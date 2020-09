Gdzie kupić Samsung Galaxy S20FE - najlepsze oferty!

Galaxy S20 FE (Fan Edition) to świetnie wyceniony, budżetowy flagowiec od Samsunga. Sprawdzamy, gdzie kupisz go najtaniej. Przeglądamy oferty sklepów oraz operatorów telefonii komórkowej.

Samsung oficjalnie zaprezentował Galaxy S20 FE w zeszłym tygodniu. Urządzenie to jest bezpośrednim następcom Galaxy S10 Lite oraz odpowiedzią koreańskiego producenta na stale rosnące ceny flagowych smartfonów. Galaxy S20 FE w bazowej wersji kosztuje mniej, niż 3000 zł, a kompromisów względem kosztującego 5999 zł Galaxy S20 Ultra jest niezwykle mało.

Z pełną specyfikacja techniczną możecie zapoznać się na stronach producenta, ale warto podkreślić, że Galaxy S20 FE pojawił się w dwóch wersjach - bazowej oraz 5G. Jeżeli myślisz, że nie potrzebujesz modelu z 5G, ponieważ i tak nie skorzystasz z dobrodziejstw sieci kolejnej generacji mam dla Ciebie złą wiadomość. Bazowy model posiada procesor Exynos 990, który do najbardziej udanych nie należy. Wariant z 5G napędzany jest przez Snapdragona 865, który jest wolny od problemów z przegrzewaniem się i nadmiernym zużyciem energii.

Galaxy S20 FE 5G jest pierwszym, flagowym smartfonem Samsunga, który w Europie występuje z procesorem Qualcomm Snapdragon zamiast autorskiego układu Exynos.

Dziś przyjrzymy się cenom Galaxy S20 FE oraz Galaxy S20 FE 5G z wolnego rynku oraz w ofercie operatorów. Sprawdź, gdzie znajdziesz najlepsza ofertę na nowe smartfony Samsunga.

Samsung Galaxy S20 FE - Oferty z wolnego rynku

Na samym początku zaczniemy od bazowego wariantu Galaxy S20 FE z modemem sieci 4G oraz układem Exynos 990. Smartfon ten został wyceniony przez producenta na 2899 zł. Decydując się na zakup w przedsprzedaży, która trwa do 1 października otrzymamy w gratisie Raty 0%, YouTube Premium na cztery miesiące oraz do wyboru jeden z dwóch gratisów:

Kontroler MOGA XP5-X oraz 3 miesięczną subskrypcję na Xbox Game Pass Ultimate

Opaskę Galaxy Fit2

W chwili obecnej smartfona nie znajdziemy w żadnych promocjach. Największe sklepy takie, jak RTV Euro AGD, MediaMarkt, OleOle! czy Media Expert oferują Galaxy S20 FE w cenie 2899 zł niezależnie od wybranej wersji kolorystycznej.

Jeżeli zdecydujemy się na zakup w Media Expert otrzymamy 30 dniowy dostęp do HBO GO. MediaMarkt umożliwia zakup pakietu Office 365 z 80 zł rabatem.

Samsung Galaxy S20 FE - Oferty operatorów

Samsung Galaxy S20 FE dostępny jest tylko u jednego operatora T-Mobile. Nie jest to również potwierdzona informacja, ponieważ T-Mobile nie chwali się dokładna specyfikacją techniczną. Patrząc jednak na opis pozostałych modeli, które zawsze posiadają dopisek 5G w przypadku obecności modemu 5G wnioskuję, że T-Mobile sprzedaje Galaxy S20 FE w wersji z modemem 4G LTE.

Aby otrzymać urządzenie praktycznie bez opłaty wstępnej musimy wybrać abonament za 185 zł miesięcznie ze zobowiązaniem na dwa lata. Za smartfon zapłacimy wtedy 49 zł na start. Oznacza to, że po dwóch latach łączna kwota zobowiązania wyniesie 4489 zł. Sam abonament kosztować nas będzie zatem 1590 zł, co przekłada się na 66,25 zł miesięcznie. Lepiej wybrać Galaxy S20 FE na raty i tanią ofertę bez urządzenia.

Samsung Galaxy S20 FE 5G - Oferty z wolnego rynku

Przejdziemy teraz do droższego wariantu Galaxy S20 FE 5G. Tak, jak już wcześniej wspominałem dopłacać do modemu sieci 5G w pakiecie otrzymujemy nieco lepszy procesor Qualcomm Snapdragon 865, który powinien zapewnić również lepszą żywotność baterii.

Smartfon ten został wyceniony przez producenta na 3399 zł. Dopłata za modem 5G i procesor Qualcomm Snapdragon 865 wynosi zatem 500 zł. To spora kwota. Decydując się na zakup w przedsprzedaży, która trwa do 1 października otrzymamy w gratisie Raty 0%, YouTube Premium na cztery miesiące oraz do wyboru jeden z dwóch gratisów:

Kontroler MOGA XP5-X oraz 3 miesięczną subskrypcję na Xbox Game Pass Ultimate

Opaskę Galaxy Fit2

Podobnie, jak w przypadku bazowego Galaxy S20 FE w chwili obecnej nie możemy liczyć na żadne promocje. Największe sklepy takie, jak RTV Euro AGD, MediaMarkt, Komputronik czy Media Expert oferują Galaxy S20 FE 5G za 3399 zł.

Tak samo, jak w przypadku bazowego Galaxy S20 FE z modemem 4G jeżeli zdecydujemy się na zakup w Media Expert otrzymamy 30 dniowy dostęp do HBO GO. MediaMarkt umożliwia zakup pakietu Office 365 z 80 zł rabatem.

Samsung Galaxy S20 FE 5G - Oferty operatorów

Galaxy S20 FE 5G sprzedawany jest przez trzech z czterech największych operatorów. Mowa o Plus, Play oraz Orange.

Zaczniemy od Plusa. Tu należy uważać - raty na urządzenie trwają 36 miesięcy, a abonament telefoniczny jedynie 24 miesiące. Smartfon kosztuje 93 zł x 36 miesięcy + 199 zł na Start, co przekłada się na 3547 zł. Oznacza to, że smartfon jest droższy o 148 zł względem ceny detalicznej. Abonament przez dwa lata kosztować nas będzie 1200 zł. Plus oferuje również rabat dla klientów posiadających już usługi. Mimo wszystko oferta jest średnio opłacalna.

Play jako jedyny oferuje abonament na aż 48 miesięcy. Nie jest to dobre rozwiązanie - po tym czasie smartfon nie będzie już otrzymywał żadnych aktualizacji zabezpieczeń. Wybierając abonament na 24 miesiące miesięcznie zapłacimy 115 zł. Niestety opłata wstępna to aż 2049 zł (nie da się jej zmniejszyć). Oznacza to, że za urządzenie zapłacimy 60 zł x 24 + 2029 zł, co razem daje 3469 zł. Urządzenie jest zatem droższe o 70 zł względem wolnego rynku. Abonament kosztować nas będzie 55 zł miesięcznie przez dwa lata. Podobnie, jak w przypadku Plusa lepiej wybrać urządzenie na raty i tani abonament bez urządzenia.

Oferta Orange jest nieco myląca. Operator chwali się, że zobowiązanie wynosi jedynie 130 zł, ale mowa o samej racie za urządzenie. Pełen abonament kosztować będzie 205 zł miesięcznie + 50 zł opłaty aktywacyjnej. Oznacza to, że za urządzenie zapłacimy 3120 zł. To o 279 zł taniej, niż na wolnym rynku, ale w gratisie otrzymujemy drogi abonament kosztujący 75 zł miesięcznie. Podobnie, jak w przypadku pozostałych ofert jest to słaby wybór. Zdecydowanie lepiej kupić urządzenie na raty i wybrać tani abonament bez telefonu.