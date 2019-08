Google Pay oraz Apple Pay, czyli jak płacić smartfonem i smartwatchem - poradnik

Polska jest liderem w dziedzinie bankowości elektronicznej i płatności zbliżeniowych. Pokazujemy, jak płacić smartfonami i smartwatchami.

Spis treści

Płatności zbliżeniowe w Polsce nie są niczym nowym. Polacy w kwestii bankowości elektronicznej i płatności przy użyciu nośników elektronicznych są liderami w całej Europie. Już w marcu 2017 roku prawie 1/4 polaków codziennie wykonywała płatności zbliżeniowe. To około 3x więcej, niż inne kraje europejskie i o aż 20x więcej, niż w Niemczech.

Źródło: techadvisor

Według Narodowego Banku Polskiego około 70 procent wszystkich transakcji kartami odbywa się w sposób zbliżeniowy.

Polacy z chęcią przyjmują wszystkie nowinki technologiczne w zakresie bankowości elektronicznej i finansów. Nasi rodacy już dawno zaprzestali korzystania z kart kodowych na rzecz aplikacji w smartfonach i mobilnej autoryzacji.

Poniekąd dzieje się tak z dużego uświadomienia społeczeństwa i aktywnego zachęcania ze strony instytucji finansowych, ale także tego, że użytkownicy doceniają nowe wygodniejsze metody płatności. Dodatkowo nie bez znaczenia jest świetnie rozwinięta infrastruktura. W Polsce praktycznie wszystkie terminale przystosowane są do płatności zbliżeniowych.

Ze względu na zapotrzebowanie na nowe metody płatności Polski Standard Płatności we współpracy z największymi bankami takimi, jak Alior Bank, Millenium Bank, Santander Bank, ING Bank Śląski, mBank, PKO BP i wieloma innymi wprowadził na rynek BLIK. Jest to polski system płatności mobilnych, który umożliwia wykonywanie zakupów w sklepach stacjonarnych i internetowych oraz wypłacanie i wpłacanie gotówki w bankomatach.

Innowacyjną cechą BLIK'a jest możliwość przesyłania pieniędzy do innej osoby przy wykorzystaniu zarejestrowanego w usłudze numeru telefonu odbiorcy. Całość opiera się na generowanych jednokrotnie dziewięciocyfrowych kodach wytwarzanych przez aplikacje bankowe zainstalowane na smartfonach. Trzeba wprowadzić go w terminalu lub stronie internetowej, a później dodatkowo potwierdzić swoim kodem PIN lub odciskiem palca do aplikacji bankowej.

BLIK jest na rynku już od czterech lat i nadal się rozwija, ale na rynku pojawiły się kolejne usługi takie, jak Google Pay (wcześniej Android Pay) oraz Apple Pay. Wykorzystują one smartfony do wykonywania płatności zbliżeniowych w taki sam sposób, jak w przypadku korzystania z klasycznej karty debetowej/kredytowej.

Płatności zbliżeniowe korzystają z technologii komunikacji bliskiego zasięgu NFC (Near Field Communication). Moduły te są również często stosowane w smartfonach, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać je jako nośniki wirtualnych kopii kart debetowych/kredytowych. Trzeba jednak pamiętać, że samo urządzenie nie wystarczy. Należy mieć także konto w banku, który umożliwia korzystanie z Google Pay lub Apple Pay.

Dzięki możliwości płacenia telefonami za pomocą Google Pay (Android) lub Apple Pay (iOS, macOS, watchOS) płatności zbliżeniowe stały się jeszcze bardziej popularne i wygodne. W końcu smartfon jest obecnie najbardziej osobistym urządzeniem, który towarzyszy nam praktycznie cały czas. Dodatkowo to świetne zabezpieczenie, gdy użytkownik zostawi w domu portfel.

W tym artykule pokazujemy, jak skonfigurować Google Pay oraz Apple Pay na kompatybilnych urządzeniach oraz jak z nich skorzystać. Wyjaśniamy również kwestie bezpieczeństwa tych metod płatności.

Bezpieczeństwo

Na wstępie zajmiemy się bezpieczeństwem. To najważniejsza kwestia. Wielu użytkowników zastanawia się czy płatności zbliżeniowe przy wykorzystaniu smartfona są bezpieczne. Ich obawy są w pełni uzasadnione. W końcu chodzi o pieniądze. Z tego właśnie powodu bezpieczeństwo jest kluczowe. Twórcy Google Pay oraz Apple Pay zadbali o nie podczas projektowania tych rozwiązań. W rzeczywistości bezpieczniej jest zapłacić telefonem, niż fizyczną kartą płatniczą, ponieważ w przypadku wykorzystania Apple Pay lub Google Pay fizyczny numer karty nie jest używany. Dzięki wykorzystaniu unikatowego tokena, który reprezentuje kartę sprzedawca nie może uzyskać dostępu do prawdziwych danych bankowych. Kolejnym zabezpieczeniem jest ekran blokady.

Aby zapłacić telefon musi być odblokowany, a w przypadku, gdy kwota transakcji przekracza 50 zł należy dodatkowo potwierdzić płatność kodem PIN do karty. Ostatni krok nie jest wymagany w przypadku korzystania z Apple Pay. Ze względu na budowę systemu iOS oraz zamknięty ekosystem, a także wykorzystanie danych biometrycznych z usług Touch ID lub Face ID (w zależności od urządzenia), które przechowywane są jedynie lokalnie nie trzeba dodatkowo potwierdzać płatności kodem PIN.

Apple Pay

Apple Pay to system płatności mobilnych, a zarazem cyfrowy portfel stworzony i rozwijany prze firmę Apple. Rozwiązanie to pozwala na wykonywanie płatności zbliżeniowych przy wykorzystaniu kompatybilnych urządzeń z Cupertino.

Źródło: Apple

Apple Pay zaprezentowano 9 września 2014 roku, kiedy to Tim Cook powiedział, że karty magnetyczne, które w Europie nie są stosowane juz od lat, ale w Stanach Zjednoczonych nadal są podstawową metodą płatności są staroświeckie i słabo zabezpieczone. Apple Pay w Polsce pojawiło się dosyć późno, ponieważ dopiero 19 czerwca 2018 roku.

Jakie banki obsługują Apple Pay?

Apple Pay w Polsce obsługiwany jest przez następujące banki i instytucje finansowe:

Alior Bank

Bank Millennium

Bank Pekao

Bank Zachodni WBK

BGZ BNP Paribas

Credit Agricole

Getin Bank

ING Bank Slaski

mBank

Monese

Nest Bank

PKO Bank Polski

Raiffeisen Polbank

Revolut

Jakie urządzenia kompatybilne są z Apple Pay?

Apple Pay działa na telefonach komórkowych iPhone oraz smartwatchach Apple Watch, ale może być wykorzystywany w niektórych sytuacjach również na komputerach Mac i tabletach iPad. Aby móc skorzystać z Apple Pay potrzeba mieć kompatybilne urządzenia.

Obsługiwane są następujące modeli iPhone'a:

iPhone 6/6 Plus

iPhone 6S/6S Plus

iPhone 7/7 Plus

iPhone 8/ 8 Plus

iPhone X/XR/XS/XS Max

iPhone SE

Usługa Apple Pay kompatybilna jest z wszystkimi zegarkami Apple Watch oraz tabletami iPad, które posiadają Touch ID lub Face ID.

W przypadku komputerów Mac z Apple Pay można skorzystać na każdym komputerze Mac wprowadzonym na rynek w 2012 roku oraz nowszym. Warunkiem jest jednak przypisanie go do tego samego konta, które używane jest na iPhone'ie lub zegarku Apple Watch z włączoną usługą Apple Pay.

Jak skonfigurować Apple Pay na iPhone'ie?

Konfiguracja Apple Pay nie jest zbytnio skomplikowana. Należy uruchomić Ustawienia > Wallet i Apple Pay i w sekcji KARTY PŁATNICZE kliknąć Dodaj kartę. Uruchomi się konfigurator Apple Pay, który pozwoli na dodanie kompatybilnej z usługą karty płatniczej. Potrzebne jest wykonanie jej zdjęcia lub ręczne przepisanie wszystkich danych. Po dodaniu karty można od razu płacić nią w sklepach oraz w internecie. W tym samym miejscu można umożliwić płatności przy użyciu iPhone'a na komputerach Mac oraz zezwolić na dostęp do Apple Pay przy zablokowanym urządzeniu. Nie spowoduje to jednak, że można będzie zapłacić bez potwierdzenia tożsamości użytkownika.

Karta płatnicza pojawi się także w aplikacji Wallet. Możliwe jest posiadanie więcej, niż jednej karty płatniczej dodanej do Apple Pay.

Jak zapłacić przy użyciu Apple Pay na iPhone'ie?

Płacenie przy użyciu telefonu jest bardzo proste i intuicyjne. Potrzebny jest jedynie terminal z obsługą płatności zbliżeniowych, z czym w Polsce nie ma najmniejszego problemu.

Proces płatności różni się nieco w zależności od typu urządzenia, z którego korzysta użytkownik.

W przypadku sprzętu wyposażonego w Touch ID (czytnik linii papilarnych) wystarczy przyłożyć telefon do terminala. Nie trzeba uruchamiać ekranu ani go odblokowywać. na wyświetlaczu pojawi się grafika Apple Pay. Użytkownik zostanie poproszony o uwierzytelnienie płatności za pomocą czytnika linii papilarnych Touch ID.

Nowsze modele iPhone'a wymagają dwukrotnego przyciśnięcia przycisku zasilania, aby wywołać Apple Pay. Następnie należy przez chwilę spoglądać na ekran, aby Face ID rozpoznało użytkownika. Kolejnym krokiem jest przyłożenie telefonu do terminalu płatniczego.

Jak zapłacić przy użyciu Apple Pay na Apple Watch?

Płatności zegarkiem Apple Watch są jeszcze wygodniejsze, niż przy użyciu iPhone'a, ponieważ nie trzeba wyjmować telefonu z kieszeni/torebki. Proces dodawania karty do smartwacha od Apple jest bardzo podobny do konfiguracji na iPhone'ie. Apple Watch posiada własną wersję aplikacji Wallet, do której użytkownicy mogą dodawać karty płatnicze. Nie muszą być one tożsame z kartami dodanymi do iPhone'a.

Aby dodać kartę do Apple Watch potrzebny jest sparowany z nim iPhone. Należy otworzyć na nim aplikacje Watch, a następnie dotknąć Mój zegarek, Profil, Apple Pay. W tym miejscu rozpocznie się proces dodawania karty płatniczej do zegarka Apple Watch.

W celu wywołania Apple Pay na zegarku Apple Watch należy dwukrotnie wcisnąć przycisk boczny zegarka, który znajduje się bezpośrednio pod obracaną koronką. Następnym krokiem jest przyłożenie Apple Watch do terminala płatniczego. W przypadku niektórych zakupów może być konieczne wpisanie kodu pin do karty. Apple Watch nie pozwala na zmianę kart. Dokonać jej można z poziomu aplikacji Watch na iPhone'ie.

Google Pay

Google Pay dawniej znane było jako Android Pay. Podobnie, jak Apple Pay jest to system płatności zbliżeniowych i internetowych. Google umożliwia wykorzystywanie tego rozwiązania do płatności w aplikacjach, na stronach internetowych oraz w sklepach. Usługa powstała 20 lutego 2018 roku w wyniku połączenia Android Pay z Google Wallet.

Źródło: Google

W Polsce Google Pay (jako Android Pay) zadebiutowało 16 listopada 2016 roku czyli niecałe dwa lata przed Apple Pay.

Jakie banki obsługują Google Pay?

Google Pay w Polsce obsługiwany jest przez następujące banki i instytucje finansowe:

Alior Bank

Eurobank

T-Mobile Usługi Bankowe

Santander

mBank

Nest Bank

Kompakt Finanse

BNP Paribas

Sodexo

Getin

Edenred

Plus Bank

Citi Handlowy

ING

DiPocket

Revolut

Krakowski Bank Współdzielczy

Bank Spółdzielczy w Brodnicy

Podkarpacki Bank Spółdzielczy

Grupa BPS

Credit Agricole

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Pocztowy

EnvoeloBank

Lista instytucji, które współpracują z Google w celu zapewnienia dostępu do usługi Google Pay jest znacząco większa, niż w przypadku Apple Pay. Pomimo tego obie usługi są dostępne w najpopularniejszych w kraju bankach.

Jakie urządzenia obsługują Google Pay?

Aby skorzystać z Google Pay należy posiadać urządzenie z zainstalowanym systemem Android w wersji 5.0 Lollipop lub nowszym z technologią NFC.

Google Pay zadziała na większości nowszych smartfonów z serii takich, jak Samsung Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy A, Sony Xperia X, Xz, LG G, LG V, Xiaomi Mi, Huawei P, Honor i wiele innych. Należy jednak pamiętać, ze na rynku nie brakuje wyjątków. Na przykład niezwykle popularne w naszym kraju urządzenia Xiaomi z serii Redmi takie, jak Redmi Note 7 lub Redmi 7 nie posiadają NFC, co wyklucza możliwość wykorzystania ich do płatności zbliżeniowych.

Urządzenie nie musi posiadać zabezpieczeń biometrycznych (czytnik linii papilarnych, skaner tęczówki oka, skaner twarzy itd.), aby skorzystać z Google Pay.

Możliwe jest również skorzystanie z Google Pay na smartwatchach pracujących pod kontrolą Wear OS. One również muszą być wyposażone w moduł NFC.

Jak skonfigurować Google Pay na telefonie?

Konfiguracja Google Pay jest w większości bardzo podobna do procesu konfiguracji Apple Pay. Na początek należy sprawdzić czy na urządzeniu zainstalowano domyślnie Google Pay. W innym przypadku należy pobrać aplikację z Google Play. Jeżeli nie można jej wyszukać oznacza to, że urządzenie, na którym użytkownik chce skonfigurować mobilne płatności nie jest kompatybilne.

Po uruchomieniu aplikacji należy nacisnąć Zacznij korzystać. W przypadku, gdy Google Pay zostało już skonfigurowane wcześniej na innym urządzeniu z Androidem można w szybki sposób przywrócić dane karty.

Użytkownik może dodać także nową kartę debetową/kredytową. W tym celu należy zeskanować fizyczną kartę lub ręczne przepisać dane. Następnym krokiem jest potwierdzenie tożsamości za pomocą banku. Może ono wyglądać różnie. Użytkownik dostanie kod SMS lub konieczne będzie otwarcie aplikacji bankowej i potwierdzenie procesu dodawania karty do Gogole Pay. Po kilku minutach można korzystać z Google Pay tak samo, jak z Apple Pay.

Jak zapłacić przy użyciu Google Pay na telefonie?

Płacenie w sklepach przy użyciu Google Pay jest banalnie proste. Przed przyłożeniem telefonu do terminala należy go odblokować. Jeżeli kwota transakcji przekroczy 50 zł konieczne będzie potwierdzenie kodem pin. Należy wykorzystać pin przypisany do fizycznej karty płatniczej. Urządzenie wyda z siebie cichy dźwięk, który potwierdza, że transakcja powiodła się.

Google Pay pozwala na przechowywanie więcej niż jednej karty. Można ustawić główną kartę, która domyślnie będzie używana do wszystkich transakcji. Ustawienia znajdują się w aplikacji Google Pay.

Jak zapłacić przy użyciu Google Pay na smartwatchu?

Smartwatche z systemem operacyjnym Wear OS (wcześniej Android Wear) z obsługą technologii NFC również są kompatybilne z Google Pay i mogą być nośnikami kart płatniczych. W przypadku smartwatchy współpracujące urządzenia posiadają zainstalowaną fabrycznie aplikację Google Pay. Jeżeli użytkownik nie może znaleźć jej w menu z aplikacjami to posiada niekompatybilny zegarek.

Aby skonfigurować Google Pay należy otworzyć aplikację na smartwatchu i kliknąć Zacznij korzystać. Po przejściu przez krótki proces konfiguracji można korzystać z płatności zbliżeniowych.

W celu zapłacenia przy użyciu zegarka należy otworzyć aplikację Google Pay i przyłożyć smartwatch do terminalu. Urządzenie potwierdzi wibracją, że transakcja przebiegła pomyślnie.

Niekompatybilne urządzenie nie wyklucza płatności zbliżeniowych

Jeżeli użytkownik posiada urządzenie, które nie zostało wyposażone w technologię NFC nie oznacza to, ze nie może skorzystać z płatności zbliżeniowej. Przygotowaliśmy dwa rozwiązania.

Pierwszym z nich jest BLIK, o którym pisaliśmy już na początku artykułu. Metoda ta nie jest może tak wygodna, jak płatności zbliżeniowe przy wykorzystaniu Apple Pay lub Google Pay, ale nie umniejsza to jej atrakcyjności. Główną zaletą jest duża kompatybilność. BLIK działa na każdym urządzeniu, które kompatybilne jest z aplikacją danego banku, w którym użytkownik posiada konto. Aby zapłacić przy użyciu BLIK'a należy uruchomić aplikację bankową i wygenerować unikalny dziewięciocyfrowy kod BLIK. Kolejnym krokiem jest przepisanie go do terminala płatniczego. Aby sfinalizować płatność należy potwierdzić ją w aplikacji bankowej za pomocą zdefiniowanego wcześniej kodu pin.

Drugim rozwiązaniem jest miniaturowa karta naklejka. Część banków umożliwia swoim klientom zamówienie dodatkowej miniaturowej karty w formie naklejki. Ma ona wymiary w okolicach 5 cm x 3 cm, a grubość wynosi około 2-3 mm. Takie rozwiązanie oferują między innymi mBank, BGŻ BNP Paribas, BZ WBK, Citi Handlowy, ING, mBank, Bank Millenium, PKO BP, Plus Bank, Raiffeisen oraz Bank Pocztowy. Karta naklejka w rzeczywistości posiada w środku chip NFC. Umożliwia jedynie wykonywania płatności zbliżeniowych.

Naklejkę zbliżeniową można nakleić na tylną część obudowy smartfona lub mieścić ją w pokrowcu, aby móc wykonywać płatności zbliżeniowe przy użyciu smartfona, który nie posiada NFC, a co za tym idzie nie jest kompatybilny z Apple Pay oraz Google Pay.