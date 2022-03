GTA 5 i GTA Online – jak przenieść swoje postępy z PS4 i Xbox One na PS5 i Xbox Series X [PORADNIK]

Podpowiadamy, jak bezpiecznie przenieść wszystkie swoje postępy i save'y z GTA 5 oraz GTA Online na konsole PS5 i Xbox Series X/S.

Już w najbliższy wtorek – 15 marca, na rynku zadebiutuje GTA 5 Expanded & Enhanced, czyli nowa, ulepszona wersja kultowej produkcji dedykowana konsolom PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gracze mogą liczyć na znacznie ulepszoną oprawę graficzną, w tym wsparcie dla: rozdzielczości 4K, technologii ray tracing, HDR, a także 60 klatek na sekundę. Co istotne, wszystkie poprawki i usprawnienia trafią zarówno do kampanii fabularnej GTA 5, jak i szalenie popularnego trybu sieciowego GTA Online.

Jeśli zastanawiacie się czy możliwe jest przeniesienie swoich postępów z GTA 5 i GTA Online na nowe urządzenia, to mamy dla was dobre wieści. Z okazji premiery GTA 5 Expanded & Enhanced, Rockstar pozwoli wam w łatwy sposób migrować z PS4 bądź Xbox One na PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

GTA 5 i GTA Online - jak przenieść postępy z PS4/Xbox One na PS5/Xbox Series X/S?

Studio Rockstar Games zadbało o to, aby gracze GTA 5 na PS4 i Xbox One mogli bezproblemowo przenieść swoje postępy i save'y zarówno z trybu dla jednego gracza, jak i te z GTA Online, na PS5 i Xbox Series X/S lub pomiędzy platformami. Oznacza to, że jeśli obecnie korzystacie z GTA Online na PS4, ale chcecie przenieść się na Xbox Series X, to teraz macie ku temu niepowtarzalną okazję.

Jak przenieść swoje postępy z GTA 5 i GTA Online na PS5 i Xbox Series X/S?

Chcąc przenieść swoje postępy, musicie przesłać zapisane dane gry do Rockstar Games Social Club (upewnij się zatem, że dobrze połączyłeś ze sobą konta gry z dotychczasowej konsoli i Social Club). Aby rozpocząć ten proces należy uruchomić grę GTA 5, korzystając ze swojego głównego konta na wybranej konsoli. Następnie przejdź do zakładki „Gra” w głównym menu (w trakcie pauzy). Na koniec wybierz opcję „prześlij zapisaną grę”

Pamiętajcie przy tym, że na jednej platformie (np. PS5) w Rockstar Games Social Club może znajdować się tylko jeden zapis z gry. Istotne jest zatem, aby wasze save'y były jak najbardziej aktualne przed przeniesieniem. Szczególnie, że jest ono jednorazowe i nieodwracalne. Na pobranie swoich zapisów z Social Club i migrację na nowy system macie 90 dni.

Co dokładnie przeniosę ze sobą na PS5 i Xbox Series X/S?

Przenosząc GTA 5 i GTA Online na nową generację konsol możecie liczyć na zachowanie wszystkich postępów fabularnych w kampanii dla jednego gracza, a także wszystkie postacie, statystyki, pojazdy, nieruchomości, broń, ubrania czy dolary GTA (dotyczy tylko w przypadku migracji na konsole z tej samej rodziny, np. z PS4 na PS5) we wszystkich trybach gry (w tym GTA Online).