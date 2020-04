Dysk Google / Google Drive - jak założyć, jak otworzyć, jak wgrywać pliki

Dysk Google to jeden z najlepszych dysków sieciowych. Podpowiadamy, jak go utworzyć oraz jak z niego korzystać.

Dysk Google znany również jako Google Drive to jedna z najpopularniejszych usług sieciowych do przechowywania danych w chmurze.

Dysk Google pojawił się po raz pierwszy w 2012 roku. Usługa z miejsca zyskała ogromną popularność ze względu na rewelacyjną integrację z kontem Google, przejrzysty interfejs, a także sporą ilość miejsca dostępnego w darmowej wersji (15 GB).

Przechowywanie plików w chmurze to świetny sposób na zapewnienie sobie dostępu do najważniejszych danych z dowolnego urządzenia, a z Dyskiem Google całość staje się jeszcze łatwiejsza.

Dysk Google zawdzięcza swoją popularność integracji z kontem Google. Jeżeli posiadasz lub posiadałeś kiedyś smartfon/tablet z Androidem istnieje bardzo duże prawodpodobnieństwo, że posiadasz Dysk Google nawet, jeżeli o tym nie wiesz.

Dysk Google - kompatybilność z platformami

Dysk Google kompatybilny jest z każdym urządzeniem posiadającym wbudowaną przeglądarkę internetową za pomocą witryny drive.google.com. Dodatkowo na urządzenia mobilne z systemami iOS, iPadOS oraz Android przygotowano dedykowane aplikacje. Z dysku Google skorzystamy również na komputerach stacjonarnych z systemem Windows lub macOS. Dla nich przygotowano program Kopia zapasowa i synchronizacja. Nie zabrakło także bezpośredniej integracji na komputerach z systemem Chrome OS.

Dysk Google - jak się zarejestrować?

Rejestracja w usłudze Dysk Google jest stosunkowo prosta. Należy otworzyć witrynę drive.google.com w przeglądarce sieciowej. W kolejnym kroku należy wybrać przycisk "Otwórz Dysk Google" w lewym okienku opisanym "Dla klientów indywidualnych".

W tym momencie witryna przekieruje nas do logowania do konta Google. Jeżeli posiadamy konto Google np. na smartofnie z Androidem wystarczy, że wpiszemy login i hasło, aby uzyskać dostęp do dysku Google. W innym przypadku należy wybrać przycisk "Utwórz konto" znajdujący się w dolnej części okienka koło przycisku "Dalej".

Po kliknięciu w "Utwórz konto" należy wybrać opcję "Dla mnie". Kolejnym krokiem jest uzupełnienie podstawowych danych - imienia, nazwiska i hasła. Niezbędne jest także wybranie nazwy użytkownika w domenie @gmail.com. Do rejestracji w usłudze Dysk Google potrzebne jest konto Google, które z kolei wymaga założenia skrzynki pocztowej Gmail.

W kolejnym kroku kreator poprosi nas o podanie numeru telefonu, płci oraz pomocniczego adresu e-mail. Dane te są opcjonalne i nie trzeba ich wypełniać, ale w przyszłości pomogą one odzyskać hasło do konta Google.

Niezbędne jest podanie daty urodzin ze względu na ograniczenia w dostępnie do treści w zależności od wieku.

W kolejnym, przedostatnim już kroku należy zaakceptować warunki korzystania z usług Google. Po zapoznaniu się z nimi należy zaznaczyć pola "Akceptuję Warunki korzystania z usług Google" oraz "Zgadzam się na przetwarzanie moich danych w sposób opisany powyżej i dokładnie wyjaśniony w Polityce prywatności". Po kliknięciu w przycisk "Utwórz konto" witryna poinformuje nas o możliwości zarządzania opcjami prywatności.

Proponujemy wybrać "Nie zapisuj Aktywności w internecie i aplikacjach na moim koncie Google", "Pokazuj spersonalizowane reklamy", "Zapisuj historię w YouTube na moim koncie Google" oraz "Nie zapisuj Historii lokalizacji na moim koncie Google". Po ponownym kliknięci w przycisk "Utwórz konto" zostaniemy przeniesieni wprost do nowo utworzonego Dysku Google przypisanego do naszego konta Google.

Dysk Google - instalacja aplikacji

Od razu po otwarciu Dysku Google witryna zaproponuje nam pobranie aplikacji Dysk na komputer. To dobry pomysł - rozwiązanie to pozwala uzyskać dostęp do naszych plików bezpośrednio z Eksploratora plików lub Finder'a w zależności od systemu operacyjnego, z którego korzystamy.

Po pobraniu aplikacji na komputer i jej zainstalowaniu należy zalogować się z użyciem utworzonego wcześniej konta Google (nazwaużytkownika@gmail.com). Od tej pory Dysk Google widoczny będzie w Eksploratorze plików, Finderze.

Instalacja na komputerze z systemem Windows

Instalacja na komputerze z systemem macOS

Dysk Google w Eksploatorze plików w systemie Windows 10

Dysk Google w Finderze w systemie macOS Catalina

Aplikacja Dysk Google dostępna jest również na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi iOS, iPadOS oraz Android. W tym celu należy pobrać aplikacje Dysk Google ze Sklepu Play (Android) lub App Store (iOS, iPadOS).

Dysk Google na smartfonie z Androidem

Dysk Google na smartfonie z iOS

Dysk Google - jak otworzyć?

Po założeniu konta Google i instalacji aplikacji klienckich na komputer stacjonarny oraz urządzenie mobilne można w pełni zacząć wykorzystywać możliwości Dysku Google.

Aby otworzyć dysk Google należy uruchomić przeglądarkę i wpisać drive.google.com. W przypadku korzystania z przeglądarki Google Chrome można skorzystać ze skrótu na ekranie głównym. Alternatywnie można uruchomić zainstalowaną aplikację Kopia zapasowa i synchronizacja. Na urządzeniach mobilnych trzeba uruchomić program Dysk Google.

Domyślnie Dysk Google otwiera się w zakładce Mój dysk. W tym miejscu znajdziemy wszystkie pliki dostępne na Dysku Google. Dodatkowo użytkownik może tworzyć własne katalogi do przechowywania plików.

Poza zakładką Mój dysk warto zapoznać się z zakładką Udostępnione dla mnie. W tym miejscu znajdą się pliki, których nie jesteśmy właścicielami, ale które zostały nam udostępnione przez inne osoby za pomocą Dysku Google - np. duże załączniki, które nie zmieściły się w wiadomości e-mail.

Dysk Google - jak wgrywać pliki?

Wgrywanie plików na Dysk Google jest niesamowicie proste. Po otwarciu Dysku Google w witrynie, aplikacji Kopia zapasowa i synchronizacja wystarczy przesunąć plik, który chcemy wgrać na Dysk Google do okna i upuścić go.

W przypadku urządzeń mobilnych należy kliknąć przycisk Dodaj (+) i wybrać plik, który chcemy wysłać.

Pamiętaj - im większy plik, tym więcej trwa jego przesyłanie na dysk Google. W przypadku korzystania z przeglądarkowe wersji nie wolno zamykać Dysku Google, dopóki plik nie zostanie wysłany. Podczas korzystania z aplikacji Kopia zapasowa i synchronizowanie lub Dysk Google na urządzenia mobilne można zminimalizować okno i korzystać z innych programów.