Dlaczego nie warto kupować teraz nowej karty graficznej? [PORADNIK]

Na rynku pojawiły się nowe karty graficzne AMD Radeon 6000 oraz Nvidia GeForce RTX 3000. Może wydawać się, że to idealny czas na zakup nowej grafiki, ale pozory mylą. Popyt jest ogromny, a podaż niska. Odbija się to na cenach debiutujących kart graficznych. Sprawdź, co zrobić, aby zaoszczędzić setki złotych.

Nvidia oraz AMD w niedalekim odstępie czasu postanowiły wprowadzić na rynek zupełnie nowe modele kart graficznych korzystające z odświeżonych architektur. W taki oto sposób na rynku pojawiły się układy NVIDIA GeForce RTX 3000 korzystające z architektury Ampere oraz karty AMD Radeon RX 6000 wykorzystujące architekturę RDNA 2.

Producenci układów graficznych zaplanowali premiery swoich topowych produktów jesienią, aby skusić graczy do zakupu nowych kart graficznych i nadrabiania zaległości w najnowszych grach w długie jesienno-zimowe wieczory.

Na ten moment czekali gracze z całego świata, którzy świadomie odpuścili sobie premiery AMD Radeon RX 5000 oraz NVIDIA GeForce RTX 2000, aby zaczekać na karty graficzne korzystające z zupełnie nowej architektury, która zapewnia spore wzrosty wydajności mają niemały problem. Jeżeli jesteś jednym z nich to zapewne doskonale wiesz już, że Twój plan legł w gruzach.

W związku z pandemią COVID-19 produkcja nowych kart graficznych przebiega znacznie wolniej niż dotychczas, czego nie przewidzieli AMD, Nvidia oraz producenci podzespołów komputerowych. Do tego dochodzi zwiększony popyt. Drugi lockdown spowodował, że nadmiar wolnego czasu zamierzamy spożytkować przy komputerze w akompaniamencie najnowszych tytułów AAA. Sprawy nie ułatwiają również wahania w kursie bitcoina, który wydobywany jest z wykorzystaniem wydajnych układów graficznych. Niestety czynniki te spowodowały, że dostępność nowych kart graficznych jest praktycznie zerowa, a na dodatek ceny są znacznie wyższe od sugerowanych przez AMD i Nvidia cen detalicznych.

Początek 2021 roku to na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat najgorszy moment na zakup nowej karty graficznej. Nawet jeżeli zdecydujemy się przepłacić kilkaset złotych, co najczęściej przekłada się na kilkanaście procent wartości całego układu graficznego, to na naszą wymarzoną grafikę czekać będziemy tygodniami.

W dzisiejszym materiale wyjaśniamy dlaczego obecna sytuacja na rynku nie sprzyja zakupowi karty graficznej. Pokazujemy również co zrobić, aby oszczędzić nasze pieniądze, a w perspektywie jak najkrótszego okresu czasu nabyć nową kartę graficzną.

Boty wykupiły wszystkie egzemplarze przeznaczone na premierę

Zaczynamy od botów internetowych, które wykupiły wszystkie egzemplarze nowych kart graficznych w kilka sekund po ich premierze. Za tą świetnie naoliwioną maszyną stoją skalperzy. Są to osoby, które inwestują swoje pieniądze w produkt, który jest łatwo zbywalny, aby sprzedać go po zawyżonej cenie konsumentom, którzy nie zdążyli kupić swojego egzemplarza w przedsprzedaży.

Ostatnimi czasy borykamy się z plagą botów. W związku z pandemią koronawirusa większość sklepów stacjonarnych jest zamknięta (sprawdź, które działają normalnie), a sprzedaż przeniosła się do sieci. To idealne warunki dla skalerów, którzy stosują wyrafinowane programy komputerowe zwane botami. Służą one do automatycznego zakupu jak największej ilości egzemplarzy danego produktu w jak najszybszym czasie. To właśnie przez boty nie możemy kupić nowych kart graficznych, konsol PlayStation 5, Xbox Series X oraz najnowszych modeli flagowych smartfonów.

Skalperzy po zakupie wystawiają karty graficzne w zawyżonych cenach na popularnych portalach aukcyjnych oraz ogłaszają się w mediach społecznościowy. To niezwykle intratny biznes, który pozwala przynieść spory zysk.

W zakupie karty graficznej konkurujesz z osobami kopiącymi bitcoiny

Nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że kryptowanuty możemy kopać w domowym zaciszu. Jest jednak jeden sekret. Metoda ta polega w głównej mierze na maksymalnym wykorzystaniu wydajnych układów graficznych. Im wydajniejsze karty graficzne posiadasz w swojej koparce, tym szybciej uda Ci się zgromadzić sporą ilość pieniędzy.

Nowe karty graficzne są znacznie wydajniejsze, w związku z czym osoby posiadające koparki bitcoin są w stanie zapłacić za nie więcej, niż w sklepie. Przez czas kilku tygodni, które musieliby poświęcić na oczekiwanie zdążą zarobić sporą sumę pieniędzy.

Z podobnym problemem mierzyliśmy się w 2017 roku podczas premiery nowych układów graficznych poprzedniej już generacji od AMD oraz Nvidii. Skok wydajności był na tyle duży, że osoby wykopujące bitcoiny masowo zaczęły aktualizować swoje koparki. Doprowadziło to do gwałtownego wzrostu cen, który ma miejsce również teraz - na początku 2021 roku.

Problemy z produkcją i utrudniona logistyka w związku z pandemią koronawirusa

Do problemów z dostępnością nowych układów graficznych w dużej mierze przyczyniła się pandemia koronawirusa, która spowodowała liczne opóźnienia.

We wrześniu 2020 roku Nvidia zaprezentowała flagową kartę graficzną GeForce RTX 3080. Zieloni przygotowali nieco mniejszą niż zazwyczaj liczbę egzemplarzy na premierę. Boty w zaledwie kilka minut wykupiły wszystkie dostępne egzemplarze, a Nvidia opóźniła premierę RTXa 3070, aby spróbować rozwiązać problemy z dostępnością RTX'a 3080.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy co jakiś czas pojawiają się niewielki dostawy wyżej wymienionych układów graficznych. Dodatkowo Nvidia potwierdziła, że nie będzie produkować własnych układów Founders Edition najtańszego RTX'a 3060, który miał premierę na targach CES 2021. Układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 3060 mają trafić do sprzedaży w lutym 2021 roku, ale jest już prawie pewne, że na rynku pojawi się niewielka ilość egzemplarzy.

Identycznie sprawa ma się z kartami graficznymi AMD Radeon RX 6000, które również są towarem wysoce deficytowym.

Czy ceny kart graficznych spadną?

Ceny kart graficznych z czasem z pewnością spadną, ale na pewno nie do poziomu sprzed pandemii koronawirusa. Braki w magazynach, ograniczone możliwości produkcji oraz wyższy koszt logistyki spowodował wzrosty cen, które mogą utrzymać się jeszcze przez kilka miesięcy.

Szef marketingu technicznego Asusa wspominał na Facebooku (post został usunięty), że firma nie zamierza wprowadzać obniżek cen, a wszystkie karty graficzne podrożeją o kilka-kilkanaście procent.

Nie chcesz czekać? Sprawdź, gdzie szukać nowych kart graficznych

Jesteś już znudzony czekaniem? Masz dosyć grania w niskiej rozdzielczości z zachowaniem najmniejszej szczegółowości? Jeżeli chcesz kupić nową kartę graficzną od AMD lub Nvidii mamy dla Ciebie kilka istotnych wskazówek.

Po pierwsze nie kupuj nowych modeli z rodziny RTX 3000 oraz Radeon 6000 od osób trzecich czyli wyżej wymienionych skalperów. Zdecydowanie lepiej na bieżąco śledzić stany magazynowe w największych sklepach z elektroniką w naszym kraju oraz na Amazon.de. Dobrym sposobem może być zamówienie karty graficznej w kilku sklepach. Większość z nich prowadzi zapisy i realizuje zamówienia zgodnie z datą złożenia.

Dostępność nowych kart graficznych z pewnością nie poprawi się z dnia na dzień więc musisz przygotować się na oczekiwanie. Musisz również wiedzieć, że nowe modele są i jeszcze przez co najmniej kilka tygodni będą droższe od swoich poprzedników.