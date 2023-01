Dzwonią do Ciebie nieznane numery? Sprawdź, jak zablokować niechciany spam na iPhone

Jak pozbyć się niechcianych połączeń i SMS-ów z nieznanych numerów? Oto poradnik, w którym pomagamy zablokować spam na urządzeniach Apple.

Włącz funkcję wyciszania nieznanych rozmówców

Wraz z systemem iOS 13, w iPhone'ach pojawiła się funkcja Wyciszaj od nieznanych, która pomaga uniknąć połączeń od nieznanych osób. Blokuje to numery telefonów, z którymi nigdy się nie kontaktowałeś i których nie masz zapisanych na liście kontaktów. Jeśli wcześniej wysłałeś do kogoś SMS z użyciem jego numeru telefonu lub jeśli dana osoba udostępniła Ci swój numer telefonu w wiadomości e-mail, połączenie z tego numeru zostanie odebrane.

Przejdź do Ustawień > Telefon, a następnie przewiń w dół, stuknij Wyciszaj od nieznanych i włącz tę funkcję. Połączenia od nieznanych numerów zostaną wyciszone, po czym zostaną wysłane na pocztę głosową oraz pojawią się na liście ostatnich połączeń.

Jeśli zostanie nawiązane połączenie alarmowe, funkcja Wyciszaj od nieznanych zostanie tymczasowo wyłączona na następne 24 godziny, aby umożliwić połączenia awaryjne. Przed włączeniem tej funkcji upewnij się, że masz zapisane ważne kontakty, w przeciwnym razie możesz przegapić połączenie telefoniczne, którego nie chcesz stracić. Połączenie nadal będzie trafiać na pocztę głosową i pojawi się na liście ostatnich połączeń, ale nie otrzymasz powiadomienia, gdy ktoś będzie dzwonił.

Skonfiguruj aplikację do filtrowania i wykrywania spamu

Przejdź do App Store i pobierz aplikację, która wykrywa i blokuje połączenia spamowe. Możesz pobrać i zainstalować wiele aplikacji z tą funkcją od różnych deweloperów.Przejdź do Ustawienia > Telefon > Blokowanie i identyfikacja połączeń. W obszarze Allow These Apps To Block Calls And Provide Caller ID (Zezwalaj tym aplikacjom na blokowanie połączeń i udostępnianie identyfikatora rozmówcy) włącz lub wyłącz daną aplikację. Możesz także zmienić kolejność aplikacji w oparciu o ich priorytet. Wystarczy dotknąć opcji Edytuj, a następnie przeciągnąć aplikacje w żądanej kolejności.

Gdy otrzymasz połączenie, urządzenie sprawdza numer dzwoniącego i porównuje go z listą numerów telefonów w aplikacjach spamowych innych firm. Jeśli numer się zgadza, iOS wyświetla etykietę identyfikacyjną wybraną przez aplikację, na przykład Spam lub Telemarketing. Jeśli aplikacja stwierdzi, że dany numer telefonu jest spamem, może automatycznie zablokować połączenie.

Ręczne zablokowanie numeru

Jeśli stwierdzisz, że dany numer pochodzi od spamera, możesz zablokować go ręcznie na swoim urządzeniu. Ręcznie zablokowane numery telefonów są wyświetlane w obszarze Zablokowane kontakty. Aby zablokować czyjś numer, należy otworzyć aplikację Telefon, a następnie kliknąć w ikonkę informacji po prawej stronie numeru. Tutaj wystarczy zjechać na sam dół i wybrać opcję Blokuj tę osobę.