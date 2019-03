Huawei P30 vs Huawei P30 Pro - który smartfon lepiej kupić?

Zaprezentowane 26 marca w Paryżu smartfony Huawei P30 i Huawei P30 Pro to dwa ciekawe modele. Jeśli zastanawiasz się, który z nich lepiej kupić, oto krótki poradnik, mający pomóc w podjęciu właściwej decyzji zakupowej.

Oto kluczowe różnice pomiędzy smartfonami Huawei P30 a Huawei P30 Pro:

Wyświetlacz i bateria

Zależy Ci na długim czasie pracy na baterii i dużym wyświetlaczu?

Huawei P30 to wyświetlacz OLED 6,1" FHD+ i bateria 3650mAh.

Huawei P30 Pro to wyświetlacz OLED 6.49" FHD+ i bateria 4200mAh

Aparat w Huawei P30 i P30 Pro

Aparaty w nowych smartfonach są powodem do dumy producenta, który poświęcił omawianiu ich zalet większość czasu w trakcie prezentacji.

P30 oferuje optyczny zoom x3, hybrydowy zoom x5 oraz cyfrowy x20. P30 Pro jest lepszy - w tym modelu zoom optyczny to x5, zoom hybrydowy x10 i cyfrowy x50. Oba modele używają nowego sensora Huawei - SuperSpectrum, ale P30 nie jest w stanie wykorzystać w pełni jego możliwość z powodu braku peryskopu oraz sensora ToF (Time of Flight, czyli pomiar czasu, potrzebnego światły na powrót do czujnika po odbiciu się od obiektu). P30 Pro może osiągnąć imponujące ISO 406,900, a P30 - 204,800.

Obiektywy w P30 prezentują się następująco:

40 Mpix z sensorem SuperSpectrum (f/1.6)

16 Mpix, szerokokątny (f/2.2)

8 Mpix, teleobiektyw (f/2.4)

Obiektywy w P30 Pro to:

40 Mpix z sensorem SuperSpectrum (f/1.6)

20 Mpix, szerokokątny, z soczewkami makro (f/2.2)

8 Mpix, teleobiektyw (f/3.4)

sensor Time of Flight (ToF)

Zarówno P30, jak i P30 Pro mają przedni apart 32 Mpix (f/2.0).

Głośnik w ekranie

Wyświetlacz w Huawei P30 Pro jest nie tylko większy, ale pełni funkcję głośnika urządzenia - rozwiązanie podobne do zastosowanego w LG G8 ThinQ czy telewizorach OLED Sony Bravia. Jeśli wolisz tańszy Huawei P30, będziesz mieć tradycyjną "kratkę" głośnika i mały notch w stylu "łzy".

RAM i miejsce na dane

Obydwa smartfony napędza do działania ten sam procesor - Kirin 980, ale w zależności od modelu ma on inną ilość RAM do wykorzystania oraz oferuje różne ilości przestrzeni na dane użytkownika.

Huawei P30 to 6GB RAM i 128GB pojemności

Huawei P30 Pro ma 8GB RAM i 256GB pojemności.

W obydwu smartfonach można zwiększyć ilość dostępne przestrzeni za pomocą kart producenta - Nano Memory.

Wodoodporność i bezprzewodowe ładowanie

Huawei P30 Pro ma dwie cechy, których nie ma tańsze P30: ładowanie bezprzewodowe oraz wodoodporność IP68.

Huawei P30 czy Huawei P30 Pro?

Odpowiadając na to pytanie, musisz zastanowić się, czy potrzebujesz tak mocnego aparatu, jaki ma P30 Pro?Jeśli robisz zdjęcia rzadko, być może lepiej zainwestować w P30, którego możliwości - jak dla przeciętnego użytkownika - i tak są ogromne. Jeśli jednak chcesz mieć najlepszą opcję foto oraz głośnik w ekranie, warto dopłacić do edycji Pro. Ma on także więcej RAM, więc powinien działać płynniej.