Konieczność zmiany hasła może nastąpić w różnych okolicznościach - na przykład wycieknie ono do sieci lub po prostu chcesz ustalić łatwiejsze do zapamiętania. Jak je zmienić? Wyjaśniamy

Spis treści

Hasło do konta Google to klucz otwierający drzwi do różnego rodzaju usług - od konta Gmail po konto na YouTube. Dlatego dla bezpieczeństwa dobrze pomyśleć o jego zmianie co jakiś czas. Sposób wykonania tej czynności różni się w zależności od urządzenia.

Gmail: jak zmienić hasło na komputerze

Pierwszy krok to oczywiście zalogowanie się na Konto Google

Gdy to zrobisz, przejdź do sekcji „Bezpieczeństwo” i wybierz Logowanie się w Google.

Wybierz Hasło - może być potrzebne ponowne zalogowanie

Wpisz nowe hasło i kliknij Zmień hasło.

Gmail: jak zmienić hasło na systemie Android

Zmienianie hasła na smartfonie lub tablecie przebiega w nieco inny sposób:

Otwórz Ustawienia , a następnie przejdź do Google

, a następnie przejdź do Wybierz Konto Google, a potem Bezpieczeństwo.

W sekcji „Logowanie się w Google” kliknij Hasło. W razie potrzeby zaloguj się.

Wpisz nowe hasło i kliknij Zmień hasło.

Gmail: jak zmienić hasło na urządzeniach iPhone i iPad