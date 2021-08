Gdzie kupisz najwydajniejszy komputer za ok. 8500 zł? Porównujemy ceny w sklepach

Sprawdziliśmy, gdzie kupisz najwydajniejszy zestaw w założonym budżecie, wynoszącym w tym tygodniu 8500 zł. Zobacz nasze propozycje i sprawdź, który ze sklepów jest najtańszy.

Kontynuujemy nasze porównanie ofert na komputer, obejmujące możliwość złożenia zestawu w sześciu popularnych sklepach internetowych. W tym tygodniu postanowiliśmy zaszaleć z budżetem - 8500 zł, a więc można powiedzieć, że zsumowaliśmy ten z poprzednich tygodni (5000 zł oraz 3500 zł). Wydawać by się mogło, że przy tak wysokim budżecie złożenie komputera to nic trudnego, cóż przekonamy się.

zdj. Tarn Nguyen Unsplash.com

Kryteria wyboru podzespołów

Głównym kryterium jest wydajność jaką komputer osiągnie podczas grania, z założeniem, że zestawy mają też umożliwić streamowanie rozgrywki. Z tego powodu postawiliśmy na 8-rdzeniowe procesory, które zapewnią większą wydajność w takim połączeniu zastosowań. O tym czy w danym sklepie wybraliśmy procesor AMD czy Intela decydowała jego cena. Możecie nam wierzyć, że różnice bywały znaczące.

Żyjąc w idealnym świecie, w założonej kwocie powinniśmy być w stanie złożyć zestaw składający się z nawet mocniejszego procesora (z większa ilością rdzeni), 32 GB pamięci RAM i to w komplecie z RTX 3070 czy nawet 3080. Niestety, wizyta w sklepach szybko przypomniała, z czym mierzymy się przez ostatni rok. Z racji na to powstały takie kryteria wyboru sprzętu:

Procesor 8 rdzeniowy

Jak najwydajniejszy układ graficzny

RAM DDR4 min. 3600 MHz

Płyta główna z Wi-Fi 6E

Zasilacz z certyfikatem 80+ Gold

Dobrze wentylowana obudowa (min. 2 wentylatory w zestawie) z oknem ze szkła hartowanego

System Chłodzenia AIO min. 240mm

Dysk SSD M.2 1 TB

Zanim omówimy zestawy w poszczególnych sklepach, wyjaśnijmy skąd takie wymagania. Pierwsze nasze próby złożenia zestawów zakładały użycie 32 GB pamięci. Niestety szybko się okazało, że najtańsze zestawy w cenie poniżej 700 zł to moduły pracujące z prędkościami poniżej 3000 MHz. Chcąc użyć szybszych kości z częstotliwością 3600 MHz, trzeba się już liczyć z wydatkiem w okolicach 800 zł. Przyjmując, że zakładany budżet musi jeszcze wystarczyć na wydajną kartę graficzną, logiczne stało się zastosowanie 16 GB szybkiej pamięci, która spokojnie wystarczy do grania.

O zaletach Wi-Fi 6E nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Ten nowy standard sieci bezprzewodowej może zapewnić do 10 Gb/s przesyłu danych. Dodatkowo posiada znacznie szersze pasmo i więcej kanałów, dzięki czemu jest mniej wrażliwe na zakłócenia - unikniemy tak zwanych lagów. Choć hardcore'owi gracze powiedzą, że w przypadku gier online powinniśmy korzystać z przewodowego połączenia Ethernet, to przecież nie każdy ma taką możliwość. Dodatkowym argumentem przemawiającym za Wi-Fi 6E jest dostępność urządzeń wspierających ten standard. Łatwiej nabędziemy router zgodny z WiFi 6E, niż np. takie wyposażony w kilka portów Ethernet pracujących z prędkością 2,5 Gbit.

Ostatnie kwestie, które omówimy to dobór obudowy i systemu chłodzenia. Więc po kolei. Być może wielu z was nie zwraca uwagi na wygląd komputera, który stoi pod, czy na waszym biurku. Jednak przeznaczając ponad 8 tysięcy złotych na nową jednostkę, sensowne wydaje się wybranie modelu, przynajmniej ze średniej półki cenowej. Postawiliśmy na sprawdzone konstrukcje, znanych producentów, słynące z dobrej wentylacji i jakości wykonania. Z racji, że posiadają one boczne panele ze szkła hartowanego postanowiliśmy, dodać trochę świecących elementów. Chłodzenie AIO, które nie tylko zapewni dobre odprowadzanie ciepła z procesora, będzie na pewno efektownie się prezentować i rozświetli środek obudowy. W części zestawów wybraliśmy też moduły RAM, posiadające diody RGB. Ich estetyka to kwestia gustu - jeśli szukacie oszczędności, to rezygnacja z podświetlenia na to pozwoli.

Przy wyborze kart graficznych kierowaliśmy się ogólna wydajnością układów i przyjęliśmy następująca hierarchie:

RTX 3060 < RX 6600 < RTX 3060 Ti < RX 6700 < RTX 3070

Zatem najsłabsze układy, które braliśmy pod uwagę to Radeon RX 6600 oraz Nvidia GeForce RTX 3060, który powinien być teoretycznie najtańszy. Tutaj sytuacja się trochę komplikuje, ale to już omówimy później, w trakcie opisu zestawu.

Jak wybrać zasilacz do komputera, dowiecie się z naszego poradnika

W przygotowanym zestawieniu porównujemy ofertę z 6 popularnych sieci sklepów, z czego 4 to sklepy „komputerowe”. Mowa tutaj o Komputroniku, Morelach, Proline oraz X-kom. Niektórych zdziwić może obecność elektro marketów jak MediaExpert czy RTV Euro AGD. Od jakieś czasu obie te sieci poszerzają swoje portfolio produktów właśnie o podzespoły komputerowe. Częste promocje, raty 0%, darmowa dostawa czy możliwość odbioru w licznych sklepach, mogą stanowić dobrą zachętę do rozważenia zakupów u obu sprzedawców.

Wszystkie ceny i dostępność były sprawdzane 27 sierpnia. Korzystamy z wszystkich promocji dostępnych na stronie, aby jak najefektywniej wykorzystać nasz założony budżet.

Przejdźmy do omówienia zestawów

Komputronik

Cały zapisany zestaw znajdziecie tutaj

Zestaw zbudowany na procesorze Intel Core i7-11700K. Sparowaliśmy go z płyta od Asusa TUF, wyposażonej w chipset Z590, dzięki czemu zachowamy możliwość podkręcenia układu od niebieskich. Wybrane przez nas chłodzenie to SilentiumPC z chłodnicą 280 mm, które powinno zapewnić niskie temperatury i cichą pracę. Dysk Adata SX8200 Pro, pomimo że wyposażony w interfejs PCIe Gen. 3, powinien zapewnić szybkie wczytywanie gier. Ten sam nośnik posiadamy w naszej redakcyjnej platformie testowej i sprawdza się wyśmienicie. Z tego samego powodu wybraliśmy zasilacz od Cooler Mastera. Wiemy, że radzi sobie nawet z RTX 3080. Wszystko to zamknęliśmy w ładnej i przewiewnej obudowie od Corsaira 4000D z panelem Airflow zapewniającym lepszą wentylację. Jedyne co można zarzucić temu zestawowi to karta graficzna RTX 3060 w prawie 2-krotnie zawyżonej cenie.

Proline

Cały zapisany zestaw znajdziecie tutaj

Po problemach jakie mieliśmy w poprzednim tygodniu, nie byliśmy pewni czy uda się złożyć zestaw, który moglibyśmy polecić. Nie chcieliśmy prezentować kolejnej bazy do rozbudowy. Nasze obawy okazały się bezpodstawne. Przede wszystkim przy lekkim przekroczeniu budżetu mamy RTX 3060 Ti - kartę, która idealnie sprawdza się nawet w wyższych rozdzielczościach. Tutaj z racji niedostępności odblokowanych układów i7, złożyliśmy komputer na procesorze od AMD. Ryzen 7 5800X bazuje na architekturze ZEN 3, która zapewnia świetną wydajność w grach oraz przy zastosowaniach profesjonalnych. Za chłodzenie odpowiada Liquid Freezer II od Artica, wyróżniający się wśród chłodzeń AIO grubszą, 38 mm chłodnicą. Cały zestaw zamykamy w obudowie od Lian-Li, słynącej z bardzo dobrej jakości wykonania. Na minus zaliczamy dysk WD, który jest zauważalnie wolniejszy od Adaty.

Morele

Cały zapisany zestaw znajdziecie tutaj

Kolejny zestaw oparty o procesor Ryzen 7 5800X oraz Asusa B550 TUF. Płyta mimo przystępnej ceny posiada wytrzymałą i rozbudowaną sekcje zasilania, która poradzi sobie nawet z mocniejszym procesorem. Tutaj również prezentowany zestaw wyposażony jest w RTX 3060 Ti. Postawiliśmy również na dysk Lexara, który w naszych testach wypadał rewelacyjnie. Zasilacz, obudowa oraz chłodzenie są identyczne jak w zestawie od Komputronika.

X-Kom

Cały zapisany zestaw znajdziecie tutaj

I wracamy do zestawu z procesorem Intela. W prezentowanej konfiguracji ponownie zdecydowaliśmy się na Core I7-11700k, tym razem parując go z płytą MSI Z590 Pro WIFI. Pierwsze co rzuca się w oczy to wybór Radeona RX 6600, który był tańszy nawet od RTX'a 3060. Miłe zaskoczenie, ponieważ sugerowane ceny detaliczne wskazują, że powinno być odwrotnie. Sprawdziliśmy też dostępność i ceny RTX 3060 Ti, jednak użycie tego układu powodowało przekroczenie założonego budżetu o prawie 400 zł. RX 6600 idealnie sprawdzi się z monitorami o rozdzielczości FullHD i wyższym odświeżaniem ekranu.

RTV Euro AGD

W tym tygodniu Euro się wybroniło i udało nam się złożyć zestaw, który możemy polecić. Małym kompromisem jest procesor Intel Core i7-11700, czyli wersja niepozwalająca na podkręcanie. Mimo to zdecydowaliśmy się na płytę Z590, która powinna umożliwić chociaż zablokowanie zegarów turbo na maksymalnym poziomie. Wybór karty graficznej czy układu AIO podyktowany jest dostępnością, ale warto zaznaczyć, że wciąż przepłacamy dwukrotnie za RTX 3060.

MediaExpert

Dyskwalifikacja. Z racji na brak dostępnych kart graficznych nie podjęliśmy się nawet próby złożenia zestawu. Do zobrazowania całej sytuacji powiemy, że GTX 1660 w MediaExpert kosztuje drożej niż RX 6600 w X-Kom. Mamy nadzieję, że sklep szybko uzupełni swój asortyment.

Jedyną alternatywą dostępną w tym elektromarkecie, na którą trafiliśmy przypadkiem, staje się gotowy zestaw od Asusa. I choć nie spełnia on naszych założeń, czyli nie posiada 8 rdzeniowego procesora czy 1 TB dysku twardego, to jest on wyposażony w RTX 3070. W parze z Ryzen 5 5600X i 16 GB RAM dalej idealnie sprawdzi się jako komputer do gier. Argumentem przemawiającym “za” może być cena - 6999 zł i to już z systemem operacyjnym. Są minusy tego rozwiązania, nie wiemy jakie konkretnie części zostały użyte. Często przecież się zdarzą, że takie gotowe komputery nie korzystają z standardowych rozwiązań blokując przyszłą rozbudowę. Nie jesteśmy nawet w stanie wskazać modelu płyty głównej, która w nim została zamontowana. Decydując się więc na zakup trzeba mieć tego świadomość.

Podsumowanie

Wyższy budżet znacznie ułatwia złożenie kompletnego zestawy, który nie tylko będzie wydajny, ale i będzie dobrze wyglądał. Niestety po raz kolejny widać różnice w cenach zestawów spowodowaną dostępnością kart graficznych. Niestety, nie ma co oczekiwać poprawy w najbliższym czasie. Zatem jeżeli musisz, kupić komputer w danej chwili to nie ma co zwlekać. Nie myśl, że przepłacasz za grafikę nawet dwukrotnie, bo prawda jest taka, że one prawie wcale nie były sprzedawane sugerowanej cenie. Przecież co chwile docierają do nas informacje, że są klienci, którzy czekają już prawie rok na zamówione karty graficzne.

Przechodząc do omówionych zestawów to najwydajniejszy w grach, a zarazem najtańszy, będzie dostępny w MediaExpert czy w RTV Euro AGD, gotowy komputer od Asusa. Pod warunkiem, że pogodzimy się z ograniczonymi możliwościami rozbudowy w przyszłości. Jeżeli nie, to zestawy z Morele i Proline zapewnią tylko trochę mniejszą wydajność i śmiało można je rozbudować. Prywatnie, choć zawsze decydowałem się na samodzielnie złożony komputer to przy obecnej sytuacji nie wiem czy nie zdecydowałbym się ze względów ekonomicznych właśnie na Asusa. Zwłaszcza dopóki jest dostępny w cenie 6999 zł. Różnice zawsze można przeznaczyć np. na monitor o rozdzielczości 1440p z 144 Hz odświeżaniem. Może pora przyjrzeć się dokładniej gotowym zestawom?