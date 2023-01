Ekosystem Xiaomi za 2000 zł. Idealny zestaw na początek technologicznej przygody

Wybór wielu urządzeń od jednego producenta ma wiele zalet. Sprawdzamy, jaki zestaw od Xiaomi skompletujemy za 2000 zł.

Spis treści

Wybór tego, jaką elektronikę kupić, jest często dość trudny. Możliwości jest aktualnie niezliczona liczba, wszystko przez dziesiątki producentów i setki modeli, z których każdy ma swoje wady i zalety.

Jednak sporo osób w swoich wyborach kieruje się przywiązaniem do jednej marki. Takie podejście ma wiele plusów. Po pierwsze jesteśmy przyzwyczajeni do podobnych systemów i rozwiązań, dzięki którym korzystanie z urządzeń tego samego producenta spaja się w jedną dość spójną całość. Po drugie, zazwyczaj sprzęt jednego producenta współpracuje ze sobą o wiele lepiej, niż elektronika tworzona przez różne firmy. To właśnie głównie ta współpraca tworzy podstawy tzw. ekosystemów tworzonych przez różne technologiczne firmy.

Zobacz również:

Ze względu na to postaraliśmy się skompletować pełen ekosystem produktów od jednej marki - Xiaomi. Dzięki niemu Wasze korzystanie z tych produktów będzie bezproblemowe i idealnie dopasowane. Już za 2000 zł możemy skompletować naprawdę kompetentny zestaw, który da nam wiele możliwości.

Co wchodzi w skład podstawowego ekosystemu?

Xiaomi jest firmą, która specjalizuje się głownie w smartfonach i akcesoriach do niech. Ze względu na to nasza propozycja ekosystemu od tej firmy w cenie do 2000 zł zakłada właśnie korzystanie ze smartfona i dodatków do niego. Postaraliśmy się więc dobrać trzy urządzenia, które najczęściej będziemy wykorzystywać przy codziennych czynnościach.

1. Telefon

Oczywiście pierwszym i najważniejszym wyborem będzie telefon. Jako że nie proponujemy żadnego innego urządzenia ekranowego - czyli laptopa lub tabletu - zdecydowaliśmy się na urządzenie z dużym ekranem. Jest to też największa część naszego budżetu, gdyż zajmuje ponad 3/4 całych 2000 zł. Dzięki temu możemy być pewni, że będzie on nie tylko szybki i funkcjonalny, ale też starczy nam na lata.

2. Słuchawki

Aktualnie najczęstszym dodatkiem do telefonów są słuchawki bezprzewodowe. Zapewniają nam one rozrywkę wszędzie tam, gdzie jesteśmy, umożliwiając słuchanie muzyki czy podcastów a nawet zwykłe wyłączenie się od otoczenia za pomocą aktywnej redukcji szumów. Ze względu na to żaden zestaw ze smartfonem nie może obejść się bez słuchawek.

3. Smartband

Najnowsze smartbandy praktycznie niczym nie ustępują podstawowym smartwatchom, a oferują nam minimalistyczny design oraz wiele funkcji sportowych. Dzieki nim nie tylko zwiększymy nasze sportowe zacięcie, ale też skorzystamy z dobrodziejstw inteligentych zegarków - odczytywania powiadomień, liczenia kroków czy też bezproblemowego łączenia z telefonem. To świetne akcesorium, w którym trudno się nie zakochać.

Jakie urządzenia wybraliśmy

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro to idealny wybór, kiedy szukamy telefonu ze sporym wyświetlaczem w cenie około 1500 zł. W tym zestawie dostajemy szybki procesor Snapdragon 695, 6 GB RAMu i ekran AMOLED 6,67" 120 Hz. Dzięki temu możemy być pewni, że na telefonie zrobimy wszystko szybko, wygodnie i z idealną płynnością.

Szczególnie teraz, gdy na stronie producenta smartfon w wyższym wariancie 6/128 GB jest w promocji i kosztuje jedynie 1616 zł, warto się na niego skusić. Tutaj link.

Redmi Buds 3 Pro

Redmi Buds 3 Pro mogą pochwalić się wieloma szczegółami, które w tak niskiej cenie zwracają sporą uwagę. Oczywiście chodzi głównie o aktywną redukcję szumów, która może obniżyć dźwięki otoczenia nawet o 35 decybeli. Dodatkowo do naszej dyspozycji będzie spora bateria oferująca do 6 h działania. Etui mieści kolejne 22 h, co łącznie daje imponujący wynik 28 h z dala od kontaktu. Całość uzupełnia ładowanie bezprzewodowe i możliwość połączenia z dwoma urządzeniami na raz.

W tym momencie Redmi Buds 3 Pro znajdują się w promocji na stronie producenta, kosztują jedynie 179 zł. Tutaj link.

Xiaomi Smart Band 7

Na koniec klasyczny wybór ze stajni Xiaomi - najnowsza odsłona najpopularniejszej serii smartbandów na świecie, szyli Xiaomi Band 7. Mamy tu wszystko, co niezbędne - pulsoksymetr, mierzenie kroków, monitorowanie snu, czy aż 110 trybów sportowych. W połączeniu z 1,62" ekranem AMOLED i świetną baterią wytrzymującą do 2 tygodni, jest to najlepszy kompan każdego.

W tym momencie Xiaomi Band 7 na stronie producenta kupimy za 189 zł. Tutaj link.