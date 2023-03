Facebook - jak usunąć konto?

Masz już dość swojej przygody z Facebookiem i chcesz usunąć konto, ale nie wiesz, jak? Podpowiadamy, co należy zrobić w takiej sytuacji, a także jak cofnąć swoją pochopną decyzję.

Portale społecznościowe to doskonałe rozwiązanie, gdy na co dzień jesteśmy zbyt zabiegani, aby zadbać o nasze kontakty towarzyskie lub nawiązywać nowe znajomości. Jest to też łatwa droga do zwiększenia swojej popularności oraz zasięgów, gdyż umożliwia nam dotarcie do znacznie większego grona odbiorców, niż byłoby to możliwe w „realu”. W przypadku firm pozwala to również na znajdowanie kontrahentów oraz klientów. Jednym słowem - korzystanie z Facebooka może przynieść szereg korzyści.

Czasami jednak przygoda z portalem okazuje się mniej ciekawa, niż nam się początkowo wydawało, bądź na popularności zyskuje inna platforma i tam właśnie postanawiamy przenieść nasz czas oraz zasoby. W takim wypadku pojawia się pewien problem, a mianowicie – jak usunąć konto? Facebook nie stawia żadnych przeszkód, jednak trzeba wiedzieć, jak przeprowadzić proces. Podczas usuwania konta z Facebooka pojawia się czasami wątpliwość, czy spowoduje to również automatyczne zniknięcie umieszczonych przez nas informacji? W końcu nikt chyba nie chciałby, aby jego dane pozostawały w sieci bez jego nadzoru i dostępu, utraconego po skasowaniu konta. Na szczęście definitywne usunięcie profilu z portalu Facebook spowoduje także całkowite skasowanie jego zawartości, łącznie ze zdjęciami, filmami, postami i danymi.

Może też zdarzyć się tak, że z jakichś względów nie możemy lub nie chcemy w danym momencie prowadzić naszego profilu na Facebooku. Na przykład chwilowo nie mamy na to czasu, chęci czy możliwości. Jednocześnie nie chcemy go trwale usuwać, tracąc przy tym całą jego zawartość, ani po prostu przestać używać, aby za jakiś (czas po jego ponownym uruchomieniu) zostać zalanymi nowymi postami, wiadomościami i zaproszeniami. W takim wypadku, najlepszym sposobem jest dezaktywacja konta.

Jaka jest różnica pomiędzy aktywacją a usunięciem konta? W przypadku dezaktywacji konta możesz je ponownie aktywować w dowolnym momencie, część informacji może pozostać widoczna dla innych osób (np. wysłane wiadomości). W przypadku usunięcia konta nie można odzyskać dostępu do niego. Niektóre informacje, takie jak historia wiadomości, nie są przechowywane na Twoim koncie. To oznacza, że znajomi mogą nadal mieć dostęp do wysłanych przez Ciebie wiadomości nawet po usunięciu Twojego konta. Kopie niektórych materiałów (np. plików dziennika) mogą pozostawać w bazach danych serwisu, pozbawione wszelkich osobowych znaczników identyfikacyjnych.

Facebook - jak usunąć konto?

Facebook - jak usunąć konto? ( ) × Dezaktywacja konta na Facebooku Dezaktywacja konta na Facebooku Sposób na to, jak zawiesić konto na FB, jest bardzo prosty. Zaloguj się na nie, a następnie: kliknij na swój awatar w prawym, górnym rogu;

z listy opcji wybierz Ustawienia i prywatność , a następnie Ustawienia ;

, a następnie ; kliknij Centrum kont ;

; kliknij pozycję Informacje osobiste w sekcji Ustawienia konta ;

w sekcji ; kliknij Własność konta i kontrola ;

; kliknij opcję Dezaktywacja lub usunięcie ;

; wybierz konto lub profil, który chcesz dezaktywować;

wybierz opcję Dezaktywuj konto ;

; kliknij Kontynuuj, a następnie wykonaj instrukcje w celu potwierdzenia. Uwaga - jeżeli masz dodatkowe profile na Facebooku i usuniesz lub dezaktywujesz swoje konto, wszystkie profile w ramach tego konta również zostaną usunięte lub dezaktywowane. Dowiedz się, jak usuwać lub dezaktywować poszczególne profile. Możesz tymczasowo dezaktywować konto i w dowolnej chwili aktywować je ponownie. Jeśli chcesz powrócić do serwisu założonego przez Marka Zuckerberga, aktywujesz je w prosty sposób - logując się do niego za pomocą adresu e-mail i hasła. Profil zostanie przywrócony i ponownie będzie widoczny dla wszystkich. Facebook - jak usunąć konto? Facebook - jak usunąć konto? Aby trwale usunąć konto Facebook: kliknij zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu Facebooka;

kliknij kolejno Ustawienia i prywatność oraz Ustawienia ;

oraz ; kliknij opcję Twoje informacje na Facebooku;

na Facebooku; kliknij opcję Dezaktywacja i usunięcie ;

; wybierz Usuń konto i kliknij Przejdź do usuwania konta ;

i kliknij ; kliknij Usuń konto, wprowadź hasło i kliknij Kontynuuj. Czy można anulować usunięcie konta? Czy można anulować usunięcie konta? Jeśli zmienisz zdanie i postanowisz wrócić do portalu, a nie minęło jeszcze 30 dni - możesz to zrobić. Powód jest prosty - usuwanie wszystkich opublikowanych treści może potrwać nawet do 90 dni od zgłoszenia likwidacji konta. Jak tego dokonać? W prosty sposób: zaloguj się do konta na Facebooku w ciągu 30 dni od usunięcia konta;

kliknij opcję Anuluj usunięcie. I gotowe. Usuwanie Facebooka ze smartfona i tabletu Usuwanie Facebooka ze smartfona i tabletu W przypadku urządzeń mobilnych z Facebooka można korzystać zarówno w "klasyczny" sposób, czyli wchodząc na swoje konto przy użyciu przeglądarki internetowej, jak również zdecydować na zainstalowanie dedykowanej aplikacji (do czego zresztą często zachęca sam FB, wyświetlając odpowiednią reklamę). Jak usunąć Facebooka w takim przypadku? aby odinstalować aplikację Facebook z telefonu z systemem Android, po prostu przejdź do ustawień telefonu z systemem Android i otwórz menedżera aplikacji. Następnie dotknij pozycji Facebook , apotem polecenie Odinstaluj . Aby ponownie zainstalować aplikację Facebook dla systemu Android, w każdej chwili możesz pobrać ją ponownie ze sklepu Google Play ;

, apotem polecenie . Aby ponownie zainstalować aplikację Facebook dla systemu Android, w każdej chwili możesz pobrać ją ponownie ze sklepu ; aby odinstalować aplikację Facebook z urządzenia iPhone lub iPad, naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji. Następnie dotknij symbolu "X" i dotknij opcję usuń, aby potwierdzić operację. Jeśli zmienisz zdanie, możesz ponownie zainstalować aplikację Facebook, pobierając ją ze sklepu iTunes App Store. Facebooka - jak usunąć konto osoby zmarłej? Facebooka - jak usunąć konto osoby zmarłej? W przypadku osób zmarłych, sposób na to, jak usunąć FB, jest odmienny. Przede wszystkim musi się potwierdzić, że jest członkiem najbliższej rodziny. W tym celu należy przesłać skan świadectwa zgonu osoby, której konto ma być zlikwidowane, a jeśli nie posiadasz takiego, wówczas FB wymaga pełnomocnictwa lub aktu urodzenia, może być również testament bądź zaświadczenie o powołaniu na zarządcę majątku spadkowego. Prośbę należy złożyć (będąc zalogowanym na swoje konto) na tej stronie. Choć sposób na to, jak usunąć konto na Facebooku może wydawać się skomplikowany, ma on na celu ochronę przed próbami usuwania kont osób żyjących. W przypadku osób zmarłych, nie jest konieczne usuwanie konta Facebook - można zmienić jego status na In memoriam. Nadanie kontu statusu „In memoriam” zabezpiecza je również przed zalogowaniem się do niego innej osoby. Wprowadzone w maju 2017 roku zmiany umożliwiły wyznaczenie osoby, która będzie Opiekunem konta po śmierci jego właściciela/właścicielki. Aby go wyznaczyć, należy wejść do znajdującego się w ustawieniach działu Ogólne i wybrać opcję Zarządzaj kontem. W kolejnej sekcji znajduje się sekcja Twój opiekun konta. Tu należy wpisać w okienku osobę uprawnioną do zajęcia się nim. Można także tego nie robić, a zdecydować na usunięcie konta w przypadku zgonu. Taka opcja znajduje się poniżej wyboru uprawnień Opiekuna. Facebook - jak usunąć stronę? Facebook - jak usunąć stronę? Oprócz stron osób żyjących i firm, Facebook opiera się również na przeróżnych stronach fanowskich (fanpages), grupach otwartych i zamkniętych, etc. Jak usunąć FB w tym przypadku? Po pierwsze - może dokonać tego tylko administrator, który musi zalogować się na stronę. Następnie postępowanie jak usuna konto na facebooku przebiega podobnie jak w przypadku osoby prywatnej. Aby usunąć stronę, musisz być administratorem strony w widoku klasycznym lub mieć dostęp do Facebooka z pełną kontrolą nad nową stroną. Gdy poprosisz o usunięcie swojej strony na Facebooku, natychmiast cofnięta zostanie jej publikacja lub zostanie ona dezaktywowana, ale nie zostanie ona trwale usunięta przed upływem 14 dni . Można też w dowolnym momencie cofnąć publikację swojej strony lub ją dezaktywować. Aby usunąć stronę przy uprawnieniach admina: zaloguj się do Facebooka i kliknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu;

kliknij Zobacz wszystkie profile, a następnie wybierz stronę, na którą chcesz się przełączyć;

kliknij zdjęcie strony w prawym górnym rogu;

kliknij Ustawienia i prywatność , a następnie Ustawienia ;

, a następnie ; w menu po lewej stronie kliknij Ustawienia prywatności , Prywatność , a następnie kliknij Informacje o stronie na Facebooku ;

, , a następnie kliknij ; kliknij Wyświetl obok pozycji Dezaktywacja i usuwanie ;

obok pozycji ; wybierz Usuń stronę i kliknij Kontynuuj, a następnie wykonaj polecenia. Może pojawić się monit o ponowne podanie hasła.

Fot.: Fot.: Timothy Hales Bennett/Unsplash