Gdzie kupić AMD Radeon RX 7900 XTX i 7900 XT? 

Sprawdzamy, gdzie można kupić najnowsze karty graficzne od AMD.

Zapowiedziane na początku listopada Radeony RX 7900 XTX i 7900 XT są odpowiedzią AMD na serię RTX 4000 od Nvidii. Sam producent podczas prezentacji zapowiadał wzrost nawet o 70% w stosunku do poprzedniej generacji, co potwierdzają pierwsze recenzje karty. Pamiętajmy, że oba nowe Radeony mają stanowić konkurencję dla RTX 4080, a nie dużo droższego RTX 4090.

Nowe karty to konstrukcje oparte na budowie chipletowej. Dzięki temu było możliwe uzyskanie lepszej wydajności przy niższych kosztach produkcji. Dodatkowo nowe karty AMD nie powielają błędów konkurencji. Producent zadbał o obecność najnowszych gniazd wyjścia obrazu - Display Porty 2.1 - oraz zastosował standardowe, 8-pinowe gniazda zasilania. Również same wymiary karty nie powinny stwarzać dodatkowych problemów przy jej instalacji w naszych obudowach.

Aby ułatwić Wam podjęcie decyzji zakupowych, postanowiliśmy zebrać wszystkie informacje o RX 7900 w jednym miejscu.

RX 7900 XTX vs RX 7900 XT

Obie karty AMD wykorzystują rdzeń graficzny Navi 31 i zostały zbudowane z 58 miliardów tranzystorów. Maksymalna wydajność oferowana przez ten układ ma wynosić 61 TFLOP przy obliczeniach pojedynczej precyzji. Dzięki konstrukcji chipletowej pamięci cache, ta ma osiągnąć nawet o 2,7 wyższą przepustowość w porównaniu do poprzedniej generacji, czyli aż 5,3 TB/s.

RX 7900 XTX posiada rdzeń złożony z 96 bloków CU, co przekłada się na 6144 jednostek strumieniowych (SP). Zegar bazowy wynosi 1,9 GHz, Game Clock natomiast powinien wynosić ok. 2,3 GHz. Dzięki technologii Turbo Boost karta może osiągnąć nawet 2,5 GHz. Model ten został wyposażony w 24 GB pamięci GDDR6, komunikującej się przez 384-bitowy interfejs wspierany przez infinity cache o pojemności 96 MB. TDP karty zostało ustalone na 355 W

Niewiele słabszym modelem jest RX 7900XT. Karta ta również wykorzystuje rdzeń Navi 31 składający się w jej przypadku z 84 bloków CU. Oznacza to, że do dyspozycji otrzymujemy 5376 jednostek strumieniowych (SP). Ich taktowanie bazowe wynosi 1,5 GHz, podczas gier przyspiesza od ok. 2,0 GHz, maksymalnie do 2,4 GHz. Najwyższa moc karty została określona na 300 W. Model ten posiada 320-bitową szynę pamięci 80 MB Infinity cache i posiada 20 GB VRAM. Prędkość pamięci 20 Gbps jest taka sama dla obu modeli.

Cena

Ceny AMD Radeon RX 7900 XTX i 7900 XT nie wzrosły w porównaniu z poprzednią generacją GPU. Mocniejsza karta została wyceniona na 999, a wariant XT na 899 dolarów. Powinno się to przełożyć na 5 249 zł i 5 799 zł, czyli prawie 1000 zł mniej od RTX 4080. Pozostaje mieć nadzieję, że karty w tej cenie naprawdę będą dostępne w sklepach.

Gdzie kupie nowego Radeona

Karty trafiły do sprzedaży 13 grudnia 2022 roku, niestety - mimo wstępnych zapowiedzi o dużej dostępności trudno odnaleźć nowe karty w sklepach.

Na chwilę obecną pojedyncze modele RX 7900 XT znajdziemy tutaj:

Gdy tylko oferty staną się dostępne, zaktualizujemy tę listę, aby zapewnić dokładniejszy obraz i byście mogli zaoszczędzić trochę czasu.