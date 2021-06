Fortnite - czym są pasożyty i jak wpływają na grę [PORADNIK]

W 7 sezonie Fortnite o nazwie "Inwazja" pojawił się nowy element. Pasożyty czasami przeszkadzają w rozgrywce, ale mogą także pomóc niektórym graczom. Czym są i jak wpływają na grę?

Spis treści

W 7 sezonie Fortnite obcy już bardzo mocno się zadomowili. Możemy wykorzystywać ich technologię przejmując stery nad statkami UFO oraz dodawać do ekwipunku broń pochodzącą z innej planety. Teraz w grze pojawiły się także pasożyty. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że będą tylko przeszkadzać. Ich obecność wnosi jednak do rozgrywki kilka przydatnych elementów.

Pasożyty w Fortnite - czym są i jak wpływają na grę

Pasożyty są bardzo małymi stworzeniami, ale pojawiają się zawsze w sporych grupach. Za każdym razem jest ich minimum kilkanaście. Na początku, w losowych miejscach na mapie zobaczysz małe, zielone jaja. Po podejściu, wyklują się z nich fioletowe stworzenia, które natychmiastowo będą się chciały przyczepić do głowy najbliższej postaci.

Mimo obecności pasażera na gapę, będziemy nadal w pełni kontrolować swoje ruchy. Możemy chodzić, biegać, strzelać i wykonywać wszystkie inne czynności jak do tej pory. W niektórych przypadkach obecność pasożyta na naszej głowie może być bardzo przydatna. Przez cały czas, kiedy będzie scalony z postacią, nasza mobilność zwiększy się. Będziemy szybciej biegać, skakać i ogólnie nasze ruchy będą o wiele płynniejsze. Niestety taki bonus ma też swoje konsekwencje. Pasożyt po "zatrzaśnięciu" się na naszej głowie, zabiera część zdrowia postaci.

Pasożyty w Fortnite - jak się ich pozbyć

Pozbycie się pasożyta z głowy nie jest niewykonalne. Czasami może przysporzyć nieco problemów, jednak jest to dość prosty mechanizm. Aby uwolnić swoją głowę od niechcianego podróżnika, wystarczy wskoczyć do wody, przebiec przez ogień, lub wsiąść do pojazdu.