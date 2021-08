Gdzie kupisz najwydajniejszy komputer za ok. 5000 zł? Porównujemy ceny w sklepach. [Aktualizacja 16.08.2021]

Sprawdziliśmy, gdzie kupisz najwydajniejszy zestaw w założonym budżecie, wynoszącym w tym tygodniu 5100 zł. Zobacz nasze propozycje i sprawdź, które ze sklepów jest najtańszy.

Spis treści

Ostatnio prezentowaliśmy wam nasze polecane zestawy komputerowe na miesiąc sierpień. Tym razem skupimy się na innym podejściu. Zakładamy, że chcemy kupić cały zestaw w jednym sklepie. Choć wiadomo, że każdy ma swoje ulubione miejsce do zakupów to warto sprawdzić czy u konkurencji akurat nie ma promocji. Może się okazać, że za te same pieniądze dostaniemy dużo wydajniejszy zestaw.

Zdj. Tarn Nguyen Unsplash.com

Proponowane zestawy Intel

Kryteria wyboru podzespołów

Poza zakładanym budżetem, który będziemy zmieniać, postawiliśmy sobie za cel, aby każdy z zestawów spełniał poniższe kryteria:

Procesor Intela, zestawów dla AMD oczekujcie już niedługo

Możliwości rozbudowy zestawu

Dobrze wentylowana obudowa (min 2 wentylatory w zestawie)

Dodatkowe chłodzenie procesora

Dysk SSD min. 500 GB

Wszystkie części mają być dostępne z maksymalnym czasem oczekiwania krótszym niż 7 dni

W tym przygotowanym zestawieniu porównujemy ofertę z 6 popularnych sieci sklepów, z czego 4 to sklepy „komputerowe. Mowa tutaj o Komputroniku, Morelach, Proline oraz X-kom. Niektórych zdziwić może obecność elektro marketów jak MediaExpert czy RTV Euro AGD. Od jakieś czasu obie te sieci poszerzają swoje portfolio produktów właśnie o podzespoły komputerowe. Częste promocje, raty 0%, darmowa dostawa czy możliwość odbioru w licznych sklepach, mogą stanowić dobrą zachętę do rozważenia zakupów u obu sprzedawców.

Zobacz również:

Wszystkie ceny i dostępność były sprawdzane 13 sierpnia. Korzystamy z wszystkich promocji dostępnych na stronie, aby jak najefektywniej wykorzystać nasz założony budżet.

Przejdźmy do omówienia zestawów

Morele

Do złożenia zestawu użyliśmy dostępnego na stronie konfiguratora. Ułatwia on na pewno wybór podzespołów, aby wszystko do siebie pasowało. Morele oczywiście umożliwiają także złożenie całego zestawu, jeżeli nie czujemy się pewnie.

Wydajny zestaw zbudowany na bazie komponentów poprzedniej generacji. Dotycz to zarówno płyty głównej jak i procesora. i5 10600KF to 6-rdzeniowy, odblokowany układ, który będziemy mogli podkręcić, korzystając z wybranej przez nas platformy Z490. W parze z GTX 1660 od MSI zapewni nam płynna rozgrywkę w rozdzielczości FullHD. Chłodzenie Fera5 oraz zasilacz SilentiumPC o mocy 600 W będą często powtarzały się zestawieniach. Ten wieżowy cooler zapewnia bardzo dobrą wydajność przy niskiej cenie. Ciężko też inną półmodularną jednostkę zasilania z certyfikatem 80 plus Bronze w tym przedziale cenowym.

Cały zapisany zestaw znajdziecie tutaj

Komputronik

Delikatne naciągniecie z naszej strony, bo przekroczyliśmy budżet o 1 zł 7 gr. Jednak przy takich komponentach ciężko tego nie zrobić. Tutaj także skorzystaliśmy z dostępnego na stronie konfiguratora.

W stosunku do pierwszego zestawu widać spore zmiany. Przede wszystkim sercem komputera jest procesor i5 11600k. Układ oparty na architekturze Rocket Lake zapewnia ok 10% wzrost wydajności. Jest to również odblokowana jednostka umożliwiająca podkręcanie. W parze z płytą główną z chipsetem Z590 zyskujemy obsługę standardu PCIe 4.0 dla kart graficznych czy dysków NVMe. Dostępna karta graficzna GTX 1660 Ti od MSI da nam o 5% lepsze rezultaty od modelu standardowego. Jedynym kompromisem jest dysk Kingstona, mimo że wciąż bardzo szybki, nie może konkurować z osiągami Lexara.

Cały zapisany zestaw znajdziecie tutaj

Proline

Proline także posiada konfigurator zestawów komputerowych, jednak w porównaniu do konkurencji jest mniej intuicyjny.

Kluczowe elementy komputera są takie same jak te w prezentowanym z zestawie z Komputronika. Nowa i5 w parze z płytą główna na chipsecie Z590 pozwoli nie tylko grać, ale i stawiać pierwsze kroki w streamowaniu. Z racji na ceny jak i dostępność zmuszeni byliśmy na zmianę zasilacza. Jednostka Corsaira o mocy 550 W dalej wystarczy do rozbudowy zestawu w przyszłości, jednak nie dysponuje ona modularnym okablowaniem.

Cały zapisany zestaw znajdziecie tutaj

X-KOM

Szczerze powiedziawszy ten zestaw nawet nas zakończył. W cenie 5100 nie tylko dostajemy i5 11 generacji, ale i RTX 2060. Mimo to z niczego nie musieliśmy rezygnować, a nawet jeszcze dalej zyskujemy. Obudowa SilentiumPC posiada nie 2, a 3 wentylatory z podświetleniem RGB. RTX 2060 obsługuje także technologię DLSS, która potrafi znacząco poprawić ilość generowanych klatek na sekundę. Nie ma co się oszukiwać - trafiliśmy na bardzo dobre promocje.

Cały zapisany zestaw znajdziecie tutaj

MediaExpert

Trzeba pamiętać, że na stronie tego elektro marketu nie ma żadnego konfiguratora, należy więc samemu się upewnić, czy wszystko jest ze sobą kompatybilne.

Do zestawu za 5100 zł wraca GTX 1660 TI od MSI. Jednak, aby zamknąć nasz budżet z procesorem i5 11600K, musieliśmy wybrać tańszą płytę główną. Ta oparta na chipsecie Z490 dalej pozwoli na podkręcenie jednostki. Może niestety się okazać, że konieczne będzie zaktualizowanie BIOS dla pełnego wsparcia nowego procesora.

RTV Euro AGD

Kolejny elektro market. Tutaj również trafiliśmy na bardzo dobre promocje w tym na i5 11600K za 999 zł. Całkowity koszt zestawu wyszedł też taniej aż o 100 zł niż w pozostałych sklepach. Jednak jest to spowodowane tylko i wyłącznie dostępną kartą graficzną. GTX 1660 bez dopisku TI jest o jakieś 5-7% wolniejszy od swojego mocniejszego brata. Jest to jedyny zestaw, w którym również postawiliśmy na pamięci DDR4 pracujące z częstotliwością 3600 MHz.

Podsumowanie

Jak widać po powyższych zestawieniach mimo identycznego budżetu zestawy różnią się od siebie zależnie od sklepu, w którym je składamy. Choć można powiedzieć, że większość elementów jest identyczna to zdarzają się niespodzianki.

Obojętnie jakimi przesłankami będziemy się kierować w ocenie, zawsze wygra ten sklep, w którym jest najwięcej promocji. Przykładem niech będzie RTX 2060 z X-kom czy procesor i5 11600K w RTV Euro AGD. Jednak jak ktoś się nie zna na składaniu komputerach co mu da oszczędność nawet i 200 zł. Osoba ta będzie musiała zapłacić komuś za montaż podzespołów tutaj będą się bardziej liczyły usługi, które może zapewnić sklep.

Prywatnie z wszystkich zaprezentowanych zestawów skłaniałbym się ku temu z oferty X-Kom, a to za sprawą dostępnego w nim RTX 2060 w parze z i5 11600K. Jednak opcji zakupowych jest wiele a wybór oferty pozostawiamy już wam.

Proponowane zestawy AMD [aktualizacja 16.08.2021]

Przygotowaliśmy dla was kolejne zestawy komputerowe w cenie ok 5100 zł. Założenia porównania nie uległy zmianie, dalej sprawdzamy, w którym sklepie uda się kupić najwydajniejszą konfigurację. Tym razem jednak skupiliśmy się całkowicie na jednostkach opartych na procesorach od AMD. Pozostałe kryteria jakie musi spełniać nasz zestaw:

Dobrze wentylowana obudowa (min 2 wentylatory w zestawie)

Dodatkowe chłodzenie procesora

Dysk SSD min. 500 GB

Wszystkie części mają być dostępne z maksymalnym czasem oczekiwania krótszym niż 7 dni

Dodatkowym wymogiem postawionym przez nas było wybranie procesora opartego o architekturę ZEN 3. Skoro prezentowane zestawy mają sprawdzić się w grach to właśnie te jednostki zapewnią nam najwyższą wydajność.

Przejdźmy do omówienia zestawów:

Morele - Zestaw AMD

Pierwszy zestaw dokładnie pokazuje nam z jakim wyzwaniem będziemy się z mierzyć decydując się na procesor od AMD w takim budżecie. Mamy na myśli płytę główną z chipsetem B450. Pomimo, że konstrukcja Gigabyte’a jest bardzo udana i bez problemu da radę zasilić procesor Ryzen 5 5600x, to pozbawia nas wsparcia dla PCIe 4.0. Układ AMD, to dalej 6-rdzeniowa jednostka. Biorąc pod uwagę, że wcześniej w Morele składaliśmy zestaw na i5 10600KF to zysk wydajności powinien wynosić ok 10%. Pozostałe elementy zestawu pozostały bez zmian, ponieważ stanowią idealny balans między wydajnością a ceną.

Cały zapisany zestaw znajdziecie tutaj

Komputronik - Zestaw AMD

Podobnie jak u konkurencji nie udało się złożyć zestawu z płytą główna z chipsetem serii 500. Mimo to budżet został przekroczony o 28 zł. Pozostałe elementy również nie uległy zmianie - w tym GTX 1660 Ti, który wciąż jest dostępny. Niestety nie mogliśmy skorzystać z konfiguratora, ponieważ nie daje on opcji wyboru płyty z chipsetem B450 jak wybierzemy nowe procesory AMD. Składając zamówienie trzeba także brać pod uwagę dostępność w różnych magazynach. W naszym przypadku konieczne by było złożenie dwóch osobnych zamówień.

Cały zapisany zestaw znajdziecie tutaj

Proline - Zestaw AMD

Bardzo szybko się okazało, że nie jesteśmy w stanie złożyć zestawu w zakładanym budżecie. Na chwilę pisania tego zestawienia w Proline nie było dostępnych żadnych kart graficznych z serii GTX 1660. Z tego względu prezentowany zestaw bardziej stanowi kompromis między wydajnością, a tym co jest dostępne. Wybór padł tutaj na GTX 1650, który pozwoli nam odpalić większość tytułów w 60 klatkach na sekundę. Co prawda nie ma co liczyć na bardzo wysokie ustawienia. Z racji dodatkowego miejsca w budżecie, pokusiliśmy się na wymianę płyty głównej na model posiadający chipset B550. Zmianie uległ też zasilacz tym razem model o mocy 650 W od Corsaira. Pozwoli on na późniejszą wymianę, nawet na dużo mocniejszą, kartę graficzną. Zestaw należy traktować jako bazę do przyszłej rozbudowy.

Cały zapisany zestaw znajdziecie tutaj

X-KOM - Zestaw AMD

W X-KOM dalej jest dostępny RTX 2060 i to jak na obecne czasy w bardzo dobrej cenie. Tutaj również postawiliśmy na połączenie Ryzen 5 5600X z płytą główną Gigabyte B450 Aourus Elite V2. Reszta podzespołów pozostała bez zmian.

Cały zapisany zestaw znajdziecie tutaj

MediaExpert - Zestaw AMD

Można by powiedzieć, że zestaw bliźniaczy do tego złożonego w Morele. GTX 1660, Ryzen 5 5600X oraz płyta B450 , choć tym razem od MSI. GTX 1660 od Palita podobnie jak konstrukcja Ventus MSI dysponuje chłodzeniem wyposażonym w dwa wentylatory.

RTV Euro AGD - Zestaw AMD

AGD Euro RTV, które wcześniej dzięki promocjom okazało się najtańsze, w chwili obecnej wyrównuje się cenowo z konkurencją. Pamięci 3600 MHz idealnie sprawdzą się w zestawie z procesorem Ryzen. Układy AMD znane są z tego, że osiągają wyższą wydajność po sparowaniu z szybszymi kośćmi RAM. Po raz kolejny GTX 1660 w zestawie od Palita, niestety tańszy MSI nie jest już dostępny.

Na tym kończymy porównanie zestawów opartych na procesorze od AMD. Mimo tak wysokiego budżetu wynoszącego ponad 5000 zł, zmieszczenie się w nim wcale nie jest łatwe. Jak widać po większości zestawów zmuszeni byliśmy do pewnych kompromisów. I choć idealnie byłoby uwiesić w tych zestawach płyty główne z chipsetem B550, to nie jest to możliwe. Nawet te modele godne polecenia, które przed wakacjami kosztowały jeszcze ok. 400 zł, dziś legitymują się cenami na poziomie 600 zł. Decydującą rolę odgrywa wciąż dostępność kart graficznych. Z tego względu dalej prywatnie zdecydowałbym się na zestaw z X-KOM, który mimo zastosowania RTX 2060, wcale nie jest najdroższy.