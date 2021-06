Fortnite - jak wejść do statku-matki i zgarnąć świetne przedmioty [PORADNIK]

Wraz z najnowszą aktualizacją Fortnite, twórcy umożliwili graczom wejście na pokład statku-matki. Podpowiadamy jak to zrobić i co możemy tam znaleźć.

Spis treści

Statek-matka, który do tej pory unosił się nad mapą, został wreszcie otwarty dla graczy. Od momentu aktualizacji 17.10, wszyscy chętni będą mogli wejść do niego jako nowego punktu POI i odkryć wszystko co się w nim znajduje. Warto, ponieważ znajdziemy tam sporo potężnych łupów oraz ciekawe nawiązania, które będą gratką dla wszystkich długoletnich fanów gry.

Jak dostać się na pokład statku-matki

Jest tylko jeden sposób na dostanie się na pokład statku-matki. Aby do niego wejść musisz zostać uprowadzony przez nową jednostkę UFO, znaną jako porywacze. Są większe niż te, które mogliśmy spotkać do tej pory i nie da się zasiąść za ich sterami.

Aby dostać się na statek, na początku gry zorientuj się, w którym miejscu są porywacze UFO. Wystarczy, że staniesz pod nimi i poczekasz na wiązkę światła, która przeniesie Cię na pokład statku-matki.

UFO Porywacze (źródło: YouTube/ByPost)

Możesz też na samym początku gry wylądować na statku porywaczy, aby zabrać z niego broń, a następnie wrócić na mapę i czekać na porwanie. Po dotarciu na pokład statku-matki otrzymasz plecak odrzutowy i rozpocznie się "eksperyment".

Co czeka na pokładzie

Kiedy znajdziesz się na pokładzie, rozpocznie się "eksperyment". Podczas jego trwania, Twoim zadaniem będzie zbieranie świecących kul. Im większa ilość, tym lepsze łupy otrzymasz na koniec. Warto zbierać także timery, dzięki czemu dostaniesz więcej czasu na zbieranie kul. Podczas całego procesu bardzo przydatny będzie podwójny skok, który można wykonać używając plecaka.

Skrzynie z łupami (źródło: YouTube/ByPost)

Wraz z końcem czasu zostaniesz przeniesiony do pokoju łupów. Im więcej zebranych kul, tym lepsze nagrody do odebrania. Po zdobyciu wszystkich pięciu gwiazdek możesz odebrać Legendarną Broń.