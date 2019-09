Tani laptop z segmentu premium? Z Matebook 13 to możliwe.

Huawei to stosunkowo nowy gracz na rynku laptopów. Mimo to chiński gigant świetnie sobie radzi i wprowadza na rynek wiele ciekawych modeli. Jednym z nich jest Matebook 13. To laptop, który na pierwszy rzut oka wygląda jak 12 calowy MacBook z Windowsem.

Urządzenie wykonane jest z aluminium i sprawa świetne pierwsze wrażenie. Wykonanie i jakość spasowania poszczególnych elementów stoi na najwyższym możliwym poziomie. Komputer wyposażono w matrycę pokrytą szkłem oraz klawiaturę z dwustopniowym podświetleniem.

W środku znajduje się procesor Intel Core i5 8265U z 8 GB pamięci operacyjnej RAM i 256 GB nośnikiem SSD NVMe. Na rynku dostępna jest również konfiguracja z kartą graficzną MX 150. Nie zabrakło również topowego modelu z procesorem Intel Core i7 oraz dotykowym ekranem.

Matebook 13 wyróżnia się także wygodna klawiaturą oraz sporych rozmiarów gładzików. Bardzo charakterystyczny jest również ekran o przekątnej 13 cali, rozdzielczości 2K (2160 x 1440 pikseli) oraz proporcjach 3:2, który ułatwiają pracę biurową. Ciekawą funkcją jest również szybkie ładowanie baterii za pomocą dołączonego 65 W zasilacza.

Matebook 13 posiada zaledwie dwa porty USB Typu C, ale w zestawie dołączony jest adapter MateDock 2 z VGA, HDMI oraz USB Typu A. Komputer waży 1,34 kg.

Z pełną recenzją Huawei Matebook 13 można zapoznać się tutaj.