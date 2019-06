Do czego wykorzystać stary smartfon z Androidem?

Wszyscy uwielbiamy dostawać nowe gadżety. Co jednak ze starymi urządzeniami, które wciąż są w pełni sprawne? Oto sposoby na wykorzystanie starego urządzenia z systemem Android.

Spis treści

Kupiłeś sobie nowy telefon? Może dostałeś służbowe urządzenie z obsługą funkcji Dual-SIM i Twój prywatny smartfon jest Ci zbędny? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przeciągu kilku lat zgromadziłeś kilka starszych urządzeń, które leżą bezużyteczne w szafie. Android został zaprezentowany w 2008 roku, a ty na pewno miałeś już nie jeden telefon/tablet, który pracował pod kontrolą właśnie tego systemu operacyjnego.

Nawet starsze urządzenia z Androidem mają ogromne możliwości. Wystarczy, że znajdziesz właściwy sposób ich wykorzystania, co pozwoli dać im drugie życie. Nawet, jeżeli uważasz, że posiadasz pozornie słaby telefon/tablet, którego specyfikacja techniczna nikogo już nie zaskakuje do poniższych zastosowań powinien on być w zupełności wystarczający.

Oto najlepsze sposoby, które ożywią Twoje stare urządzenia z Androidem:

1. Użyj go jako gładzika do sterowania komputerem

Dzięki specjalnej aplikacji i dosłownie kilku minutom poświęconym na odpowiednią konfigurację Twoje stare urządzenie z Androidem możesz zamienić w kontroler dla komputera z systemem Windows, Mac lub Linux.

Polecamy aplikację o nazwie Unified Remote. Ona wraz z połączeniem poprzez Wi-Fi lub Bluetooth to wszystko, co potrzebujesz, aby zamienić starego Androida w centrum sterowania komputerem. Darmowa wersja aplikacji zapewnia podstawowe sterowanie przy użyciu gładzika oraz klawiatury, a także pilot do multimediów. Pełna wersja, która kosztuje 18,99 zł oferuje dodatkowo specjalne piloty do sterowania prezentacjami multimedialnymi i wiele innych zaawansowanych funkcji.

Rozwiązanie to słabo sprawdzi się podczas użytkowania zamiast klasyczne klawiatury i myszy, ale jest niezastąpione, kiedy podłączasz swojego laptopa do telewizora lub projektora. Możesz wtedy wygodnie sterować nim wprost z wygodnej kanapy.

2. Wykorzystaj stare urządzenia jako terminal dostępowy

Chciałbyś mieć łatwy dostęp do domowego komputera z biura lub na odwrót? Twój stary telefon lub tablet z Androidem może być świetnym urządzeniem, które pozwoli Ci zdalnie sterować Twoim komputerem.

Najprostszym sposobem dostępu zdalnego do Twojego urządzenia jest wykorzystanie Google Remote Desktop, który współpracuje z komputerami z systemem Windows, Mac, Linux, Chrome OS oraz urządzeniami mobilnymi z systemami Android lub iOS. Wystarczy, że zainstalujesz Chrome Remote Desktop z Chrome Web Store na Twoim komputerze i będziesz postępować zgodnie z instrukcjami, aby umożliwić zdalne połączenie do Twojego komputera. Połączyć będziesz się mógł tylko i wyłączenie z urządzenia zalogowanego przy użyciu tego samego konta Google, co na komputerze. Zostaniesz również poproszony o stworzenie unikatowego kodu PIN, który zwiększy Twoje bezpieczeństwo.

Gdy skonfigurujesz już Pulpit zdalny Chrome na komputerze musisz zainstalować odpowiednią aplikację kliencką ze sklepu Play na Twoje urządzenie z Androidem. Po jej uruchomieniu będziesz mógł połączyć się z Twoim komputerem i sterować nim zdalnie z dowolnego miejsca na ziemi. Potrzebujesz jedynie połączenie z Internetem na obu urządzeniach.

3. Korzystaj z niego jak z inteligentnego pilota zdalnego sterowania

Nawet starsze urządzeń z Androidem mają wystarczającą moc obliczeniową, aby służyć jako inteligentny pilot, z poziomu którego będziesz w stanie zarządzać większością urządzeń w Twoim domu lub biurze. To przydatne rozwiązanie pozwoli Tobie i domownikom w prosty sposób konfigurować urządzenia takie, jak kino domowe, telewizor, Chromecast i wiele innych.

Aby to zrobić potrzebujesz zainstalować na starym urządzeniu aplikacje usług, z których korzystasz takich, jak Netflix, Spotify, HBO GO, YouTube i inne. Zaloguj się do odpowiednich usług, aby uzyskać do nich dostęp. Polecamy także instalację Google Home. Pamiętaj, że niektóre z tych aplikacji wymagają nowszych wersji systemu operacyjnego Android, więc mogą nie być kompatybilne z Twoim urządzeniem.

Posiadasz dwie podstawowe możliwości obsługi Twoich domowych urządzeń:

Sparuj telefon lub tablet z Google Chromecast , za pomocą którego będziesz mógł strumieniować filmy, muzykę oraz zdjęcia do Twojego kina domowego lub telewizora nawet, jeżeli nie posiada on funkcji Smart TV.

, za pomocą którego będziesz mógł strumieniować filmy, muzykę oraz zdjęcia do Twojego kina domowego lub telewizora nawet, jeżeli nie posiada on funkcji Smart TV. Zainstaluj aplikacje, dzięki której stare urządzenie z Androidem stanie się pilotem dedykowanym dla Twojego telewizora, dekodera lub odtwarzacza DVD. Jeżeli Twoje urządzenie posiada port podczerwieni sprawdź, czy posiada zainstalowaną aplikację, która potrafi z niego skorzystać. Jeżeli nie zainstaluj AnyMote Universal Remote ze Sklepu Play. Jeżeli smartfon lub tablet który chcesz wykorzystać nie posiada portu podczerwienie możesz wykorzystać aplikacje dedykowane, które pozwolą sterować Twoimi urządzeniami domowymi za pomocą Wi-Fi lub Bluetooth. Odpowiednie aplikacje oferują np. Denon, Sony, Panasonic i wielu innych producentów

4. Wspomóż badania naukowe

Twoje stare na pierwszy rzut oka bezużyteczne urządzenia może pomóc naukowcom w odkrywaniu wspaniałych rzeczy takich, jak leki na nowotwory lub wykrywaniu trzęsień ziemi.

To wszystko możesz uzyskać instalując odpowiednią aplikację, która udostępni moc obliczeniową Twojego urządzenia do badań naukowych. Oczywiście jedno urządzenie nie posiada jej na tyle, aby było przydatne naukowcom, ale jeżeli wybierzesz jedną z popularniejszych opcji możesz przyczynić się do przeprowadzania badań naukowych.

Oto niektóre z aplikacji, które wykorzystają moc obliczeniową Twojego urządzenia do celów naukowych:

HTC Power To Give połączy Twoje urządzenie z Androidem z systemem Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley znanym jako BIONIC - Berkeley Open Infrastructure for Network Computing. BIONIC prowadzi badania w różnych dziedzinach nauki takich, jak fizyka, biomedycyna i astronomia. BIONIC posiada swoją aplikację jednak przez lata nie była ona aktualizowana, dlatego polecamy skorzystanie z rozwiązania oferowanego przez HTC , które jest dostępne w Google Play.

w Berkeley znanym jako - Berkeley Open Infrastructure for Network Computing. BIONIC prowadzi badania w różnych dziedzinach nauki takich, jak fizyka, biomedycyna i astronomia. BIONIC posiada swoją aplikację jednak przez lata nie była ona aktualizowana, dlatego polecamy skorzystanie z rozwiązania oferowanego przez , które jest dostępne w Google Play. DreamLab to wyniki współpracy operatora telefonii komórkowej Vodafone oraz australijskiego Instytutu Badań Medycznych Garvan . Obecnie instytut pracuje nad analizą DNA w kwestii podatności zachorowań na różnego rodzaju nowotwory , co może mieć pozytywny wpływ na rozwój specyficznych leków przeciwnowotworowych dostosowywanych indywidualnie.

oraz australijskiego . Obecnie instytut pracuje nad , co może mieć pozytywny wpływ na rozwój specyficznych leków przeciwnowotworowych dostosowywanych indywidualnie. MyShake to kolejny projekt z Kalifornii. Tym razem prowadzony przez Laboratorium Sejsmologiczne Uniwersytetu Kalifornijskiego program służy do wykrywania oraz analizowania trzęsień ziemi. Naukowcy najbardziej potrzebują danych z obszarów zagrożonych występowaniem tego zjawiska, ale gromadzą również dane z całej ziemi, które są gromadzone i porównywane z danymi sprzed lat.

Każda z wymienionych przez nas aplikacji działa w bardzo podobny sposób. Po pobraniu i zainstalowani oraz przejściu przez krótką procedurę konfiguracji lub logowania wystarczy podłączyć urządzenie do zasilania i wyłączyć jego ekran. Tak długo, jak Twój stary tablet lub smartfon z Androidem będzie uruchomiony oraz podłączony do sieci Wi-Fi naukowcy będą mogli wykorzystywać jego moc obliczeniową na potrzeby przeprowadzania badań naukowych.

5. Przekształć je w kamerę IP

Po co kupować dedykowaną kamerę IP do monitoringu skoro możesz wykorzystać stare urządzenie z Androidem? Na dodatek istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie ono miało lepszy aparat, niż dedykowana kamera. Stary smartfon lub telefon bez problemu może służyć jako urządzenie, które pozwoli Ci na monitoring Twojego domu, biurka lub innego dowolnie wybranego miejsca. Bardziej rozbudowane aplikacje mają wbudowane funkcje wykrywania ruchu, które wysyłają powiadomienie na Twój telefon.

Wystarczy, że pobierzesz darmową aplikację IP Webcam lub kupisz wersję Pro, a następnie będziesz postępować zgodnie ze wskazówkami, które pozwolą Ci na konfigurację. Po kilku minutach będziesz w stanie podejrzeć co dzieje się w miejscu, gdzie ustawiłeś stare urządzenie z Androidem za pomocą przeglądarki internetowej.

6. Wykorzystaj stare urządzenie do przeprowadzania rozmów wideo

Możesz skonfigurować Twoje stare urządzenie z Androidem za pomocą wybranej aplikacji takiej, jak Skype, Hangouts, Google Duo lub innej, aby przeprowadzać za jego pomocą wideo rozmowy. Możesz ustawić je w wybranym miejscu i podłączyć do zasilania lub skorzystać ze stacji dokującej, jeżeli ją posiadasz.

Jeżeli posiadasz więcej, niż jedno stare urządzenie z Androidem możesz stworzyć cały system wideokonferencyjny ustawiając je w rożnych miejscach domu lub biura oraz nadając indywidualne nazwy. Takie rozwiązania ma jedną zaletę. Rozmawiając ze współpracownikami przy pomocy Twojego telefon nadal możesz odbierać połączenia.

7. Kuchenne centrum dowodzenia

W tej roli najlepiej sprawdzi się stary tablet z Androidem. Możesz go wykorzystać do wielu czynności. Zalecamy instalacje jednego z prostych i lekkich launcherów takich, jak Action Launcher lub Nova Launcher, które znacząco ułatwią obsługę urządzenia. Tablet możesz wykorzystać jako asystenta głosowego, przy pomocy którego będziesz mógł wyszukiwać przepisy w sieci. Możesz także oglądać ulubiony serial z Netflixa lub słuchać muzyki przy pomocy Spotify podczas gotowania. Możesz również zainstalować jedną z usług, która synchronizuje notatki w sieci np. Notatki Keep, Evernote lub OneNote, aby na bieżąco zapisywać, jakie produkty musisz kupić, gdy będziesz w sklepie. Stworzone listy zakupów możesz udostępniać całej rodzinie.

8. Stwórz własne okno na świat

Twoje biurko jest szare i smutne. Możesz je łatwo rozweselić przy użyciu starego urządzenia z Androidem. Możesz na nim zainstalować aplikację, która wyświetlać będzie widok z najładniejszych miejsc na ziemi. Zainstaluje darmowy program EarthCam Webcams, a przy pomocy kilku dotknięć ekranu będziesz mógł uzyskać dostęp do wielu kamer rozmieszczonych na całym świecie w czasie rzeczywistym począwszy od słynnego skrzyżowania Abbey Road w Londynie, poprzez Times Square w Nowym Jorku, aż po mniej uczęszczane miejsca. Wystarczy, że wybierzesz interesujące Cię miejsce i dotkniesz odpowiedniej ikony. To wszystko, co musisz zrobić, aby cieszyć się ładnym widokiem.

9. Wykorzystaj starego Androida jako interaktywną ramkę do zdjęć

Wykorzystaj swoje stare urządzenie do wyświetlania zdjęć, które przywołają Twoje wspomnienia. Wystarczy, że podłączysz je do sieci oraz zasilania.

Jeżeli korzystasz z usługi Zdjęcia Google otwórz ją dotknij dowolnego zdjęcia znajdującego się w bibliotece głównej lub w stworzonym przez Ciebie albumie, a następnie dotknij ikony menu z trzema kropkami w prawym górnym rogi i wybierz opcję pokaz śladów. To wszystko co musisz zrobić. Możesz skupić się na pracy, nauce lub wypoczynku, a Twoje stare urządzenie z Androidem wyświetlać będzie wybrane przez Ciebie zdjęcia.

10. Wykorzystaj je jako czytnik elektroniczny

Chcesz urządzenie do czytania książek lub artykułów, które nie będzie zarzucać Cię wieloma powiadomieniami podczas czytania. Wykorzystaj do tego stare urządzenie z Androidem, na którym zainstalujesz jedynie aplikacje do czytania, z których będziesz chciał korzystać np. Amazon Kindle.

Pamiętaj, aby wyłączyć powiadomienia z aplikacji takich, jak Gmail, aby na stałe odciąć się od powiadomień. Możesz także aktywować tryb nie przeszkadzać na stałe (jeżeli jest dostępny) lub uruchomić tryb samolotowy podczas czytania.

11. Przekształć go w kalendarz biurkowy

Umieść Twoje stare urządzenie z Androidem na biurku i zamień je w interaktywny kalendarz, który na bieżąco będzie synchronizował Twoje wydarzenia w chmurze. Polecamy skorzystanie z Kalendarza Google lub Cal app by Any.do, który posiada ładniejszy interfejs, dzięki czemu sprawdzi się lepiej w tym zastosowaniu.

12. Zrób z niego centrum sterowania pojazdem

Oszczędź sobie kłopotów z ciągłym podłączaniem telefonu do złącza Jack oraz zasilania podczas każdorazowej podróży samochodem. Możesz również uniknąć wystawiania go na działanie wysokich temperatur w lato, które negatywnie wpływają na baterię.

Kup odpowiedni uchwyt samochodowy i zamontuj starego smartfona w bezpiecznym miejscu, które nie będzie ograniczać pola widzenia. Podłącz je do zestawu audio przy pomocy złącza Jack lub Bluetooth oraz podłącz zasilania. Użyj hotspotu Wi-Fi lub karty SIM, aby zapewnić dostęp do internetu na urządzeniu i korzystaj z nawigacji oraz usług strumieniowania multimediów.

Pobierz aplikację Android Auto, aby skorzystać z uproszczonego interfejsu Android Auto z dużymi przyciskami oraz możliwością obsługi głosowej. Ponieważ Android Auto nie jest oficjalnie dostępny w Polsce nie możesz go pobrać bezpośrednio z Google Play. Musisz skorzystać z pliku .apk pobranego z sieci.

13. Zamień go w urządzenie do nauki dla dzieci

Twoje stare urządzenie może wydawać Ci się bezużyteczne, ale będzie idealne dla dzieci. Dodatkowo jego ewentualne uszkodzenie nie będzie dla Ciebie tak bardzo dotkliwe. Stary tablet z Androidem z łatwością przekształcisz w edukacyjną zabawkę dla Twojego dziecka.

Jeżeli Twoje urządzenie posiada system Android w wersji 4.3 lub nowszy możesz wykorzystać ograniczony profil na tabletach, który ograniczy dostęp do wybranych funkcjonalności. Aby go aktywować wystarczy, że przejdziesz do Ustawień > Użytkownicy i konta > Użytkownicy > Dodaj profil > Profil ograniczony.

Jeżeli Twoje stare urządzenie wcale nie jest takie stare lub posiada Custom Rom oparty na Androidzie 7.0 Nougat lub nowszym możesz skorzystać z funkcji Google Family Link, które pozwoli Ci dogłębnie sterować ustawieniami urządzenia. Możesz ustawiać limity czasu na ekranie, sprawdzać cotygodniowe raporty aktywności i inne.

14. Wykorzystaj je jako zaawansowany zegarek elektroniczny

Stary telefon lub tablet ze stacją dokującą może sprawić, że Twoje biurko lub szafka nocna stanie się konfigurowalnym zegarkiem. Polecamy aplikację Zegar Google, która powinna spełnić Twoje oczekiwania. Wystarczy, że poszukasz chwilę w ustawieniach opcji wygaszacza, która będzie aktywować się automatycznie po podłączeniu urządzenia do zasilania.

Aby uzyskać jeszcze ciekawszy efekt wizualny sprawdź aplikację Timely, która nie jest już rozwijana, ale zapewnia duże możliwości konfiguracji i sporo funkcjonalnych opcji.

15. Wykorzystaj je jako urządzenie zapasowe

Stary smartfon z Androidem może być bardzo przydatny, gdy aktualnie używane przez Ciebie urządzenie ulegnie awarii i będziesz musiał wysłać je do serwisu. W tym przypadku smartfon zapewni Ci dostęp do podstawowych funkcji takich, jak możliwość wykonywania rozmów, ale ważniejsze jest, że za pomocą synchronizacji będziesz posiadał na nim wszystkie kontakty, wiadomości, zdjęcia, a nawet historię połączeń i wiadomości SMS. Tego nie zapewni Ci żaden klasyczny telefon komórkowy.

16. Rozpocznij przygodę z Custom Rom'ami

Stare urządzenie z Androidem (szczególnie, jeżeli był to swego czasu popularny model) jest świetnym poligonem doświadczalnym do rozpoczęcia zabawy z rootowaniem oraz wgrywaniem nieoficjalnego oprogramowania, które może dać drugie życie starszym urządzeniom.

Pamiętaj jednak, że za każdym razem, gdy zaczniesz dokonywać modyfikacji w obrębie oprogramowania i bootloadera ryzykujesz uszkodzenie urządzenia. Właśnie dlatego polecamy zabawę przy użyciu starego telefonu lub tabletu, którego ewentualna strata nie będzie tak bolesna, jak w przypadku najnowszego flagowego smartfona. Dodatkowo efekty, jakie możesz uzyskać modyfikując leciwe urządzenia są dużo bardziej imponujące, niż w przypadku nowych konstrukcji. Możesz podkręcić procesor, kartę graficzną, wgrać nowszą wersję systemu operacyjnego Android, niż przewidział producent i wiele więcej.

Polecamy skorzystanie z zasobów forum XDA, gdzie istnieje gigantyczna społeczność zajmująca się modyfikowaniem swoich urządzeń.