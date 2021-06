FIFA 22 - kod do beta testów, jak zdobyć? [Poradnik]

FIFA 22 już niebawem doczeka się oficjalnej prezentacji, niektórzy szczęśliwcy będą mogli jednak wypróbować grę przed jej premierą, w ramach beta testów. Jak do nich dołączyć? Wyjaśniamy.

Spis treści

Wiemy już, że FIFA 22 będzie jednym z bohaterów wydarzenia EA Play Live, które odbędzie się 22 lipca. Electronic Arts regularnie "podkręca atmosferę" przed konferencją, więc z całą pewnością możemy spodziewać się wielu nowych informacji i materiałów z tegorocznej edycji piłkarskiej serii. Według najnowszych wieści, studio EA SPORTS - twórcy gry FIFA 22, rozpoczęło już rozsyłanie kodów do zamkniętych beta testów gry. Jak je zdobyć? Podpowiadamy.

FIFA 22 - jak zdobyć klucz do beta testów?

Na początek musicie wiedzieć, że nie każdy może ubiegać się o kod do zamkniętej bety FIFA 22. EA Sports akceptuje jedynie zweryfikowanych graczy FUT Champions. Do tego grona kwalifikują się wszyscy sympatycy FIFA 21, którzy wygrali co najmniej 27 meczów w jeden weekend rozgrywek. Ci gracze automatycznie otrzymają kody, ale, na szczęście, nie jest to jedyna droga do wcześniejszego zagrania w FIFA 22.

EA Sports regularnie będzie zapraszać kolejnych graczy, którzy wyrazili chęć do udziału w beta testach. Jak zwiększyć swoje szanse na otrzymanie kodu do bety FIFA 22?

Przejdź do preferencji e-mailowych swojego konta EA. Tam zaznacz pole, aby otrzymywać informacje i wiadomości o nowych usługach i promocjach EA. Pamiętaj, aby upewnić się, że podajesz właściwy adres e-mail. Następnie, czekaj na przyznanie dostępu. Jeśli go otrzymasz, sprawdź tryb, do którego otrzymałeś dostęp. Zrealizuj kod na swoją konsolę Xbox lub PlayStation.

Czy kody do wersji beta gry FIFA 22 można przekazywać?

Niestety nie, kodów do wersji beta nie będzie można przekazywać innym osobom. Będą one na stałe przypisane do konkretnego konta Origin.

Kiedy rozpoczną się beta testy FIFA 22 i ile potrwają?

Według najnowszych informacji beta testy FIFA 22 rozpoczęły się 23 czerwca i potrwają najprawdopodobniej do początku września.

Do jakich trybów otrzymamy dostęp w beta testach FIFA 22?

Szczęśliwcy, którzy otrzymają kody do bety będą mogli wypróbować nowości z takich trybów jak: FIFA 22 Ultimate Team, tryb kariery, VOLTA Football i Pro Clubs.

Ile zajmie na dysku beta FIFA 22?

Obecnie wiemy jedynie, ile beta FIFA 22 zajmie na PS5. Posiadacze najnowszej konsoli Sony muszą się liczyć z utratę blisko 39 GB przestrzeni na dane. Możemy śmiało założyć, że na pozostałych platformach będzie to wyglądać podobnie.

Na jakich platformach będzie dostępna beta FIFA 22?

Zamknięta beta FIFA 22 z całą pewnością będzie dostępna na PlayStation 5 i Xbox Series X / S. Niestety, posiadacze PC i konsol Nintendo Switch nie będą mogli wziąć udziału w beta testach.

fot. EA/EA Sports

Warto też dodać, że uczestnicy beta testów nie mogą publikować żadnych materiałów i upubliczniać informacji dotyczących gry FIFA 22. Postępu uzyskane podczas rozgrywki nie zostaną przeniesione do pełnej wersji gry.

Zobacz również: FIFA 22 na PC rozczaruje graczy? Nowa generacja tylko na PS5 i Xbox Series X