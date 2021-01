Facebook Messenger - czy da się używać bez konta na Facebooku?

Facebook Messenger jest jednym z najpopularniejszych komunikatorów na świecie - korzysta z niego aktywnie 1,3 mld ludzi! Czy można używać go bez konieczności zakładania konta w sieci Facebook?

Jedną z zalet, jakie ma Facebook Messenger, jest brak przypisania do numeru telefonu. Taka właśnie konieczność występuje przy konkurencyjnym WhatsApp - który, nota bene, jest również własnością Facebooka. W chwili obecnej Messenger jest liderem rynku komunikatorów i służy do kontaktów zarówno zawodowych, jak i towarzyskich oraz rodzinnych. Można korzystać z niego na wielu platformach - zaczynając od desktopa, kończąc na smartfonie. Ale czy można z niego korzystać bez konta Facebooka?

Odpowiedź brzmi: już nie. Możliwość taka istniała w przeszłości - a konkretnie do grudnia 2019 roku. Wówczas została usunięta, zastąpiona koniecznością logowania się za pomocą posiadanego konta. Jeśli dbasz o swoją prywatność, a zarazem chcesz używać Messengera, możesz je założyć, pamiętając, że nie musisz podawać swoich prawdziwych danych. A jeśli kiedyś miałeś konto na portalu Marka Zuckerberga, a obecnie już go nie używasz, możesz je wykorzystać ponownie do korzystania z komunikatora. W tym celu po prostu pobierz aplikację mobilną z Google Play lub App Store, a następnie zaloguj się przy użyciu poprzednio używanego loginu oraz hasła. Kontakty do messengera możesz dodać, wpisują ich numery telefonów. Jeśli są one powiązane z Messengerem, powinny Ci się wyświetlić.

