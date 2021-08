Gdzie kupisz najwydajniejszy komputer za ok. 3500zł? Porównujemy ceny w sklepach.

Sprawdziliśmy, gdzie kupisz najwydajniejszy zestaw w założonym budżecie, wynoszącym w tym tygodniu 3600 zł. Zobacz nasze propozycje i sprawdź, który ze sklepów jest najtańszy.

W zeszłym tygodniu prezentowaliśmy Wam porównanie ofert na komputer za 5100 zł z sześciu popularnych sklepów internetowych. W tym tygodniu postanowiliśmy sprawdzić czy ograniczając budżet o 1500 zł wciąż, będziemy wstanie złożyć jednostkę, która sprosta wirtualnej rozrywce. Czy i w tym tygodniu będziemy mieli szczęście do promocji?

zdj. Tarn Nguyen Unsplash.com

Kryteria wyboru podzespołów

Głównym kryterium jest wydajność jaką komputer osiągnie podczas grania. Z tego względu nie braliśmy pod uwagę procesorów od AMD. Czerwoni posiadają wydajne jednostki, oparte na architekturze ZEN3. Jednak przy tak ograniczonym budżecie, złożenie zestawu wyposażonego w procesor Ryzen z serii 5000 z dedykowaną kartą graficzną jest niestety niemożliwe. Odrzuciliśmy też procesory z poprzednich generacji od AMD pokroju Ryzen 5 1600F, ponieważ ich wydajność w porównaniu do najtańszych i5 wypada mizernie. Pozostałe kryteria jakimi kierowaliśmy się podczas doboru komponentów:

Możliwości rozbudowy zestawu

Dobrze wentylowana obudowa (min. 2 wentylatory w zestawie)

Dysk SSD min. 500 GB

Dedykowana karta graficzna PCIe

Nie mamy też dla Was dobrych informacji. Najnowsze doniesienia wskazują, że problemy z dostępnością kart graficznych będą dalej się utrzymywać i mogą potrwać nawet przez cały 2022 rok. Nasza rada, jeżeli składacie komputer czy kupujecie kartę graficzną, a model, którym jesteście zainteresowani jest dostępny w cenie, którą akceptujecie - nie zastawiajcie się za długo. Może się okazać, że już następnego dnia produkt ten nie będzie już dostępny.

W przygotowanym zestawieniu porównujemy ofertę z 6 popularnych sieci sklepów, z czego 4 to sklepy „komputerowe”. Mowa tutaj o Komputroniku, Morelach, Proline oraz X-kom. Niektórych zdziwić może obecność elektro marketów jak MediaExpert czy RTV Euro AGD. Od jakieś czasu obie te sieci poszerzają swoje portfolio produktów właśnie o podzespoły komputerowe. Częste promocje, raty 0%, darmowa dostawa czy możliwość odbioru w licznych sklepach, mogą stanowić dobrą zachętę do rozważenia zakupów u obu sprzedawców.

Wszystkie ceny i dostępność były sprawdzane 20 sierpnia. Korzystamy z wszystkich promocji dostępnych na stronie, aby jak najefektywniej wykorzystać nasz założony budżet.

Przejdźmy do omówienia zestawów

Komputronik

Cały zapisany zestaw znajdziecie tutaj

Szybkie zderzenie z rzeczywistością. Możecie spytać czemu prezentujemy wam komputer za niecałe 2600 zł skoro budżet jest o 1000 zł większy. Niestety w Komputroniku, na dzień dzisiejszy, nie ma dostępnych katy graficznych, które pozwalałby złożenie zestawu w zakładanej cenie. Zostaje mieć nadzieję, że magazyny szybko zostaną uzupełnione. Wracając do prezentowanego komputera. Stanowi on idealną bazę do przyszłej rozbudowy, pozwalając pograć w mniej wymagające gry w 60 klatkach na sekundę. Procesor i5-10400F to 6-rdzeniowa jednostka pracująca z bazową częstotliwością 2,9 GHz i osiągająca 4,3 GHz w dla trybu Turbo. Wybór płyty głównej też nie powinien dziwić - konstrukcja Gigabyte z chipsetem B560 jest jedną z tańszych płyt w pełnym rozmiarze ATX. Dodatkowo pozwoli na ustawienie pamięci na 3200 MHz z wykorzystaniem profilu XMP, czy nawet mocniejsze podkręcenie. Zasilacz Corsaira o mocy 550 W, bez problemów w tym zestawieniu będzie w stanie zasilić karty pokroju RTX 2060 czy GTX 1660 o ile będą dostępne.

Proline

W Proline spotkaliśmy się z podobną sytuacją jak Komputroniku – brak dostępności kart graficznych. W tym przypadku staraliśmy się po raz kolejny utrzymać jak najniższą cenę zestawu. GTX 1650 którego polecaliśmy w zestawach AMD jeszcze w ubiegłym tygodniu nie jest już dostępny. Kompromisem był też wybór płyty głównej. Postanowiliśmy nie dokładać kolejnych 200 zł za dostępne modele z chipsetem B560, a wybór padł na jego poprzednika. Należy jednak mieć na uwadze, że B460 nie pozwala na swobodne ustawienia parametrów pracy pamięci.

MediaExpert

Kolejny sklep, w którym karty GTX 1650 nie są dostępne, a mocniejsze konstrukcje nie mieszczą się w naszym budżecie. W MediaExpert nie był też dostępny tańszy procesor, z tego względu zdecydowaliśmy się na model Core i5-10600. Pracuje on z wyższymi częstotliwościami - 3,3 GHz bazowo oraz 4,8 GHz w trybie Turbo. Dodatkowo posiada on zintegrowany układ graficzny więc nie ma potrzeby zakupu GT 1030, jeżeli dysponujemy już kartą graficzną bądź możemy przeczekać ten trudny okres.

RTV Euro AGD

Pierwszy zestaw, który złożyliśmy w zakładanym budżecie. O ile kluczowe elementy zestawu pozostały w większości bez zmian w stosunku do poprzedników, to dostępna karta graficzna jest małym rozczarowaniem. I nie ujmując nic GTX 1050 Ti, jest to wydajny układ pozwalający ograć więcej gier niż GT 1030. Jednak jest on sprzedawany w cenie 1299 zł. Płacenie takiej kwoty za 5 letnią konstrukcję, którą w dniu premiery można było zakupić za niecałe 900 zł. Cytując klasykę “Cóż, taki mamy klimat”. Niestety stawia to duży znak zapytania nad opłacalnością całego zestawu.

Morele

Cały zapisany zestaw znajdziecie tutaj

Pierwszy zestaw w tym zestawieniu, który złożyliśmy i możemy polecić. Mimo niższej ceny całkowitej niż w RTV Euro AGD, otrzymujemy komputer wyposażony w GTX 1650. Karta ta powinna zapewnić nawet do 15- 30% większą wydajność niż GTX 1050 Ti. Bez problemów będziemy w stanie odpalić dzięki temu większość tytułów w rozdzielczości FullHD, z detalami średnimi.

X-kom

Cały zapisany zestaw znajdziecie tutaj

X-Kom też nie zawodzi. Tutaj również dostępność GTX 1650 mocno podnosi sensowność całego zestawu. Jedyną różnicą w stosunku do zestawu złożonego w Morelach jest obudowa. Reszta podzespołów pozostała identyczna jak w komputerze konkurencji. Mimo to uzyskaliśmy o 70 zł niższą cenę - można dołożyć do zestawu jakieś peryferia.

Podsumowanie

Mocne ograniczenie budżetu bardziej uwidacznia różnice, w cenach które występują między sklepami. Po raz kolejny to dostępność produktu decyduje o opłacalności, a czasami sensowności zakupu. Jak pisaliśmy we wstępie - dostęp do kart graficznych może być ograniczony jeszcze przez ponad rok. Stanowi to wyzwanie dla sprzedawców, ponieważ od ich zaradności i możliwości zapełnienia magazynów będzie zależało, gdzie będziemy dokonywać zakupów.

Obronną ręką z całego zestawienia wychodzą tylko dwa zestawy złożone w Morele oraz X-kom, i to je prywatnie bym polecił, jeżeli szukacie komputera za 3600 zł.