GeForce RTX 3080 VS RTX 4080 – dwa razy wyższa cena za ile wydajności?

GeForce RTX 4080 to bardzo wydajna karta graficzna. Jednak jak wypada jej bezpośrednie porównanie do bardzo popularnego modelu z poprzedniej generacji? Czy moc karty rekompensuje wysoką cenę?

Jak pisałem w recenzji 16 GB RTX 4080 od KFA2, modele kart serii “80” od zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem entuzjastów czy bardziej zamożnych graczy. I nie ma co się dziwić. Karty te przeważnie były zauważalnie tańsze od topowych modeli. To się jednak zmieniło. Nvidia twierdzi, że prawo Moore’a przestało działać i za wzrost wydajności przyjdzie nam płacić wyższą cenę. RTX 4080 został wyceniony na 7 000 zł, ale trudno oczekiwać, abyśmy jutro (16 listopada), kiedy to karty trafią do sprzedaży, znaleźli modele w tej cenie. Dodatkowo przecież RTX 3080 możemy zakupić nawet za ok. 4000 zł. Czy zatem dwukrotnie wyższa cena RTX 4080 ma jakikolwiek uzasadnienie? Sprawdźmy, jak wypadnie porównanie obu tych modeli.

RTX 3080 vs RTX 4080

Zanim jednak przejdziemy do testów, raz jeszcze porównajmy sobie specyfikację obu tych kart. Dokładniejszej analizy dokonałem już w osobnym temacie, do którego lektury gorąco zachęcam.

Nazwa RTX 4080 16 GB RTX 3080 10 GB Architektura Ada Lovelace Ampere Rdzeń AD103 GA102 Proces litograficzny 4nm TSMC 8nm Samsung Rdzenie CUDA 9728 8704 Rdzenie RT 76- 3. gen 68 2 Gen Rdzenie Tensor 304 4. gen 272 3.gen Zegar bazowy 2205 MHz 1440 Mhz Zegar boost 2505 MHz 1710 MHz Pamięć 16 GB GDDR6X 10GB GDDR6X Prędkość pamięci 22,4 Gbps 19Gbps szyna pamięci 256 GB 320-bit przepustowość 716,8 GBps 760,3 GBps TDP 320W 320 W

W tym miejscu chciałbym tylko sprostować jedną rzecz, na którą nie zwróciłem uwagi wcześniej. Mowa o systemie pamięci. Nowy RTX 4080 korzysta z jeszcze szybszych kości GDDR6X o prędkości 22,4 Gb/s. Jednak do ich komunikacji z rdzeniem Nvdia zastosowała “tylko” 256-bitową szynę. Finalnie okazuje się, że sama przepustowość 16 GB pamięci na RTX 4080 jest wolniejsza niż w przypadku RTX 3080! Finalnie może to wpłynąć znacząco na wydajność w niektórych grach czy aplikacjach bazujących właśnie na szybkiej wymianie danych.

Platforma testowa i testy

PROCESOR : AMD Ryzen 9 7950X

: AMD Ryzen 9 7950X PŁYTA GŁÓWNA : AsRock X670E Taichi

: AsRock X670E Taichi RAM : G.Skill Trident Z5 Neo 32 GB 6000 CL30

: G.Skill Trident Z5 Neo 32 GB 6000 CL30 DYSK : LEXAR NM800 1TB, Kingston Fury Renegade 2 TB

: LEXAR NM800 1TB, Kingston Fury Renegade 2 TB ZASILACZ : COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W

: COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W CHŁODZENIE: Custom LC 360 mm RAD

Do porównania wykorzystaliśmy kartę KFA2 RTX 4080 SG||fot. D.Kujawski/PCWorld.pl

Każdy z testów został przeprowadzony trzykrotnie, a na wykresach przedstawiane są średnie uzyskane wartości.

W pierwszej kolejności kilka starszych tytułów. Jeżeli zastanawiacie się czemu wciąż wykorzystujemy niektóre z nich w naszej procedurze testowej, to odpowiedź jest prosta. Gry te nie otrzymują już przeważnie patchów. Oznacza to, że nie są specjalnie optymalizowane pod nowe architektury czy karty graficzne. Dzięki temu w łatwy sposób sprawdzić, czy nie występują dziwne zachowania, np.. spadki wydajności.

I jak widać w przypadku trzech tytułów, trudno wyciągnąć jednoznaczne wnioski. W GTA5 zarówno oba RTX osiągają niemal identyczną wydajność. W Far Cry 5 to nowszy układ Nvidii wychodzi na prowadzenie, by ustąpić RTX 3080 w przypadku Counter-Strike: Global Offensive. Jednak wynik uzyskany w tym tytule wynikał wyłącznie z błędów na platformie AMD. Powtórzyliśmy testy na platformie Intela z procesorem Core i9-12900K i nie zauważyliśmy już żadnych nieprawidłowości.

A jak wypada wydajność w nowszych grach?

Kolejny tytuły tylko potwierdzają dominację nowego GPU od NVidii, który potrafi uzyskać nawet 50% lepszą wydajność od RTX 3080. Największe różnice zaobserwujemy w tytułach, które wykorzystają ray tracing. To właśnie w nich nowa architektura Ada Lovalace i rdzenie RT 3 Generacji pokazują pełnię swoich możliwości.

Na koniec sprawdziliśmy wydajność w popularnym benchmarku 3DMark. Tutaj również różnica wydajności między dwoma modelami wynosi ok 40%.

Przejedzmy zatem do posumowania. RTX 4080 to bardzo wydajna karta, jednak nadal jej największym problemem pozostaje zbyt wysoka cena. W przeciwieństwie do modelu RTX 4090 nie zyskujemy już 2x więcej. W tym przypadku różnica, mimo że spora, wynosi maksymalnie “tylko” 50%, trudno zatem uzasadniać prawie dwukrotnie wyższą cenę w porównaniu do RTX 3080. Niestety, każdy musi zdecydować, samemu. Ja – autor tego tekstu- jako posiadacz RTX 3080, przynajmniej na razie nie mam zamiaru zmieniać karty graficznej. Pamiętajmy, że jeszcze w tym roku zadebiutują nowe Radeony, które mają być tańsze od RTX 4080. Kto wie, czy nie doczekamy się w tym okresie obniżki cen?