety oraz smartfony.

Źródło: techadvisor

Ze względu na popularność złącza HDMI typu A na rynku dostępnych jest wiele adapterów z mini-HDMI oraz micro-HDMI do pełnowymiarowego złącza HDMI.

Złącza DisplayPort

DisplayPort dostępny jest jedynie w dwóch głównych rozmiarach i posiada 20 pinów. Podobnie, jak w przypadku HDMI na rynku znajdują się urządzenie wyposażone w pełnowymiarowy port, ale dostępna jest jedynie jedna mniejsza wersja. Jest to port mini DisplayPort, który w latach 2008-2017 był stosowany przez Apple w większości komputerów Mac. Fizycznie jest to ten sam port co Thunderbolt pierwszej oraz drugiej generacji. Aktualnie najnowszy standard Thunderbolt 3 wykorzystuje jako konektor złącze USB Typu C.

Źródło: techadvisor

Warto zauważyć, że część urządzeń dostępnych na rynku (głównie monitorów) posiada na wyposażeniu zarówno złącze HDMI, jak i DisplayPort.

W przypadku złącza DisplayPort na rynku można znaleźć przejściówki na HDMI, DVI oraz VGA. Mniejszy standard mini DisplayPort można z łatwością zamienić na złącze HDMI, VGA lub DVI. W tym przypadku dostępnych jest wiele adapterów trzy w jednym, które oferują zarówno złącze HDMI, DVI, jak i VGA.

Przejściówka z mini DisplayPort do HDMI obsługująca 4K produkcji Apple

Rozdzielczość, jakość obrazu

Zarówno HDMI, jak i DisplayPort to standardy, które cały czas się rozwijają.

W przypadku HDMI najpopularniejszą obecnie wersją jest 1.4a (niemalże identyczna z 1.4 zaprezentowaną w 2016 roku). HDMI 1.4a obsługuje przepustowość 25,92 Gbps i może obsługiwać rozdzielczość 8K UHD (760 x 4320 pikseli) przy 60 Hz lub 4K UHD (3840 z 2160 pikseli) przy 120 Hz oraz z obsługą HDR.

Przełomowa wersja DisplayPort miała pojawić się na rynku już w 2017 roku. Finalnie standard zaprezentowano w czerwcu 2019 roku i jest on sporym krokiem naprzód względem HDMI. Może wydawać się, że HDMI 1.4a posiada parametry, których większość użytkowników nie wykorzysta. To prawda, ale trzeba wiedzieć, że standardy takie projektowane są na lata i urządzenia zarówno z HDMI, jak i DisplayPort produkowane będą jeszcze przez wiele lat dlatego standardy te muszą wybiegać znacznie naprzód. DisplayPort 2.0 posiada przepustowość zwiększoną do 77,4 Gbps (z 25,92 Gbps). Przy wykorzystaniu rozdzielczości 4K z HDR częstotliwość odświeżania została zwiększona do 144 Hz. Maksymalnie przy użyciu nowego standardu DisplayPort można podłączyć pojedynczy wyświetlacz o oszałamiającej rozdzielczości 16K (15360 z 8460 pikseli) z częstotliwością 60 Hz.

Jeżeli użytkownik zdecyduje się trzymać obecnego standardu - 4K będzie mógł podłączyć trzy monitory zachowując 90 Hz odświeżanie. Inną możliwością jest podpięcie dwóch ekranów 8K przy 120 Hz. DisplayPort 2.0 jest oczywiście kompatybilny wstecznie z poprzednimi wersjami.

DisplayPort pomimo tego, że jest nowszy posiada kilka wad w stosunku do HDMI. Nie obsługuje on danych przesyłanych przez ethernet oraz nie posiada zwrotnego kanału audio. Jego zaletą jest za to możliwość podłączenia kilku wyświetlaczy przy wykorzystaniu jednego portu DisplayPort.

Najbardziej rozpowszechniony standard HDMI w wersji 1.4 jest bardzo podobny do poprzedniej wersji DisplayPort 1.2. Obsługuje on rozdzielczość 4K, ale zaledwie przy częstotliwości 30 Hz. Na rynku dostępne są również urządzenia z HDMI 2.1. To najnowsza obecnie wersja, która pozwala na zwiększenie częstotliwości odświeżania do 120 Hz oraz zwiększa przepustowość z 18 Gbps do 48 Gbps. Rozdzielczość maksymalna to 10K.

W odróżnieniu do DisplayPort każde złącze HDMI obsługuje kanał zwrotny audio, a na rynku dostępne są urządzenia kompatybilne z 100 Mbps ethernetem. Kanał zwrotny audio powoduje, że można przesłać dźwięk do amplitunera AV tak, aby odtwarzany był on z kina domowego, a obraz odtwarzany jest na telewizorze lub inny podłączonym do amplitunera wyświetlaczu.

HDMI jest bardziej nastawione na obsługę multimediów i posiada również funkcję CEC (Consumer Electronics Control), która umożliwia sterowanie urządzeniami za pomocą jednego pilota. Na przykład uruchomienie konsoli Xbox One S przy użyciu pada może automatycznie uruchomić telewizor, do którego podłączona jest konsola. To samo dzieje się po jej wyłączeniu - automatycznie wyłączany jest również monitor.

Dźwięk

W przypadku dźwięku nie ma żadnej różnicy. Zarówno HDMI, jak i DisplayPort obsługują cyfrowy dźwięk o rozdzielczości 24 bitów i 192 kHz.

Długość

Większość kabli HDMI ma krótką długość jednego lub dwóch metrów. Nie ma jednak problemu z zakupem dłuższych przewodów. Standard HDMI pozwala na przesłanie danych do 15 metrów bez zastosowania żadnych wzmacniaczy. W przypadku większych odległości konieczne jest zastosowanie retransmiterów - regeneratorów sygnału.

DisplayPort umożliwia dostarczanie sygnału o rozdzielczości 4K przy użyciu pasywnego przewodu na odległość do 2 metrów. Wykorzystanie dłuższego przewodu (do 15 metrów) jest możliwe, ale rozdzielczość spada wtedy do Full HD. To dane zawarte w specyfikacji. W praktyce do 5 metrów można bez problemu przesyłać sygnał o rozdzielczości 2K (2560 x 1440 pikseli).