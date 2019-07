Dobre narzędzia wspierające główny program antywirusowy

Choć programy antywirusowe są zazwyczaj bardzo wydajne i skuteczne, może się zdarzyć, że szkodnik prześliźnie przez zabezpieczenia. Dobrze mieć na taką sytuację dodatkowe narzędzie, które pozwoli go wykryć i usunąć.

W jaki program antywirusowy warto zainwestować? To wyjaśniamy w naszym rankingu "najlepszy antywirus 2019". Jeśli jest on aktualny, użytkownik nie powinien mieć żadnych problemów. Po skanowaniu lub wykryciu szkodnika widzisz najczęściej dwie opcje: przeniesienia go do kwarantanny lub usunięcia. Jednak co w sytuacji, gdy system wyraźnie szwankuje, a antywirus nic nie wykrywa? Może to oznaczać, że szkodnik prześliznął się przez zabezpieczenia i "wytłumił" działanie antywirusa. W takiej sytuacji przyda się skaner antywirusowy, który jest wsparciem i dopełnieniem głównego programu antywirusowego.

Uwaga: pokazane tu skanery należy w większości uruchomić ręcznie. Nie oferują ochrony w czasie rzeczywistym, o czym należy pamiętać - nie wykryją automatycznie zagrożenia. Są niejako suplementem ochrony. Ale niektóre mają także możliwość blokowania ataków oraz oczyszczania po nich systemu.

Kaspersky Security Scan

Kaspersky Security Scan to bezpłatna aplikacja, która pozwala na skanowanie komputera w celu wykrycia wirusów i innych rodzajów szkodliwego oprogramowania. Umożliwia także blokowanie niebezpiecznych plików, stron WWW i innych zagrożeń.

Zonealarm Firewall

Zonealarm Firewall to dobre rozwiązanie, jeśli Twój antywirus nie ma wbudowanego firewalla, a nie ufasz Windowsowemu.

F-Secure Online Scanner

F-Secure Online Scanner to szybki i wydajny skaner antywirusowy, który ułatwia pozbywanie się wirusów i oprogramowania szpiegującego, które mogą być przyczyną problemów, i działa nawet wtedy, gdy na komputerze jest zainstalowane inne rozwiązanie zabezpieczające.

Malwarebytes Anti-Malware

Malwarebytes Anti-Malware to program usuwający z systemu operacyjnego kilka rodzajów zagrożeń - likwiduje wirusy, robaki, trojany, rootkity, dialery, spyware, itp. Narzędzie potrafi sprawdzić każdy proces, zanim jeszcze zostanie uruchomiony. Niestety w darmowej wersji nie jest dostępna ochrona w czasie rzeczywistym.

Avira Bootsektor-Repairtool

Avira Bootsektor-Repairtool to specjalistyczne narzędzie, które sprawdza, czy w sektorach rozruchowych nie zagnieździły się różnego rodzaju szkodniki, mogące powodować problemy z uruchamianiem i stabilnością systemu operacyjnego.

McAfee Labs Stinger

McAfee Labs Stinger to darmowa aplikacja antywirusowa, przeznaczona do usuwania wybranych rodzajów wirusów komputerowych. Nie można używać jej jako głównej osłony systemu operacyjnego, ale doskonale nada się do czyszczenia już zainfekowanego.

Avira AntiVir Removal Tool

Avira AntiVir Removal Tool to narzędzie wyspecjalizowane w czyszczeniu systemu po infekcji. Usuwa wszelkie ślady po szkodnikach, spyware i innych zagrożeniach.

Trojan Remover

Trojan Remover to program wykrywający w systemie obecność koni trojańskich, robaki, adware i spyware oraz usuwający je. Aplikacja skanuje wszystkie pliki systemowe, wpisy do rejestru systemowego oraz analizuje, jakie programy są uruchamiane podczas startu systemu Windows (w ten sposób trojan działa cały czas w systemie). W przypadku zidentyfikowania intruza lub wykrycia podejrzanego pliku aplikacja poda jego lokalizację na dysku i zaproponuje usunięcie wpisów i skrótów odnoszących się do takiego pliku.

Avira AntiVir Rescue System

Avira AntiVir Rescue System to aplikacja do odzyskiwania systemu. Po pobraniu należy kliknąć na nią dwukrotnie myszką i zapisać na płycie CD/DVD. Po uruchomieniu płyty uruchamiany jest zawarty na niej skaner antywirusowy, który oczyszcza system z blokujących go wirusów i robaków, dzięki czemu można go znowu używać. Nie są kasowane żadne dane użytkownika - Windows jest przywracany do stanu sprzed zablokowania.