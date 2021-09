GeForce NOW - jak zacząć? [PORADNIK]

Nie masz dobrego sprzętu, a chcesz grać w najnowsze gry? A może chcesz mieć dostęp do swojej biblioteki gier z dowolnego komputera? Dzięki usłudze GeForce NOW jest to możliwe. Wyjaśniamy, jak z niej skorzystać.

GeForce NOW - co to jest?

GeForce NOW to ciesząca się coraz większą popularnością usługa, o której pisaliśmy niegdyś, że "chce być Netflixem gamingu". I trzeba przyznać, że jest na jak najlepszej drodze do osiągnięcia tego celu. Nie ma praktycznie tygodnia, w którym Nvidia nie dodawałaby wsparcia dla kolejnych tytułów (aktualnie obsługiwane możesz sprawdzić na tej stronie). Ale o co właściwie chodzi? Otóż usługa polega na gamingu w chmurze. Wybrana produkcja jest uruchamiana na serwerach Nvidii, Ty zaś otrzymujesz obraz oraz możliwość sterowania. To mniej więcej tak, jakby obserwować gameplay na YouTube, jednak masz pełną kontrolę nad grą.

W praktyce rozgrywka jest taka sama, jakby dana pozycja była zainstalowana na dysku Twojego urządzenia. Możesz korzystać z bibliotek swoich gier na Steam oraz Epic. Ale... nie musisz instalować gry na dysku! Jest to szczególnie wygodne w sytuacji, gdy masz na nim mało miejsca lub instalacja zajęłaby dużo czasu. Tutaj o korzyściach tego rozwiązania można by pisać bardzo długo. Ot, na przykład ma człowiek chwilę czasu i chciałby pobiegać Larą Croft po ruinach. Pobieranie ze Steam czy Epica plików instalacyjnych gry - kilka GB - zajmie tyle, że zanim gra się zainstaluje, ta wolna chwila się skończy. A tu po prostu klikam na tytuł w bibliotece, kilkanaście sekund i... gotowe, już można działać. To także świetne rozwiązanie, jeśli odinstalujesz grę, a potem tego pożałujesz - możesz do niej w każdej chwili wrócić.

Foto: H Tur/PC World

Ponadto - nie interesują Cię wymagania sprzętowe danego tytułu. O to, aby każda gra działała płynnie i na maksymalnych ustawieniach, dba sama Nvidia. Jednak aby gra nie lagowała, a rozdzielczość prezentowała się naprawdę epicko, potrzebne jest szybkie łącze internetowe. Inaczej jakość obrazu może skakać - raz będzie perfekcyjna, a raz w jakości HD.

Na tym jeszcze nie koniec zalet, jakie oferuje GeForce NOW. Kolejna to automatyczne aktualizacje. Uruchamiając grę masz zawsze pewność, że będzie ona w najbardziej aktualnej wersji. Obojętnie, czy aktualizacja od producenta naprawiła błędy czy wprowadziła rozszerzenie - od razu to masz. A więc koniec z sytuacją, że uruchamiasz grę zainstalowaną w systemie i czekasz, aż zostaną pobrane i zainstalowane pliki aktualizacyjne. Oczywiście nie interesują Cię także nowe sterowniki do karty graficznej. Całe zaplecze techniczne zapewnia Nvidia.

GeForce NOW - na jakich urządzeniach można używać?

Ponieważ można używać GeForce NOW przez przeglądarkę, możesz grać zarówno na komputerze, jak i smartfonie - wymagana jest najnowsza edycja Chrome (dla PC, macOS i Chromebooków) lub Safari (iPad oraz iPhone). Obsługiwane są także urządzenia SHIELD TV oraz system Android. Oprócz tego mamy również wersję instalacyjną - dla Windows, macOS oraz Androida.

Foto: H Tur/PC World

Zanim przejdę do wyjaśnień, jak korzystać z usługi poprzez przeglądarkę lub aplikacje natywną, najpierw o cenach. Możesz korzystać z GeForce NOW za darmo lub wykupić subskrypcję, kosztującą 49 zł miesięcznie lub zapłacić z góry 490 złotych za rok. Wówczas za miesiąc wychodzi 40,83 zł. Rodzaj subskrypcji możesz wybrać na tej stronie. A jakie są różnice między jednym a drugim uczestnictwem?

Jeśli decydujesz się na konto bezpłatne, możesz bawić się przez godzinę dziennie. Jeśli grywasz okazyjnie, może to nie być problem, jednak gdy spędzasz w wirtualnych światach wiele godzin - nie jest to wygodne rozwiązanie. Ponadto przy darmowym koncie może być niezbędne czekanie na wolny serwer gry. Jak długo? O tym decyduje popularność zabawy. Mniej oblegane tytuły to praktycznie kilka chwil, ale przy hitach trzeba uzbroić się w cierpliwość - czasem czas oczekiwania wynosi nawet godzinę! Użytkownik na bieżąco widzi, ile osób jest przed nim w kolejce, więc wiadomo mniej więcej, ile będzie się oczekiwać.

Foto: H Tur/PC World

Te niedogodności znikają przy płatnej subskrypcji. Tutaj grasz ile chcesz, masz pierwszeństwo w serwerach i nie czekasz w kolejce, ponadto można korzystać z RTX ON. Jest to zaawansowana technologia odpowiedzialna m.in. za ray tracing i ma znaczny wpływ na jakość wizualną rozgrywki. Jeśli zatem zależy Ci na swobodzie i najlepszych efektach - wybierz płatną subskrypcję.

GeForce NOW przez przeglądarkę

Nie chcesz pobierać i instalować w systemie operacyjnym kolejnej aplikacji? Żaden problem, wystarczy mieć Chrome lub Safari i już możesz się bawić swoimi zbiorami gier. Potrzebne będzie też założenie (jeśli nie masz) konta Nvidia. Jak na współczesne czasy przystało, możesz użyć do tego swojego konta FB, Google lub Apple.

Foto: H Tur/PC World

Następnie możemy dodać uwierzytelnianie dwuskładnikowe, wybrać ustawienia dotyczące informacji o nowościach itp. Kolejny krok to dodanie swojego konta z Epic i Steam, dzięki czemu będzie można korzystać z posiadanych tam gier. Po wyborze platformy logujemy się na swoje konto i gotowe. Platforma zostaje dodana do GeForce NOW. Można nakazać zapamiętanie danych logowania do Steam i Epic, dzięki czemu operację tą wykonujesz tylko raz - i wystarczy.

Foto: H Tur/PC World Foto: H Tur/PC World

Co dalej? Na stronie głównej zostanie wyświetlona biblioteka posiadanych przez Ciebie gier, rekomendowanych, free to play, tytułów w promocji i na wyprzedażach, etc. Po kliknięciu Zobacz więcej na danej półce zostaną Ci pokazane wszystkie dostępne gry. Możesz je posegregować wg kilku kryteriów - nazwa, ostatnio grane, platforma, gatunek. Wystarczy najechać na wybraną grę - pokaże się zielony przycisk Zagraj. Kliknij, a przejdziesz do kolejki do serwera lub - jeśli nie ma kolejki - otrzymasz informację, że możesz kontynuować na pełnym ekranie.

Foto: H Tur/PC World Foto: H Tur/PC World

I to wszystko - możesz cieszyć się dowolną grą w usłudze.

Foto: H Tur/PC World

GeForce NOW przez aplikację natywną

Jeśli chcesz używać usługi GeForce NOW z aplikacji, musisz pobrać jej plik instalacyjny. Ma on 135 MB i jest dostępny na stronie usługi. Po szybkiej instalacji należy zalogować się do usługi w aplikacji - niezależnie od tego, czy korzystało się wcześniej z GeForce NOW w przeglądarce - konieczne jest potwierdzenie adresu e-mail. Potwierdzenie przychodzi na konto, gdzie trzeba kliknąć na link. Karta z potwierdzeniem zostanie zamknięta, a Ty możesz korzystać z aplikacji tak samo, jak z możliwości usłudze w przeglądarce z jednym, bardzo istotnym wyjątkiem.

Ponieważ teraz strumieniowanie przesyłane jest bezpośrednio na Twoje urządzenie, następuje test szybkości łącza. I jeśli nie spełniasz wymogów, możesz otrzymać ostrzeżenie takie, jak na zrzucie ekranu poniżej. Mimo tego może uruchomić grę, jednak nie spodziewaj się wysokiej jakości grafiki.

Foto: H Tur/PC World Foto: H Tur/PC World

Można jednak to w wielu przypadkach obejść po prostu uruchamiając ten sam tytuł... poprzez przeglądarkę. Przetestowałem na kilku produkcjach - to działa! Dlatego jeśli Twoje łącze nie jest adekwatne do wymogów strumieniowania, spróbuj uruchomić tą samą produkcję w Chrome lub Safari.