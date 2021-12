Gdzie kupisz najwydajniejszy komputer? Porównujemy ceny gotowych zestawów do gier w sklepach [Aktualizacja 09.12.2021]

Sprawdziliśmy, gdzie kupisz najwydajniejszy gotowy zestaw komputerowy. Zobacz nasze propozycje i sprawdź, który ze sklepów jest najtańszy.

Gdzie kupisz najwydajniejszy komputer? Porównujemy ceny gotowych zestawów do gier w sklepach

Pogłębiające się problemy z dostępnością oraz rosnącymi cenami podzespołów komputerowych skłaniają coraz większą ilość osób potrzebujących nowego komputera do szukania alternatywnych rozwiązań. I choć część na pewno zwróci się w stronę laptopów, jest spora liczba użytkowników, w tym i graczy, którzy nie wyobrażają sobie przesiadki na sprzęt mobilny. Pomysł na sprawdzenie dostępności oraz opłacalności gotowych zestawów oferowanych przez sklepy pojawił się, gdy przygotowaliśmy zestawienie “składamy komputer za 8500 zł, gdzie najtaniej”. To właśnie wtedy okazało się, że na rynku jest dostępny gotowy zestaw, który zapewniał dużo wyższą wydajność, w niższym budżecie.

Niestety pogłębiające się problemy z dostępnością oraz rosnące ceny kart graficznych dość skutecznie ograniczają dostępność zestawów w sklepach. Przygotowując te zestawienie zauważaliśmy, że te najlepiej wycenione bardzo szybko znikają z sklepów. Dlatego jeżeli naprawdę musisz i potrzebujesz zakupić komputer, to nie zwlekaj z decyzją, bo później może się okazać, że wcale nie będzie lepiej, a wypatrzona konfiguracja nie jest już dostępna. Sprawdźmy zatem, czy i w tym tygodniu znajdziemy w sklepach gotowe konfiguracje, które mogą stanowić alternatywę dla samodzielnego złożenia komputera.

Zdj. Tarn Nguyen Unsplash.com

Komputery OEM – cena kompromisu

Zanim jednak przejdziemy do omówienia proponowanych komputerów, wyjaśnimy sobie czym są i czego musimy być świadomi kupując gotowy zestaw. Przeglądając oferty wielu sklepów było jasne, że szukając oszczędności będziemy musieli decydować się na ofertę przygotowaną przez producentów OEM. Firmy takie jak Acer, Asus, Lenovo czy nawet NTT, mogą pozwolić sobie na większą konkurencyjność cenową. Wynika to z prostego faktu - dostarczają one swoje produkty nie tylko lokalnie na jeden rynek, a sprzedają je globalnie w wielu krajach. Zamawiając bezpośrednio 10 tys. kart bezpośrednio od Nvidii na pewno otrzymamy lepszą cenę niż przy zamówieniu 100 sztuk z hurtowni. Dodatkowo część z producentów dysponuje własnymi fabrykami produkującymi płyty główne czy karty graficzne. Z tego to właśnie powodu, zestawy składane przez duże sklepy komputerowe często nie są w stanie bezpośrednio konkurować z rozwiązaniem oferowanym przez firmy OEM.

Poza pozytywnym aspektem ekonomicznym trzeba liczyć się z kompromisami, na jakie będziemy narażeni decydując się na taki komputer. Przede wszystkim będziemy mieli mocno ograniczoną możliwość rozbudowy. Choć jest to coraz rzadsza praktyka, to wciąż można spotkać się z plombami na obudowach, których zerwanie może doprowadzić do utraty gwarancji. Prywatnie dodam, że serwisując kiedyś komputery w pewnym biurze naklejki “Void Warrany” były umiejscowione na radiatorze od procesora czy nawet pamięci RAM.

Nie jest też powiedziane, że komponenty są uniwersalne i łatwe do zastąpienia. Oczywiście nie mówimy tutaj o karcie graficznej czy o RAM’ie, ale niestety zasilacze czy płyty główne w takich komputerach potrafią być nie kompatybilne z rozwiązanymi ATX. Dodatkowym ograniczeniem może się okazać maksymalna moc jednostki zasilającej. Niestety producenci OEM rzadko decydują się na zasilacze dysponujące większym zapasem i przeważnie są one dopasowane idealnie do konkretnej konfiguracji komputera. Należy mieć to na uwadze w przypadku przyszłej wymiany procesora czy karty graficznej na mocniejszą.

W przygotowanym zestawieniu porównujemy ofertę z popularnych sklepów internetowych. Przejrzeliśmy sklepy komputerowe jak i elektromarkety, które od zawsze były kojarzone z nieopłacalnymi zestawami. Postanowiliśmy podzielić komputery na podstawie występującej w nich karty graficznej. Warto też zaznaczyć, że nie wszystkie proponowane zestawy posiadają system operacyjny. Wszystkie ceny i dostępność były sprawdzane 20 września.

GeForce GTX 1650

Podstawowy model karty graficznej pozwalający na odpalanie większości gier na rynku. Niestety nowsze i bardziej wymagające tytuły będą wymagały ustawiania niskich detali czy zejścia z rozdzielczością poniżej FullHD.

NTT ZKG-W410GI5-P318EU cena 3669 zł

Dostępny RTV Euro AGD; OleOle;

Procesor: Intel Core i5-11400F

Pamięć RAM: 8 GB DDR4

Dysk SSD: 240 GB

Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6

Na szczęście mimo dość wysokiej ceny 3669 zł, to komputer jest wyposażony w system operacyjny Windows 10. Zestaw jest dobrą propozycją dla osoby potrzebującej urządzenia do pracy jak i do gier. Wyposażony w 6-rdzeniowy procesor 10 generacji i5-10400F spokojnie poradzi sobie z każdą grą. Minusem jest tylko 8 GB pamięci DDR4, jednakże płyta główna posiada 2’gi wolny slot na przyszłą rozbudowę.

GeForce GTX 1660

Karta graficzna, która powinna zapewnić płynna rozgrywkę w nawet najnowsze tytuły w rozdzielczości FullHD i przy ustawieniu detali na poziom średni. W starszych grach bez problemu można będzie za to grać z wszystkimi opcjami włączonymi nawet na ultra.

Acer Nitro 50 cena 4699 zł

Dostępny X-kom

Procesor: Intel Core i5-11400F

Pamięć RAM: 16 GB DDR4

Dysk SSD: 512 GB

Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 6 GB GDDR6

Już wcześniej wspominaliśmy o komputerze serii Nitro 50. Tym razem konfiguracja została wyposażona 6-rdzeniwy procesor 12 generacji Intela w parze z 16 GB pamięci. W cenie 4699 zł otrzymujemy gotową jednostkę z dyskiem 512 GB oraz systemem operacyjnym Windows 10.

NTT Game I5B460-P10E cena od 4549 zł

Dostępny RTV EURO AGD, RTV EURO AGD 500 GB, OleOle

Procesor: Intel Core i5-10400F

Pamięć RAM: 16 GB DDR4

Dysk SSD: 256 GB

Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 6 GB GDDR6

W cenie w okolicach 4500 zł otrzymujemy komputer w wyposażony w 6-rdzeniowy procesor Intela I5-10400F i 16 GB RAM w wraz z kartą GTX 1660 w wersji Super. Dodatkowo w cenie otrzymujemy również licencję na system Windows 10. Minusem całego zestawu jest dysk SSD o pojemności zaledwie 256 GB. Pozwoli on na zainstalowanie tylko kliku nowych gier, a o Call of Duty Warzone możemy zapomnieć (wymaga 208 GB wolnego miejsca na dysku). Komputer od NTT bez problemów będzie można rozbudować w przyszłości.

ADAX Draco Extreme WXHR3600 Cena 5199 zł

Dostępny Electro.pl, MediaExpert

Procesor: AMD Ryzen 5 3600X

Pamięć RAM: 16 GB DDR4

Dysk SSD: 512 GB

Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 6 GB GDDR6

ADAX mimo najwyżej ceny wynoszącej ponad 5000 zł będzie oferował najniższą wydajność niż pozostałe konstrukcje. Procesor Ryzen 5 3600 pomimo posiadania 6 rdzeni nie może konkurować z i5 od Intela. Na osłodę otrzymujemy zainstalowany system operacyjny Windows 10 na dysku SSD o pojemności 512 GB. Podobnie jak poprzedni zestaw od NTT, również ADAX nie powinien generować problemów z przyszłą rozbudową.

Optimus GB450T-CR8 Cena od 4799 zł

OleOle RTV Euro AGD

Procesor: AMD Ryzen 5 3600

Pamięć RAM: 16 GB DDR4

Dysk SSD: 480 GB

Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1660 6 GB GDDR6

Konfiguracja Optimus jest bliźniacza do tej co prezentuje zestaw od Adax'a. Procesor Ryzen 5 3600 pomimo posiadania 6 rdzeni nie może konkurować z i5 od Intela 10 czy 11 generacji.Dużym plusem jest zainstalowany system operacyjny Windows 10 na dysku SSD o pojemności 480 GB. Podobnie jak poprzednie zestawy od NTT, ADAX to i Optimus nie powinien generować problemów z przyszłą rozbudową.

MSI MAG Infinite S Cena od 4599 zł

OleOle, RTV Euro AGD

Procesor: Intel Core i5-10400F

Pamięć RAM: 8 GB DDR4

Dysk SSD: 512 GB

Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 6 GB GDDR6

Również MSI, znany i ceniony producent podzespołów komputerowych w swojej ofercie ma również komputery stacjonarne. Prezentowany zestaw to przedstawiciel popularnego ostaniu formatu SFF. Konstrukcja bazuje na płycie ITX od MSI, oraz 6-rdzeiowym procesorze Intel Core i5-10400F. Z racji na małe gabaryty należy wziąć pod uwagę że przyszła rozbudowa może być ograniczona.

GeForce RTX 3060

RTX 3060 jak i wariant TI powinny zapewnić płynną rozgrywkę w FullHD nawet w najnowszych tytułach z ustawieniami na ultra, pozwalając włączyć opcje śledzenia promieni. Dodatkowo wsparcie dla technologii DLSS przedłuży “żywotność” tego układu jak i zapewni płynna rozgrywkę w wyższych rozdzielczościach.

Lenovo Legion Tower 5 26IOB6 cena od 6199 zł

Dostępny Morele RTV Euro AGD X-Kom OleOle

Procesor: Intel 5-11400F

Pamięć RAM: 16 GB DDR4

Dysk SSD: 512 GB

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 3060 TI 8 GB GDDR6

Połączenie RTX 3060 TI z Core i5-11400F - wydajnym 6 rdzeniowym procesorem, jest w stanie zapewnić płynna rozgrywkę nawet w rozdzielczości 1440p. W cenie 6199 zł otrzymujemy komputer wyposażony w 16 GB pamięci DDR4, oraz 512 GB dysk SSD. Obudowy Lenovo Serii T5 posiadają 3 wentylatory zapewniające dobrą wentylację, a tym samym - niskie temperatury podzespołów w środku. Niestety licencję na system Windows musimy dokupić osobno.

Lenovo IdeaCentre Gaming5 cena od 5499 zł

Dostępny RTV EURO AGD, X-kom, Morele OleOle

Procesor: Intel Core i5-10400F

Pamięć RAM: 16 GB DDR4

Dysk SSD: 512 GB

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6

Bliźniacza jednostka od Lenovo tym razem wyposażona w procesor Intela Core i5-10400F. W parze RTX 3060 komputer świetnie sprawdzi się do gier. W cenie 5699 w RTV EURO AGD otrzymujemy komputer z systemem operacyjnym Windows 10.

Zbox MAGNUS ONE Cena 4999 zł.

Dostępny Proline X-kom

Procesor: Intel Core i5-10400

Pamięć RAM:

Dysk SSD:

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 3060 Super 12 GB GDDR6

Najtańszy z proponowanych zestawów wyposażonych w RTX 3060, jednakże trzeba go traktować jako rozwiązanie Bearbone. Przede wszystkim Magnus One korzysta z pamięci DDR4 So-dim przeznaczonych przeważnie do laptopów. Dodatkowo prezentowana konfiguracja nie posiada zainstalowanego dysku twardego czy systemu operacyjnego. W zamian otrzymujemy wydajną jednostkę w nietuzinkowej i zarazem bardzo małej obudowie (266 x 126 x 249 mm).

Acer Nitro 50 Cena od 6399 zł

Dostępny X-kom RTV Euro AGD OleOle

Procesor: Intel Core i5-11400F

Pamięć RAM: 16 GB DDR4

Dysk SSD: 512 GB

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB GDDR6

Kolejna konfiguracja Nitro, tym razem wyposażona w RTX 3060 Ti. W parze z i5 11 generacji śmiało można celować w rozdzielczość 1440P nawet na monitorach, które pracują z częstotliwością odświeżania 144 Hz. Niestety w cenie 6399 zł w X-kom nie otrzymujemy w zestawie systemu operacyjnego.

MSI MAG Infinite S 10TC-090EU Cena od 6299 zł

Dostępny RTV Euro AGD Morele

Procesor: Intel Core i5-10400F

Pamięć RAM: 16 GB DDR4

Dysk SSD: 512 GB

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB GDDR6

Konstrukcja MSI może pochwalić się bardzo kompaktowymi wymiarami. Zawdzięcza to wykorzystaniu płyty formatu ITX, a cały komputer ma wymiary 128 x 356 x 348 mm. Mimo tak małych gabarytów otrzymujemy komputer wyposażony w procesor Core i5-10400F, 16 GB pamięci RAM oraz RTX 3060. Zestaw jest od razu gotowy do pracy ponieważ w cenie otrzymujemy system Windows 10.

Optimus E-Sport GZ590T Cena od 6399 zł

Dostępny RTV Euro AGD; RTV Euro AGD; MediaExpert Avans Morele

Procesor: Intel Core i5-11600K

Pamięć RAM: 16 GB DDR4

Dysk SSD: 1 TB

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB GDDR6

To co wyróżnia komputer od Optimusa to użyte komponenty. Producent postawił na podzespoły z najwyżej półki. Obudowa to Corsair iCUE 400X RGB TG, za chłodzenie i zasilanie odpowiadają elementy od Be quiet! Dodatkowo otrzymujemy odblokowany procesor Intel Core i5-11600K który został obsadzony na płycie Gigabyte Z590 UD AC. Dzięki czemu możemy pokusić się nawet o delikatne podkręcenie jednostki w przyszłości. Oczywiście w cenie zestawu jest zawarty jest system operacyjny Windows 10.

GeForce RTX 3070

Lenovo Legion T5 26IOB6 cena od 8299 zł

X-kom

Procesor: Core i5-11400F

Pamięć RAM: 32 GB DDR4

Dysk SSD: 1 TB

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB GDDR6

Kolejny komputer Lenovo T5 w naszym zestawieniu. W stosunku do poprzedniej konfiguracji wzrosła ilość pamięci RAM - 32 GB oraz pojemność dysku twardego 1 TB. Niestety licencję na system Windows musimy dalej dokupić osobno. Obudowy Lenovo Serii T5 posiadają 3 wentylatory zapewniające dobrą wentylację, a tym samym - niskie temperatury podzespołów w środku.

NTT ZKG-B460W cena od 8599 zł

OleOle RTV Euro AGD

Procesor: Core i7-10700K

Pamięć RAM: 16 GB DDR4

Dysk SSD: 512 GB

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB GDDR6

Kolejny zestaw przygotowany przez NTT w naszym zestawieniu, tym razem wyposażony w GeForce RTX 3070. W parze z 8-rdzeniowym procesorem Intel Core i7-10700K oraz 16 GB pamięci ram komputer będzie wstanie sprostać nawet najbardziej wymagającym tytułom. Zapewni on również odpowiedni zapas mocy podczas pracy z materiałami video, obróbką zdjęć itp. Komputer posiada zainstalowany system operacyjny Windows 10 w wersji Home.

Zbox MAGNUS ONE Cena od 7449 zł.

Dostępny X-kom X-Kom bez dysku i RAM 6199 zł

Procesor: Intel Core i5-10700

Pamięć RAM: 16 GB

Dysk SSD:

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB GDDR6

Jeszce raz polecamy rozwiązanie Bearboneod Zotaca. W przeciwieństwie do poprzedniej konfiguracji Magnus One proponowany model wyposażony jest w procesor w 8-rdzeniowy procesor Intel Core i7-10700 w parze z 16 GB pamięci ram oraz dyskiem 480 GB. W parze z RTX 3070 otrzymujemy naprawdę mocną konfigurację, która sprosta wszystkim nowym grom. W przypadku wyboru modelu bez pamięci i dysku pamiętajcie tylko, że te małe komputery (266 x 126 x 249 mm) korzysta z pamięci DDR4 So-dim przeznaczonych przeważnie do laptopów.

Podsumowanie

Przeglądając oferty sklepów w poszukiwaniu gotowych zestawów udało nam się trafić na kilka ciekawych ofert. Jeżeli nie przeszkadzają nam przedstawione powyżej minusy takiego rozwiązania i potrzebujemy zakupić komputer w najbliższym czasie to proponowane przykłady są warte rozważenia. Przy obecnej sytuacji na rynku podzespołów, a szczególnie kart graficznych, decydując się na taki zestaw jesteśmy w stanie sporo zaoszczędzić w stosunku do własnoręcznie złożonej jednostki.