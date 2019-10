Gmail: jak zmienić nazwę?

Chcesz zmienić nazwę swojego konta Gmail? Możesz zmienić nazwę powiązaną z Twoim adresem e-mail.

Należy pamiętać, że nazwa powiązana z Twoim adresem e-mail nie jest Twoją nazwą użytkownika. Co równie ważne: nie możesz zmienić swojej nazwy w aplikacji Gmail. Możesz jednak zmienić nazwę powiązaną z adresem e-mail. Aby tego dokonać:

Otwórz Gmail na komputerze.

Kliknij na kółko zębate i wybierz Ustawienia.

Kliknij kartę Konta i importowanie .

. W sekcji „Wyślij pocztę jako” kliknij Edytuj informacje .

. Pojawi się okienko, w którym musisz wpisać nazwę, która ma być widoczna w wysyłanych e-mailach.

W dolnej części okna kliknij Zapisz zmiany.

A co w sytuacji, jeśli nie możesz zmienić swojej nazwy? Jeśli pojawi się informacja „Tego ustawienia nie można zmienić na Twoim koncie”, może to oznaczać, że albo zbyt wiele razy zmieniono imię i nazwisko w krótkim czasie lub korzystasz z konta G Suite, a Twój administrator nie zezwala na zmianę nazwy. W pierwszym przypadku musisz odczekać ok. miesiąca, w drugim - musisz zwrócić się do administratora z prośbą o taką zmianę ustawień, aby była możliwa zmiana nazwy.