Funkcje Windows których nie znasz, a które warto poznać

Nawet, jeśli korzystasz z systemu Windows od lat, nie oznacza to, że znasz wszystkie jego możliwości. Oto kilka mniej znanych funkcji oraz rozwiązań, które mogą znacząco wpłynąć na komfort codziennego korzystania z Windows.

Wszystkie podane tutaj sposoby działają zarówno na Windows 10, jak i Windows 11. Oprócz nich warto zobaczyć także sztuczki, dzięki którym zaoszczędzisz czas.

Aktywacja okienek przez najechanie na nie myszką

W Panelu Kontrolnym znajdziesz dział Ułatwienia dostępu. Wybierz opcję Zmień sposób działania myszy. Możesz zaznaczyć w menu aktywowanie okienek poprzez najechanie na nie kursorem myszki. Funkcja ta została pomyślana dla osób mających problemy ze sprawnością ruchową, ale może z nich korzystać każdy.

Łatwa aranżacja okienek

Czytasz ten tekst na otwartej na cały ekran stronie? Świetnie. Wciśnij klawisz Windows i trzymając go, naciśnij kursor "prawo". Ciekawe, prawda? Spróbuj to samo, naciskając "lewo". W ten sposób możesz w dowolnej chwili zaaranżować wszystkie aktywne okna, dzięki czemu widzisz wszystko, a równocześnie zachowujesz porządek na pulpicie. Działa to nie tylko na jednym monitorze, ale również na stanowiskach z wieloma.

Skróty do najczęściej używanych elementów

Jeśli chcesz mieć szybki dostęp do najczęściej używanych aplikacji i folderów, przypnij je po prostu do paska zadań. A potem możesz kolejno je otwierać, naciskając Windows + cyfrę odpowiadającą położeniu elementu (od lewej do prawej). Przykład ode mnie poniżej. Naciskając Win+1 otwieram FRAPS, Win+2 to Edge, Win+3 Eksplorator plików, Win+4 to Firefox.

Ikonki na pasku szybkiego dostępu

Obok zegara masz schowek, a w nim ikonki szybkiego dostępu do wybranych funkcji. Czy wiesz, że możesz je dowolnie przestawiać, korzystając z prostej metody "przeciągnij i upuść"?

Wyświetlanie nocne

Tryb ciemny możesz włączyć w systemie w każdej chwili, ale jeśli go nie lubisz lub też nie chcesz z niego korzystać, Windows samoczynnie może zmniejszać natężenie oświetlenia tak, aby było dopasowane do pory dnia. Służy temu opcja Wyświetlanie nocne. Znajdziesz ją w ustawieniach lub za pomocą systemowej wyszukiwarki. Aby działała, konieczne jest zezwolenie na geolokalizację.

Szybkie przywoływanie Menadżera Zadań

Większość użytkowników wywołuje Menadżer Zadań klikający prawym przyciskiem myszki i wybierając odpowiednią opcję. Można zrobić to samo skrótem klawiaturowym Ctrl + Shift + Esc.

Szybkie wyświetlanie na innym ekranie

Windows powinien bez problemu wykryć nowy monitor pod połączeniu. Jeśli jednak tak się nie stanie lub chcesz szybko przeskakiwać pomiędzy dwoma ekranami, naciśnij Win+P. Otrzymasz szereg dostępnych opcji związanych z przekazywaniem ekranu. Wystarczy kliknąć - i gotowe.

Zmień czcionki i ich rozmiar

Kliknij gdziekolwiek na pulpicie i wybierz opcję "Personalizuj". W menu znajdziesz opcję Czcionki, pozwalającą na zmianę domyślnych na wybrane. Jeśli zaproponowane Ci nie odpowiadają, możesz pobrać kolejne z Microsoft Store - kliknij na tę opcję, aby przejść w odpowiednie miejsce. Możesz tu również ustalać wielkość czcionek. Dzięki temu perfekcyjnie dopasujesz Windows do swoich upodobań.

Zmiana wielkości ikonek

Korzystając z eksploratora możesz w dowolnej chwili zmienić wielkość czcionek bez potrzeby wchodzenia w opcje. W jaki sposób? Po prostu przytrzymaj Ctrl i pokręć kółkiem myszki. Do przodu - ikonki większe, do tyłu - ikonki mniejsze.

