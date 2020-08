Flagowy smartfon czy lustrzanka? To porównanie nie pozostawia złudzeń

Obecnie coraz więcej osób porzuca zakup lustrzanki i decyduje się na lepszego smartfona. Sprawdzamy, czy Galaxy S20 Ultra ma szanse z lustrzanką?

Mobilna fotografia na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat uległa mocnej transformacji. Jeszcze kilka lat temu chcąc wykonać przyzwoitej jakości fotografie musieliśmy zainwestować kilka tysięcy złotych w dobrej jakości aparat fotograficzny, kartę pamięci oraz wszystkie niezbędne akcesoria takie, jak pokrowiec, dodatkowe akumulatory czy ładowarki. Rozwiązanie to zapewniało i nadal zapewnia dobrej jakości zdjęcia, ale jest mocno niewygodne. Jadąc na wakacje zabieramy sporo dodatkowego bagażu, a będąc na mieście nie zawsze mamy pod ręką lustrzankę lub bezlusterkowca.

Aparat Samsung Galaxy S20 Ultra

To właśnie z tego powodu - dostępności i posiadania w każdej chwili, robienie zdjęć telefonami komórkowymi, a obecnie smartfonami stało się tak popularne. W dzisiejszych czasach niemalże każdy z nas posiada smartfona wyposażonego w co najmniej jeden aparat na pleckach. Jeżeli kupiłeś nowe urządzenie na przestrzeni ostatnich dwóch-trzech lat z pewnością masz na pokładzie kilka obiektywów.

Aparat w smartfonie to jeden z najważniejszy elementów dla potencjalnego konsumenta. Użytkownicy pokochali mobilną fotografie, której główną zaletą jest mobilność. Chcąc zrobić zdjęcie wystarczy, że wyjmiemy z kieszeni nasz telefon komórkowy.

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat producenci smartfonów poczynili ogromny postęp w jakości mobilnej fotografii. Najnowsze topowe smartfony posiadają bardzo dobre aparaty z optyczną stabilizacją obrazu, jasnymi matrycami o wysokiej rozdzielczości oraz możliwością nagrywania filmów w 4K/8K. Nie brakuje również dodatkowych obiektywów - ultraszerokokątnych, tele oraz makro. Niestety wszystkie nowinki technologiczne upchane są na niewielkiej powierzchni, a fizyki nie da się oszukać. Z tego właśnie względu nawet najdroższy smartfon nie będzie w stanie zrobić tak ładnego zdjęcia, jak dobrej klasy lustrzanka.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Posiadając w redakcji Samsunga Galaxy S20 Ultra, który jest jednym z najlepszych fotosmartfonów 2020 roku postanowiliśmy sprawdzić, jak ten kosztujący 5999 zł smartfon poradzi sobie z lustrzanką. Dla ułatwienie zadania wybraliśmy starszy model Nikon D5200 z 2013 roku (obecnie sprzedaż lustrzanek stale spada) wyposażony w obiektyw Sigma 17-50mm F2.8 EX DC OS oraz do zdjęć z przybliżeniem Nikkor 55-200. Cena aparatu z dedykowanym obiektywem wynosiła w 2013 roku około 3000 zł. Obiektyw wykorzystany do porównania kosztuje obecnie około 1500 zł.

Metodyka testów

Aby test obu urządzeń był jak najbardziej miarodajny i zaoferował porównywalne rezultaty postanowiliśmy skorzystać z automatycznych ustawień proponowanych przez oprogramowanie smartfon/lustrzanki. W tym miejscu warto zaznaczyć, że nie wszystkie fotografie wykonane smartfonem mogliśmy odtworzyć przy wykorzystaniu lustrzanki, ale o tym w dalszej części testu.

Dodatkowo przez pewien okres czasu wykonywaliśmy różnego rodzaju fotografie aparatem w Galaxy S20 Ultra oraz lustrzanką, aby wyrobić sobie wrażenia z użytkowania obu urządzeń.

Na potrzeby testów wykonaliśmy około 100 fotografii oboma aparatami w przeróżnych warunkach.

Do porównania wybraliśmy 4 bardzo podobne fotografie wykonanych Galaxy S20 Ultra oraz Nikonem D5200. Dodatkowo wykonaliśmy kilka specyficznych ujęć każdym z aparatów, których nie dało się odtworzyć na lustrzance/smartfonie. Żadne z ujęć nie było poddawane obróbce. Są to czyste pliki .JPG zgrane z urządzeń.

Fotografie porównawcze

Na początku wykonaliśmy zdjęcie makro w ciągu dnia.

Zdjęcie Makro wykonane Nikon D5200 z obiektywem Sigma 17-50mm F2.8 EX DC OS

Zdjęcie Makro wykonane Samsung Galaxy S20 Ultra przy wykorzystaniu dedykowanego trybu Macro

Naszym zdaniem Samsung Galaxy S20 Ultra lepiej poradził sobie z reprodukcją kolorów, a lustrzanka z rozmyciem tła. Zdjęcie z Galaxy S20 Ultra jest jaśniejsze. Podobny efekt przy fotografii z lustrzanką otrzymamy dopiero po poprawkach. Finalnie pojedynek ten wygrywa Samsung Galaxy S20 Ultra.

Kolejne zdjęcie to fotografia dzienna z różną rozpiętością światła - cienie i światło słoneczne padające na budynek mieszkalny.

Zdjęcie dzienne wykonane Nikon D5200

Zdjęcie dzienne wykonane Galaxy S20 Ultra

W tym przypadku bezkonkurencyjnym zwycięzcą jest Samsung Galaxy S20 Ultra. Fotografia posiada znacznie większa głębię kolorów, a ich reprodukcja jest adekwatna do stanu faktycznego.

Następne zdjęcie to fotografia z użyciem maksymalnego przybliżenia optycznego. W tym miejscu warto zaznaczyć, że lustrzanka w zależności od użytego obiektywu posiada różne możliwości przybliżenia, które praktycznie w każdym wypadku bedą lepsze od smartfonów mających najczęściej 2 krotne przybliżenie optyczne.

Galaxy S20 Ultra oferuj 4 krotne przybliżenie optyczne.

Zbliżenie optyczne Nikon D5200

Zbliżenie optyczne Galaxy S20 Ultra

W przypadku zdjęć ze zbliżeniem optycznym wygrywa lustrzanka. W tym miejscu widać, że niewielki obiektyw gorzej radzi sobie z przybliżaniem. Dodatkowo lustrzanka może zostać wyposażona w obiektyw o większym przybliżeniu, niż smartfon. Aparaty w smartfonach oferują co prawda zoom hybrydowy oraz cyfrowy, ale rozwiązanie to znacząco pogarsza jakość fotografii.

Następnym zdjęciem testowym jest fotografia nocna.

Zdjęcie nocne wykonane Nikon D5200

Zdjęcie nocne wykonane Samsung Galaxy S20 Ultra

W tym miejscu należy zaznaczyć, że oba zdjęcia wykonywaliśmy z ręki, przez co ciężej wykonać nieporuszoną fotografię z lustrzanki. Samsung Galaxy S20 Ultra skorzystał z trybu nocnego, a lustrzanka z dłuższego czasu naświetlania. Z powyższych zdjęć wynika, że wygrał smartfon, ale lustrzanka ze statywem i długim czasem naświetlania wykona lepsze zdjęcie nocne. Przy wykonywaniu fotografii z ręki smartfon ze względu na niewielkie wymiary wygrywa pojedynek.

Zdjęcia charakterystyczne dla lustrzanki

W przypadku lustrzanki wykorzystaliśmy dodatkowy obiektyw Nikon 55-200 mm oraz statyw do wykonania zdjęcia nocnego z długim czasem naświetlania. Odwzorowanie identyczne fotografii smartfonem byłoby bardzo ciężkie ze względu na brak tak dużego, bezstratnego zoomu.

Zdjęcie nocne z przybliżeniem Nikon D5200

Zdjęcia charakterystyczne dla smartfona

Smartfon jest zdecydowanie bardziej uniwersalnym aparatem.

Dodatkowy obiektyw przedni umożliwia nam wykonanie zdjęć selfie oraz zdjęć selfie z wykorzystaniem szerokiego kąta.

Szerokokątne selfie z Galaxy S20 Ultra

Nowoczesne smartfony posiadają również dedykowane obiektywy ultraszerokokątne, która w zamian za niewielkie przekłamanie kątów potrafią objąć znacznie szerszy kadr. Nie brakuje również specjalnych obiektywów makro oraz czujników głębi do zdjęć portretowych.

Zdjęcie ultraszerokokątne z Galaxy S20 Ultra

Flagowe fotosmartfony posiadają także peryskopy oraz przybliżenia hybrydowe i optyczne. Maksymalne przybliżenie w Galaxy S20 Ultra wynosi aż 100 razy. Liczba ta robi wrażenie, ale funkcja Space Zoom jest praktycznie bezużyteczna. Rezultaty są zadowalające jedynie do maksymalnie 50 krotnego przybliżenia.

Space Zoom z Galaxy S20 Ultra z 50 krotnym przybliżeniem

Zalety fotosmartfona

Kompaktowe wymiary

Wygoda użytkowania

Smartfon mamy zawsze ze sobą

Dodatkowe możliwości - podłączanie mikrofonów po Bluetooth, Wi-Fi, mnóstwo aplikacji fotograficznych

Możliwość automatycznego wrzucania zdjęć na portale społecznościowe

Możliwość obróbki bezpośrednio na urządzeniu

Zdjęcia selfie

Zalety lustrzanki

Lepsze fotografie po obróbce

Większe możliwości ustawień

Jaśniejszy obiektyw

Łatwa możliwość montażu statywu

Znacznie większe możliwości przybliżania

Podsumowanie

Powyższe porównanie ujawniło kilka ciekawostek. Po pierwsze i najważniejsze nawet kilkuletnia lustrzanka jest w stanie obronić się przed najnowszym, kosztującym kilka tysięcy złotych smartfonem. Po drugie nowe smartfony są znacznie bardziej uniwersalne dla przeciętnego użytkownika. Wszystko za sprawą dodatkowych obiektywów oraz zaawansowanego oprogramowania wspieranego przez AI i SI.

Podsumowując jeżeli jesteś przeciętnym użytkownikiem, który od czasu do czasu wykonuje zdjęcia i chcesz mieć fotografie dobrej jakości zdecyduj się na fotosmartfona lub jeden z modeli ze średniej półki cenowej. Jakość fotografii z nowoczesnego smartfona w pełni Cię zadowoli.

Plecki Samsung Galaxy S20 Ultra

Jeżeli jesteś fanem fotografii, czerpiesz z niej przyjemność i chcesz mieć pełną kontrolą nad całym procesem wykonywania zdjęcia powinieneś zdecydować się na tańszego smartfona z gorszym aparatem i zakup lustrzanki.

