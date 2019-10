Gmail: jak wykorzystać filtry?

Zautomatyzuj swoją skrzynkę Gmail i wykorzystaj wszystko, co ma ona do zaoferowania!

Gmail jest napakowany mnóstwem praktycznych rozwiązań, jednak są one poukrywane w opcjach i ustawieniach poczty. W tym tekście skupimy się na filtrach - pozwalają one na organizowanie poczty wg ustalonych kryteriów. Na pierwszy rzut oka mogą wyglądać na skomplikowane, a nawet niepotrzebne - jednak nie zniechęcaj się. Mają one olbrzymi potencjał, który może całkowicie (i pozytywnie) zmienić Twoją skrzynkę, pomagając zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Dzięki nim będziesz mieć porządek na mailu - i to bez większego wysiłku.

Przeczytaj i dowiedz się, w jaki sposób wykorzystać filtry w Gmailu!

Filtry Gmail - na co Ci pozwolą?

Aby zastosować filtry, trzeba najpierw poznać ich możliwości. Dlatego zaczniemy od ich zaprezentowania, a potem pokażemy krok po kroku, jak je tworzyć i stosować.

Filtry Gmail mogą:

umieszczać ważne wiadomości od wybranych nadawców na pierwszym miejscu w skrzynce

umieszczać mniej ważne wiadomości w wybranych folderach i sortować je

automatycznie archiwizować lub wyrzucać wiadomości od wskazanych nadawców

przekazywać wiadomości ze wskazanych adresów lub z wybranymi słowami kluczowymi do wybranych osób

odpowiadać automatycznie na maile ze wskazanych adresów lub z wybranymi słowami kluczowymi

oznaczać na żółto wybrane wiadomości, aby nie można było o nich zapomnieć

oznaczać wiadomości z wybranymi słowami kluczowymi oraz ze wskazanych adresów

Podoba Ci się któraś z możliwości? Świetnie - pokażemy, jak wprowadzić ją do Twojej skrzynki!

Filtry Gmail - jak je tworzyć?

Najprostszym sposobem na stworzenie nowego filtra Gmail jest kliknięcie w okienko wyszukiwania i wpisania tego, co ma stać się jego podstawą - słowo, adres, itp. Gdy tylko zaczniesz wpisywać, wyświetlą się wyniki. Kliknij na rozwijane menu po prawej (Pokaż opcje wyszukiwania) i zobaczysz kreator filtrów.

Możesz tu określić, jakie warunki w mailu jakie efekty dadzą - możesz używać różnorakich słów i wyrazów, w tym "i" oraz "lub". Jeśli chcesz się upewnić, że wyszukiwanie zwraca oczekiwane wyniki, zobacz, jakie e-maile zostają wyświetlone po kliknięciu przycisku Szukaj. Uwaga - domyślnie filtr będzie obejmować działaniem wszystkie przychodzące wiadomości. Jeśli naciśniesz Szukaj, zobaczysz, że żadne maile nie zgadzają się z kryteriami. Dlatego kliknij Utwórz filtr i zaznacz odpowiednie pole lub pola. Praktycznie nie ma żadnych ograniczeń - możesz nawet zastosować filtr na starych wiadomościach.

Po zakończeniu wprowadzania ustawień naciśnij Utwórz filtr i gotowe.

Filtry Gmail: zarządzanie i edytowanie

Zapamiętaj, że filtry możesz w każdej chwili edytować i zmieniać. Po kliknięciu w menu ustawień (kółko zębate w prawy, górnym rogu), wybierz Ustawienia, a następnie Filtry i zablokowane adresy. Znajdź filtr, który chcesz zmienić i wybierz Edytuj, a jeśli chcesz usunąć filtr - wybierz Usuń. Jeśli edytujesz filtr, po wprowadzeniu zmian kliknij Dalej, a następnie Aktualizuj filtr lub OK.

I to wszystko - spróbuj stworzyć własny filtr i zobacz, jak pomoże Ci w życiu!