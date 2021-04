Gdzie kupić Bitcoina i Ethereum?

Interesuje Cię nabycie kryptowalut, aby potem sprzedać je z zyskiem? Podpowiadamy, gdzie możesz to zrobić!

Spis treści

Kryptowaluty zawsze rozpalają wyobraźnię swoją wartością. Szczególnie mocno robią to ostatnimi czasy, gdyż zarówno Bitcoin, jak i Ethereum osiągnęły swoje rekordowe wysokości. Jeśli chcesz kopać je samodzielnie - potrzebne są naprawdę duże inwestycje w sprzęt, a następne oczekiwanie, aż uda Ci się wykopać środki. Łatwiej od razu je nabyć - co wymaga również posiadania większej ilości gotówki. Ale biorąc pod uwagę, że wartość kryptowalut wzrasta, możesz potraktować taką transakcję jako szansę na zarobek - nabędziesz, a potem sprzedasz z zyskiem.

Owszem, to zabawa w spekulowanie i niesie ze sobą ryzyko straty, ale ogólnie nie różni się to niczym od gry na giełdzie. Z jakichkolwiek powodów chcesz nabyć kryptowalutę - doradzimy Ci, jak to zrobić.

Gdzie można kupić kryptowalutę?

Zakup Bitcoina oraz zakup Ethereum jest możliwy poprzez giełdę lub kantor kryptowalut. Obecnie funkcjonują ich dziesiątki, należy jednak pamiętać, że takich miejsc nie obejmują żadne regulacje prawne - są one poza systemami i jurysdykcją władz. Której zaufać? Przede wszystkim krajowej - dzięki temu w przypadku powstania niejasności ma się większą szansę na ich wyjaśnienie, niż przy giełdzie mającej siedzibę gdzieś w Azji lub na przysłowiowym "drugim końcu świata". Ponadto w przypadku Polski warto zajrzeć od czasu do czasu na stronę Komisji Nadzoru Finansowego - znajduje się tam Lista ostrzeżeń publicznych KNF. Trafiają na nią podmioty podejrzane o oszustwa.

Dopełniającym rozwiązaniem jest poszukanie opinii dotyczących giełd na forach internetowych oraz specjalistycznych, zajmujących się kryptowalutami stronach. Warto również wiedzieć, że krypotwaluty można nabyć u niektórych brokerów oferujących CFD.

We wszystkich opcjach w celu nabycia kryptowalut należy zarejestrować swoje konto na giełdzie, w kantorze lub u brokera. W większości z nich wymagane jest podanie prawdziwych danych osobowych, ponieważ będą przeprowadzane transakcje związane z finansami. Jest to sposób ochrony uczciwości zarówno dla nabywcy, jak i sprzedawcy. Konto jest weryfikowane.

Jak można kupić Bitcoina lub Ethereum?

Zakupu Ethereum lub Bitcoina można dokonać za złotówki lub każdą inną akceptowalną na danej giełdzie lub w kantorze walutę. Operację taką wykonuje się oczywiście przelewem. Ale gotówka również wchodzi w grę - istnieją specjalne bankomaty i kantory, w których można przeprowadzić transakcję. Znajdują się zarówno w największych miastach (jak Warszawa czy Kraków), jak i mniejszych miejscowościach (Mszana, Żory itp.).

Jak przechowywać Bitcoiny?

Kupiłeś Bitcoina lub Ethereum i... co dalej? Przede wszystkim nie trzymaj kryptowaluty w miejscu zakupu. Zdarzyło się już kilka razy, że giełdy upadały, a konta użytkowników - wraz z przypisanymi do nich kryptowalutami - znikały w cyfrowym świecie. Dobry przykładem BitFund - giełda została zhakowana i skradziono z niej 6000 BitCoinów. Jej szef krótko potem trafił na 14 miesięcy do więzienia za oszustwa finansowe. W Polsce podobnie było z Bitmarket - pewnej nocy giełda po prostu przestała istnieć, a jej szef usłyszał od prokuratora szereg zarzutów.

Aby uniknąć nieprzyjemnej niespodzianki, należy założyć portfel kryptowalut. Czym on jest? Może być to oprogramowanie lub nośnik fizyczny podobny do pendrive'a. W obydwu przypadkach cyfrowa waluta chroniona jest za pomocą specjalnych kluczy. Jeden z nich umożliwia otrzymywanie płatności w kryptowalutach, drugi - zabezpiecza do nich dostęp. To właśnie w portfelu przechowywane są nabyte środki - dlatego jest on podobny do rachunku bankowego. Możesz go nawet powiązać ze sklepami online, w których robisz zakupy. Ten pierwszy to z kolei pozwala na uwierzytelnienie transakcji, a więc masz pewność, że portfela nie "wyparują" nabyte przez Ciebie kryptowaluty.

Grafika główna: Daniel Dan/PexelsGrafika w tekście: Roger Brown/Pexels