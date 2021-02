Drony - nowe przepisy. Jak przejść szkolenie online i zdobyć uprawnienia? [PORADNIK]

Latasz dronem lub dopiero planujesz zacząć przygodę z niewielkimi bezzałogowcami? Należy wiedzieć, że od 31 grudnia 2020 roku musisz zarejestrować się w jednym z Państw członkowskich, przejść szkolenie online i zdać egzamin, aby uzyskać odpowiednie uprawnienia pozwalające na wykonywanie lotów. Pokazujemy, jak przebrnąć przez cały proces. Wyjaśniamy również, na co zwrócić uwagę podczas szkolenia.

Spis treści

Agencja Unii Europejskiej do spraw Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) od kilku lat przygotowywała się do wprowadzenia nowych przepisów prawnych regulujących możliwość wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi, które często nazywane są dronami. W związku z opóźnieniami oraz pandemią COVID-19 wprowadzenie nowych regulacji zostało opóźnione, ale finalnie od 31 grudnia 2020 roku, w Państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy prawne, do których stosować się musi każdy operator bezzałogowego statku powietrznego niezależnie od typu posiadanego statku.

DJI Mavic 2 Pro

Do końca grudnia 2020 roku gdy posiadaliśmy niewielkiego drona mogliśmy wykonywać operacje w zasięgu wzroku bez konieczności posiada dodatkowych licencji czy uprawnień. Sprawa była skomplikowana, ponieważ brakowało szczegółowych aktów prawnych, które regulowałyby amatorskie wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych. Wraz z wzrostem liczby dronów odnotowano również większą ilość incydentów, które poważnie zagrażały lotnictwu załogowemu.

Nowe przepisy prawne, które w państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązują od 31 grudnia 2020 roku ujednolicają normy wykonywania lotów dronami. Dodatkowo odnoszą się także do RODO oraz wymuszają na operatorach zdobycie stosownych uprawnień.

Dron o masie powyżej 250 g lub z kamerką? Tylko z odpowiednimi uprawnieniami

Od 31 grudnia 2020 roku każdy kto chce latać dronem o masie własnej powyżej 250 g lub lżejszym dronem, ale z wbudowaną kamerką musi zarejestrować się na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przejść szkolenie on-line oraz odbyć stosowny egzamin, który również odbywa się w formie on-line. Oznacza to, że aby zdobyć stosowne uprawnienia nie musimy wychodzić z domu. Dodatkowo cały proces jest maksymalnie uproszony oraz darmowy.

drony.ulc.gov.pl

Do czego potrzebne mi szkolenie?

Podstawowe szkolenie pozwala na wykonywanie operacji w kategorii otwartej (o najmniejszym stopniu ryzyka) w zasięgu wzroku pilota lub obserwatora do maksymalnej wysokości 120 metrów z poszanowaniem prywatności innych osób oraz zachowaniem bezpiecznej odległości między dronem, a innymi osobami, zwierzętami, obiektami czy statkami powietrznymi.

Zasadniczo certyfikat ten wystarczy większości osób, które zamierzają rekreacyjnie latać dronem. Warto nadmienić, że zdobyty certyfikat pozwala na wykonywanie operacji tego typu na terenie całej Unii Europejskiej, co wynika z ujednolicenia przepisów prawnych przez EASA. W dalszym ciągu musimy jednać sprawdzić, gdzie możemy latać. W tym celu przyda na się Polska aplikacja DroneRadar, która jest połączona z systemem PansaUTM. Najnowsze rozporządzenia wydane w 2020 roku nakazują użytkownikowi potwierdzenie wykonania lotu w aplikacji DroneRadar.

Przepisy wymagają korzystania z aplikacji DroneRadar

To nie takie straszne, jak się wydaje

Przeczytałeś powyższy wstęp i już rezygnujesz z latania dronem? Nic bardziej mylnego. Cały proces szkolenia chociaż wydaje się skomplikowany w praktyce jest prosty i przyjemny, a co najważniejsze szkolenie pozwala nauczyć się kilku ciekawych rzeczy. Dodatkowo zdawalność jest wysoka, a pytania zostały skonstruowane tak, aby przydały się w praktyce, a jednocześnie nie wymagały uczenia się przepisów prawnych na pamięć.

Przed stworzeniem tego tekstu poprosiłem kilka osób o stworzenie profilu na drony.ulc.gov.pl, przejście szkolenia i podejście do egzaminu. Jako osoba związana z lotnictwem poradziłem sobie z egzaminem w zaledwie kilka minut, ale nawet znajomi, którzy nie mieli nigdy nic wspólnego z dronami bez problemu odbyli szkolenie i zdobyli certyfikat.

Ważne! Pamiętaj, że szkolenie musisz odbyć w Państwie, w którym mieszkasz lub prowadzisz działalność gospodarczą. Dodatkowo nie możesz odbyć szkolenia w więcej, niż jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Oznacza to, że jeżeli mieszkasz na stałe we Włoszech to możesz odbyć szkolenie we Włoszech, ale nie możesz wykonać go ponownie w Polsce (w naszym kraju możesz korzystać z włoskiego certyfikatu). Tak samo proces wygląda w drugą stronę. Z Polskim certyfikatem możemy latać dronem na wakacjach np. w Hiszpanii.

Jak zdobyć certyfikat?

Aby przejść szkolenie i zdobyć certyfikat, który pozwoli nam na wykonywanie operacji lotniczych należy udać się na stronę drony.ulc.gov.pl.

Do wyboru mamy dwie opcję "Rejestracja i szkolenia" oraz "Zasady wykonywania operacji SBSP". Pierwszy przycisk przekieruje nas do modułu szkolenia, a drugi do najnowszych aktów prawnych związanych z wykonywaniem operacji lotniczych dronami.

Rejestracja konta

Wybieramy Rejestracja i szkolenia. Zapoznajemy się z klauzulą bezpieczeństwa i klikamy Rejestruj. W kolejnym kroku podajemy nasz adres e-mail oraz numer telefonu.

Po kliknięciu Rejestruj otrzymamy kod weryfikacyjny na e-mail.

e-mail z potwierdzeniem rejestracji konta

W kolejnym kroku podajemy nasze dane. Mowa o imieniu, nazwisku, dacie urodzenia oraz adresie zamieszkania. Konieczna jest również wypełnienie oświadczenia, że nie zarejestrowaliśmy się się jako operator systemów bezzałogowych statków powietrznych w innym kraju członkowskim oraz zapoznaliśmy się z informacjami na temat ochrony danych osobowych.

Po utworzeniu konta przejdziemy do naszego profilu. W tym miejscu zobaczymy nasze dane. Pojawi się również pole na dodanie załączników. Służy ono do przesłania zgodny opiekuna prawnego na szkolenie osoby niepełnoletniej. Możemy również wpisać numer polisy ubezpieczeniowej naszego drona (nie jest obowiązkowa).

Dane operatora

Aby przejść szkolenie wybieramy Rozpocznij szkolenie A1/A3. Klikamy Rozpocznij i uzyskujemy dostęp do materiałów, z którymi musimy się zapoznać. To właśnie z nich stworzona jest baza danych do testu on-line.

Rozpoczęcie szkolenia

Egzamin on-line składa się z 40 pytań wielokrotnego wyboru, warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie 75% poprawnych odpowiedzi. W tym miejscu należy zaznaczyć, że do testu możemy podchodzić kilkukrotnie, a pytania mają wymiar praktyczny i są przystępne dla kursanta.

Zdałem egzamin. Co dalej?

Po zdaniu egzaminu w naszym profilu na stronie drony.ulc.gov.pl w naszym profilu pojawi się możliwość pobrania potwierdzenia ukończenia szkolenia A1/A3 oraz potwierdzenie rejestracji pilota. Oba dokumenty mają swój unikalny numer z identyfikatorem kraju.

Możliwość pobrania certyfikatów po zdaniu egzaminu

Profil pilota ważny jest przez dwa lata od momentu utworzenia, a potwierdzenie ukończenia szkolenia przez 5 lat od daty zdania egzaminu. W chwili obecnej ULC nie informuje jeszcze, jak będzie przedłużać wyżej wymienione dokumenty.

Potwierdzenie przejścia szkolenia i zdania egzaminu

Potwierdzenie rejestracji operatora

Oba potwierdzenia warto mieć ze sobą podczas wykonywania lotów, aby móc się nimi wylegitymować w razie kontroli przez służby takie, jak Policja czy Straż Graniczna.

