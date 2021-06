Gdzie i za ile można kupić komputer z RTX 3000?

Chcesz mieć w swojej maszynie najnowszy układ graficzny? A może po prostu chcesz kupić całkowicie nowego desktopa z mocną grafiką? Oto aktualne oferty na komputery z kartami z rodziny RTX 30.

Najnowsze układy z rodziny Nvidia są drogie i trudno dostępne - choć w tym pierwszym przypadku warto zauważyć, że ceny RTX 3070 Ti oraz RTX 3080 Ti systematycznie spadają. W tym drugim rozwiązaniem w przypadku braku samych kart może być nabycie laptopa lub desktopa z takim układem. W gotowych zestawach łatwiej je dostać, niż pojedynczo. Sprawdziłem, ile kosztują takie komputery i gdzie mamy je w największej ilości.

Komputronik

W sklepie Komputronik mamy w chwili obecnej aż kilkadziesiąt gotowych zestawów z układami RTX 30. Najtańszy to Komputronik Infinity X500 [T1] - 6490 zł. Specyfikacja: RTX 3060, procesor i5-10400F, 16 GB RAM, dysk twardy SSD 1 TB. Jednak uwaga - w komplecie nie ma systemu operacyjnego, a wiec koszt jego zakupu również należy doliczyć, a wówczas cena przekroczy 7 tysięcy złotych. Dwa kolejne najtańsze modele z RTX 30 to również firmowe zestawy Komputronika - kosztują 7290 oraz 7490 zł i również brak systemu na pokładzie.

Pierwszy model, przy którym nie musisz się kłopotać o jego oddzielny zakup, to Komputronik Infinity IR550 [F2] - 7790 zł. Mamy tu procesor AMD Ryzen 5, grafikę Geforce RTX 3060, 16 GB pamięci RAM, dysk 1 TB oraz preinstalowany Windows 10 Home. Pierwszym najtańszym komputerem nie-Komputonika jest Acer Nitro 50-610 (DG.E22EP.00G), kosztujący 7899 zł. Tu na pokładzie znajduje się procesor Intel Core i7-10700, karta graficzna RTX3060 Ti z 8GB pamięci, 16 GB RAM oraz dwa dyski: SSD M.2 1TB i HDD 2TB. Całość działa pod kontrolą Windows 10 Home.

A jak jest na drugim końcu skali, czyli jakie są najdroższe zestawy z RTX 30? W chwili pisania tego tekstu najbardziej kosztowny model to Komputronik Ultimate HC900 [C02] za 13 290 zł. Specyfikacja: Intel Core i9-10850K, płytaZ490, RAM 32GB 3200MHz, dysk SSD: 1TB M.2 NVMe, grafika RTX 3080 10GB, chłodzenie wodne procesora, system Win10 Home Adv. Tyle samo kosztuje również model Komputronik Ultimate X711 [C4], jednak specyfikacja tego zestawu jest odmienna: Intel Core i7-11700K, płyta Z590, RAM: 32GB 3200MHz, grafika RTX 3070 8GB, dyski: SSD 1TB M.2 NVMe oraz HDD: 2TB, system Win 10 Home Adv. Ma także inny design.

Podsumowując: w Komputroniku desktopa z RTX 30 kupisz w cenie od 6,5 do 13,2 tys. zł.

X-Kom

W tym sklepie mamy 12 desktopów z układami RTX 30. Są to komputery gamingowe z linii Omen. Najtańszy to HP OMEN 30L za 8299 zł. Co w tej cenie? Procesor AMD Ryzen 5 3600 (6 rdzeni, od 3.60GHz do 4.20GHz, 35 MB cache), 16 GB RAM, płyta AMD B450, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3070, dysk SSD PCIe 512 GB, Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa). Najdroższy? Również HP OMEN 30L ale z odmienną specyfikacją i ceną - wynosi ona 9799 zł. A ta specyfikacja to: AMD Ryzen 7 3700X (8 rdzeni, od 3.60GHz do 4.40GHz, 36 MB cache), płyta AMD B450, 32 GB RAM, grafika NVIDIA GeForce RTX 3070, SSD 512 GB + HDD 1 TB, system Windows 10 Home.

Podsumowując: w X-kom desktopa z RTX 30 kupisz w przedziale cenowym 8299 - 9799 złotych.

Morele

Obecnie mamy tylko dwa desktopy z układami GeForce. Game X G700 kosztuje 8999 zł i oferuje procesor Ryzen 5 5600X, 16 GB RAM, grafikę RTX 3070, dyski 500 GB M.2 PCIe oraz HDD 1 TB. Można zwiększyć ilość RAM oraz dysk HDD na większy (maksymalnie 4 TB), jednak wiąże się to ze zmianą ceny. Ale uwaga - nie ma tu systemu operacyjnego. Za jego dodanie do tej podstawowej wartości sklep dolicza 700 złotych i cena wymienionego zestawu + Windows 10 Pro to 9699 zł.

Można wybrać ten zestaw i zmienić grafikę na RTX 3080 lub 3060 Ti. W obu przypadkach od razu ma się system Windows 10 w cenie, a koszty zestawu to: 12 749 zł (RTX 3080, Windows 10 Pro) oraz 10 090 zł (RTX 3060 Ti, Windows 10 Home).

Druga opcja to droższy Game X G700 - jego cena podstawowa wynosi 11 999 zł. Specyfikacja to procesor Core i7-10700K, 16 GB RAM, grafika RTX 3080, dysk 1 TB M.2 PCIe oraz dysk HDD 1 TB. Systemu brak. Można wybrać samodzielnie - przy Windows 10 Home koszt rośnie do 12 679 zł, przy Windows 10 Pro - do 12 859 zł.

Podsumowując: w sklepie Morele desktop z RTX 30 to co najmniej 8999 złotych.

RTV Euro AGD

W chwili obecnej w RTV Euro AGD można dostać 14 zestawów z układami RTX 30. Najtańszy to Acer Nitro 50 N50-610 - kosztuje 5999 zł. Co w tej cenie? Procesor Intel Core i5 10gen 10400F (2,9 - 4,3 GHz), karta graficzna GeForce RTX 3060 Ti, 16 GB RAM, dysk SSD 5122 GB, ale nie ma systemu operacyjnego, czyli ok. 500 złotych można do tego dodać.

Na drugim końcu mamy najdroższy zestaw - Optimus E-sport Extreme GZ590T-CR1 za 13 439 zł. Specyfikacja budzi respekt: procesor Intel Core i7 11gen 11700K (3,6 - 5,0 GHz), karta graficzna GeForce RTX 3080, 16 GB RAM, dysk HDD 2 TB, dysk SSD 480 GB, system operacyjny Windows 10 Home Edition.

Podsumowując: w RTV Euro AGD desktop z RTX kosztuje co najmniej 5999 złotych, maksymalnie - prawie 13,5 tys. zł.