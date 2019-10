Kru.pl oferuje hosting WordPressa. Czy warto z niego skorzystać?

Nazwa: WordPress Start

Rejestracja: domeny .pl oraz .eu gratis / pierwszy rok 12,18 zł / każdy kolejny rok 149 zł

W kru.pl do wyboru mamy trzy pakiety WordPress: Start, Medium, Premium. Jak wskazują ich nazwy, zostały one podzielone ze względu na to, dla kogo mają być dedykowane. Klientom, którzy rozpoczynają przygodę z WordPress załoga kru.pl oferuje pakiet WordPress Start. Otrzymujemy do wykorzystania hosting o pojemności 25 GB, nielimitowany transfer danych, darmowy certyfikat Let`s Encrypt oraz do wyboru domenę .pl lub .eu za 0 zł na start (przypomnijmy, że przedłużenie domeny .pl to koszt 40,20 zł). Należy zwrócić uwagę, że instalacja WordPress odbywa się w sposób w pełni zautomatyzowany. Wszystkie informacje otrzymujemy na adres e-mail. W przypadku wyższych pakietów do dyspozycji mamy 50 GB lub 100 GB powierzchni dyskowej. Każdy z oferowanych pakietów możesz przetestować za darmo przez okres 14 dni. Za szybkość działania stron odpowiadają dwa istotne elementy: dyski SSD na których przechowywane są wszystkie dane oraz asysta LiteSpeed, która znacząco przyspiesza działanie utrzymywanych stron internetowych....

