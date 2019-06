HEIC, czyli następca JPG - jak z niego korzystać?

Apple zastąpiło popularny format JPEG nowy HEIC w systemie iOS 11. Co to oznacza dla użytkowników? Na jakie nowości możemy liczyć?

Spis treści

Wraz z prezentacją systemu iOS w wersji 11 w 2017 roku Apple ogłosiło, że zastępuje pliki JPEG nowym formatem nowym formatem obrazu o nazwie HEIC. Po co rezygnować z rynkowego standardu? Co sprawia, że Apple zdecydowało się na ten krok? Przyglądamy się temu w poniższym artykule.

Źródło: macworld

Czym jest HEIC?

HEIC to nazwa formatu plików, który Apple zdecydowało się zaimplementować. W rzeczywistości jest to odpowiednik standardu HEIF (High Efficiency Image Format). Jak sama nazwa wskazuje nowy format plików ma ułatwiać przechowywanie plików graficznych. Dzięki zaawansowanym, nowoczesnym metodom kompresji pozwala on na tworzenie zdjęć w mniejszych plikach przy jednoczesnym zachowaniu wyżej jakości obrazu, niż w przypadku użycia popularnego formatu JPEG.

HEIF opiera się na formacie wideo HEVC (High Efficiency Video Compression) lub H.265, który jest już stosowany w przeważającej większości nowych smartfonów.

HEIC nie jest autorską technologią Apple. Został on opracowany przez grupę MPEG, która była również odpowiedzialna za stworzenie formatu AAC używanego w aplikacji iTunes, która odchodzi już na emeryturę. Apple zdecydowało się na zmianę formatu plików z JPEG na HEIC, ponieważ pozwala to na znaczne zmniejszenie objętości zdjęć, co jest szczególnie ważne w przypadku Live Photos na iPhone oraz zdjęć wykonanych przy użyciu dwuobiektywowego aparatu zamontowanego w nowszych modelach.

Źródło: macworld

Co jest przewagą HEIC w porównaniu do JPEG?

Podczas, gdy JPEG jest wiernym standardem obrazów online od ćwierćwiecza czasy się zmieniły. Zastąpienie starzejącego się formatu przez HEIC oznacza, że robienie zdjęć na telefonie lub tablecie zajmuje od teraz o wiele mniej wbudowanej pamięci masowej.

Jest to dobra wiadomość, ponieważ rosnąca jakość zdjęć i filmów wideo (obecnie wideo 4K przy 60 klatach na sekundę staje się już standardem) oznacza, że użytkownicy muszą stale obserwować, ile wolnego miejsca pozostało na ich urządzeniach. Przyjęcie przez Apple nowego formatu HEIF to długa droga do złagodzenia tego problemu.

Redukcja zajmowanego miejsca wynika z innych - nowszych technik kompresji stosowanych przez format HEIF. Grupa MPEG odpowiedzialna za stworzenie nowego standardu uważa, że można w nim przechowywać dwa razy więcej informacji, niż w formacie JPEG przy zachowaniu takiej samej wielkości samego pliku.

Apple potwierdza to stwierdzając na swojej stronie internetowej, że "technologia kompresji HEIF następnej generacji pozwala na robienie nowych zdjęć o tej samej jakości co poprzednio, ale przy połowie rozmiaru pliku". Oznacza to, że możesz zdecydować się na pliki o wyższej rozdzielczości i tej samej wielkości, co obecne pliki JPEG.

Dodatkowo fakt, że HEIC obsługuje również 16 bitowe obrazy w głębokich kolorach będzie świetną wiadomością dla osób zajmujących się fotografią przy użyciu iPhone'a. Pomoże to zapobiec brzydkim pasom spowodowanym przez stosowane wcześniej 8 bitowe obrazy np. podczas fotografowania wschodu słońca.

Czy nadal można udostępniać fotografie użytkownikom smartfonów z Androidem?

Apple podczas swoich prezentacji zawsze chwali się, że iPhone to najpopularniejszy aparat na świecie. Firma podaje także liczby. Szacuje się, że użytkownicy iPhone'a wykonują ponad bilion zdjęć w przeciągu każdego roku. To oszałamiająca liczba, ale fakty są nieco inne. W dalszym ciągu użytkownicy sieci w większości korzystają z Android'a, który jest najpopularniejszym systemem operacyjnym na świecie, więc Apple nie będzie w stanie zmusić nas do całkowitego przejść z JPEG do HEIC.

Zamiast tego urządzenia z zainstalowanym systemem iOS 11 oraz nowszymi mogą konwertować obrazy HEIC do JPEG, aby móc je łatwo udostępniać innym osobom nie korzystającym z ekosystemu Apple. To przydatna funkcja również w momencie, kiedy chcesz opublikować jakieś zdjęcie w sieci.

Źródło: macworld

Czy pliki HEIC można otworzyć na komputerze Mac?

Niestety nie jest to takie proste, jakbyśmy tego chcieli. Jeżeli posiadasz komputer z systemem macOS w wersji High Sierra lub nowszym bez problemu otworzysz pliki HEIC. Nie zrobią tego jednak użytkownicy starszych systemów operacyjnych z rodziny OS X.

Oczywiście jeżeli to możliwe powinieneś korzystać z najnowszej wersji systemu operacyjnego. Jeżeli posiadasz komputer Mac kompatybilny z Mojave oraz Cataliną powinieneś poważnie rozważyć aktualizacje. Kompatybilne są prawie wszystkie komputery Mac z 2012 roku oraz nowsze. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Alternatywnie w ustawieniach twojego urządzenia z systemem iOS możesz wybrać opcję zapisu plików w formacie JPG zamiast HEIC, co zapobiegnie wszelkim problemom z kompatybilnością. Aby to zrobić przejdź do Ustawienia > Aparat > Formaty, a następnie wybierz opcję Najbardziej kompatybilne.

Kompatybilność HEIC to obecnie największa wada tego formatu i nie da się ukryć, że nawet Apple ma problem z rozwiązaniem tego problemu. Pliki HEIC są otwierane jedynie na nowszych urządzeniach z Cupertino.

Czy pliki HEIC można otworzyć na komputerze PC?

Na początku pojawiały się spore problemy z mozliwością otwierania plików HEIC na komputerach z zainstalowanym systemem Windows. Na szczęście Microsoft zajął się tym problemem i rozwiązał go. Jeżeli chcesz otwierać oraz edytować pliki HEIC na Twoim komputerze PC z systemem Windows 10 musisz zainstalować odpowiednie rozszerzenie z Microsoft Store. Po instalacji tego oficjalnego dodatku będziesz mógł bez problemu otwierać, przeglądać oraz edytować Twoje zdjęcia w formacie HEIC.

Co ciekawe od pewnego czasu wiele producentów komputerów oraz sam Microsoft instaluje to rozszerzenie automatycznie wraz z systemem, więc jeżeli posiadasz nowszy komputer prawdopodobnie nie będziesz musiał nawet instalować rozszerzenia z Microsoft Store.

Mamy wielką nadzieję, że nie minie zbyt dużo czasu, zanim format HEIC stanie się popularny i powszechnie używany w komputerach PC, Mac oraz urządzeniach z Androidem. W dzisiejszych czasach, kiedy zdjęcia oraz filmy z urządzeń mobilnych są coraz lepszej jakości i ważą coraz więcej przestrzeń dyskowa jest na wagę złota. Kilka minut nagrania w 4K może zajmować nawet 2 GB, a jedno zdjęcie nawet 10 MB.