Głośno pracujący komputer - jak go wyciszyć?

Twój desktop głośno pracuje? Zazwyczaj hałas generują wiatraczki, jednak również inne czynniki mają wpływ na poziom jego emisji. Jak można "wyciszyć" komputer?

Spis treści

Twój komputer może hałasować z wielu przyczyn. Przeważnie poziom szumu jest akceptowalny, jednak z biegiem czasu może wzrosnąć i stać się irytującym elementem działania komputera. Istnieje kilka sposobów na to, aby zmienić ten stan rzeczy - jednak zanim przejdziemy do ich opisywania, warto wiedzieć, że głównym źródłem emisji hałasu są wiatraczki, nim więc przejedziesz do poniższych kroków, po prostu zdejmij obudowę i przeczyść je z kurzu. W trakcie użytkowania mogło nazbierać się go wiele, co blokuje łopatki i wymaga większej mocy, a im mocniej pracuje wiatraczek, tym większy hałas wytwarza.

Jeśli oczyścisz wiatraczki z kurzu, a komputer nadal hałasuje, problem może leżeć gdzie indziej. Wiatraczki mogą hałasować, ponieważ ich zadaniem jest utrzymanie podzespołów komputera w odpowiedniej temperaturze, czego dokonują poprzez ich schładzanie. Jeśli chcesz sprawdzić, jaką mają temperaturę, pobierz darmowy program Core Temp. jak widać na poniższym przykładzie, rdzenie procesora mają od 37 do 44°C. Jest to akceptowalny zakres temperatur przy normalnym użytkowaniu maszyny, jednak jeśli któryś z nich miałby 60 lub więcej, wówczas pojawia się problem - w takiej sytuacji wiatraczki muszą pracować z pełną mocą, aby rdzeń nie uległ przegrzaniu. Gdy grasz w wymagające gry, temperatura rdzeni procesora może podskoczyć nawet do 90°C - jednak wszystko zależy od procesora oraz systemu chłodzącego, jaki masz w komputerze. Podobnie sprawa ma się z wymagającymi aplikacjami - jak Photoshop czy narzędzia do edycji i renderowania wideo.

Jeśli myślisz, że Twój PC jest zbyt rozgrzany, trzeba wprowadzić parę zmian do schematu pracy wiatraczków, co powinno pomóc w redukcji hałasu. Weź pod uwagę, że na nagrzewanie się komputera może mieć wpływ również samo pomieszczenie - dlatego również musi być ono odpowiednio wentylowane. W sytuacji, gdy obudowa stoi na dywanie, dobrym pomysłem jest podłożenie pod nią kartonu, aby zredukować ilość kurzu dostającego się do zewnętrznego wentylatora.

Obniż szybkość pracy wentylatorów

Jeśli masz pewność, że w trakcie pracy komputera żaden z jego podzespołów nie jest przegrzany, a wiatraczki pracują z dużą mocą, spróbuj zmniejszyć ich prędkość obrotową. Najczęściej można to zrobić poprzez BIOS, ale w wielu sytuacjach producent płyty głównej ma odpowiednią aplikację do tego zadania. Ale obojętnie, czy zrobisz to aplikacją, czy poprzez BIOS, zmniejszenie szybkości pracy wiatraczków powinno odczuwalnie zredukować poziom emisji hałasu. Wypróbuj różne szybkości, aby znaleźć najbardziej optymalną, czyli taką, przy której podzespoły będą mieć akceptowalną temperaturę, a hałas nie będzie problemem.

Zmień wentylatory

A może wymienić wentylatory na lepsze? Te elementy komputera nie są drogie, ich wymiana zajmuje kilka minut i każdy może sam to zrobić - zazwyczaj wystarczy tylko odkręcić stary i przykręcić nowy. Ze swej strony polecamy dwa modele: Noctua NF-P12 oraz Be Quiet! Silent Wings. Są one zaprojektowane tak, aby były maksymalnie wydajne przy optymalnej emisji hałasu. Jeśli szukasz innych, upewnij się, że ich wielkość będzie odpowiadała ilości miejsca, jakie masz w obudowie.

Zmień sposób chłodzenia procesora

Procesor to serce Twojego komputera, a jego wentylator pozwala utrzymać je w prawidłowej kondycji. Większość procesorów ma standardowe wentylatory, które nie są zbytnio efektywne i zazwyczaj hałasują. Podobnie jak w przypadku innych wentylatorów, rozważ wymianę na lepszy model. Pamiętaj, że nowy musi pasować rozmiarowo do starego i być kompatybilny z jego socketem. W przeciwieństwie do wentylatorów znajdujących się w obudowie, wymiana tego na procesorze może być nieco bardziej skomplikowanym zadaniem. Dobrze też pomyśleć o usunięciu poprzedniej pasty termoprzewodzącej i nałożeniu nowej. Na naszych stronach oraz w sieci znajdziesz przewodniki, w jaki sposób wykonać tę operację.

Zmień zasilacz

To nieco droższa opcja od pozostałych, ale warta rozważenia. Wymiana zasilacza na mocniejszy powinna pozwolić na redukcję hałasu. Przy słabszym musi on pobierać więcej mocy, aby zaspokoić wymagania podzespołów i wentylatorów - a im bardziej intensywniejsza praca, tym większy wysiłek jego własnego chłodzenia. Silniejszy zasilacz nie musi aż tak się "męczyć", aby osiągać podobne moce, dlatego jego wentylator nie pracuje aż tak szybko, a co za tym idzie - nie generuje tyle hałasu. Gdy będziesz szukać nowego zasilacza, pamiętaj, że musi mieć większą moc od obecnego.

Zmień obudowę PC

Rozwiązanie najdroższe, ale mogące wszystko zmienić. Szybkość nagrzewania się we wnętrzu obudowy zależy od jej konstrukcji. Nie wszystkie, zwłaszcza starsze, mają ją zaprojektowaną tak, aby zapewniać optymalny przepływ powietrza - a to on właśnie jest istotnym elementem systemu chłodzenia. W nowoczesnych obudowach na ten aspekt kładzie się duży nacisk - warto więc zainwestować i cieszyć cicho pracującym sprzętem.