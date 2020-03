Huawei P40 Lite, P40 Lite E - jak zainstalować usługi Google [PORADNIK]

Najnowsze smartfony Huawei zamiast usług Google posiadają zamienniki od Huawei'a. Pokazujemy, jak zainstalować usługi Google na najnowszych P40 Lite i P40 Lite E.

Huawei na początku marca 2020 roku odświeżył swoje hity sprzedażowe. Na rynku pojawiły się modele P40 Lite oraz P40 Lite E. Niestety ze względu na wojnę handlową oba urządzenia nie posiadają preinstalowanych usług Google. Producent zdecydował się wykorzystać Androida w wersji AOSP - Android Open Source Project, który został uzupełniony nakładką Huawei EMUI (Emotion UI) wraz z autorskimi usługami HMS - Huawei Mobile Services.

Ze względu na brak dostępu do usług Google najnowsze smartfony Huawei'a sprzedawane są w bardzo atrakcyjnych cenach. P40 Lite kupimy za 999 zł, a tańszy model P40 Lite E za jedyne 699 zł. Niestety należy pamiętać, że fabrycznie nie otrzymamy żadnych aplikacji od Google takich, jak Mapy, Sklep Play, YouTube, Asystent Google oraz wiele innych. Trzeba wiedzieć także, że niektóre popularne aplikacje na Androida, jak na przykład Uber nawet po doinstalowaniu spoza Sklepu Play nie będą działać poprawnie na urządzeniu bez dostępu do usług Google.

Na szczęście jak to w przypadku Androida bywa posiadacze Huawei P40 Lite i P40 Lite E mogą na własną rękę doinstalować usługi Google. Co ważne producent po cichu przyzwala na taką operację i powiedział, że gwarancja nie będzie anulowana ze względu na zmiany dokonane w oprogramowaniu. Dodatkowo podejrzewamy, że w niedalekiej przyszłości wiele serwisów i punktów z telefonami komórkowymi wyspecjalizuje się w instalacji usług Google na urządzeniach Huawei'a. Może okazać się, że to intratny interes. W końcu Huawei posiada w Polsce silną pozycję, a modele P40 Lite i P40 Lite E z pewnością wcześniej czy później trafią do operatorów, gdzie będą oferowane jako przysłowiowe złotówkofony.

Na szczęście brak preinstalowanych usług Google nie jest końcem świata. Owe oprogramowanie można doinstalować we własnym zakresie, ale trzeba pamiętać o kilku sprawach. Na samym początku należy wyraźnie zaznaczyć, że po instalacji usług Google na urządzeniach Huawei nie uzyskamy dostępu do Play Protect oraz nie skorzystamy z płatności za pomocą Google Pay. Dodatkowo Google wydało oficjalne oświadczenie, w którym odradza swoim użytkownikom instalowanie usług Google (Google Mobile Services) na własną rękę na urządzeniach, które ich nie posiadają.

Co ważne Google ma ku temu poważny powód. Instalacja usług Google z nieznanego źródła może szybko i skutecznie zainfekować smartfona bez naszej wiedzy.

Jeżeli jesteś lub niedługo staniesz się posiadaczem Huawei'a P40 Lite lub P40 Lite E oraz chciałbyś zainstalować usługi Google na swoim urządzeniu przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny poradnik.

Na samym początku należy wiedzieć, że tak naprawdę system operacyjny Android i usługi Google (GMS) to tak naprawdę dwa różne składniki. Z tego powodu możliwe jest zainstalowanie usług Google. Jest to popularne rozwiązanie w przypadku Custom ROM'ów, czyli nieoryginalnego oprogramowania. Bardzo często wymagają one oddzielnego doinstalowania usług Google.

Jak zainstalować usługi Google na Huawei P40 Lite i P40 Lite E?

Od lutego 2020 roku w sieci dostępne jest najnowsze rozwiązanie, które pozwala zainstalować usługi Google na smartfonach Huawei, które są ich pozbawione. Program jest intuicyjny i prosty w użyciu. W przeciwieństwie do poprzednich rozwiązań nie trzeba instalować wielu aplikacji.

Portal GizChina udostępnił rozwiązanie Chat Partner. Na telefonie należy pobrać plik z tego linku. Plik .APK waży 147 MB. Po jego pobraniu należy przejść do aplikacji Pliki i kliknąć w instalator Chat Partner.apk.

Po zainstalowaniu aplikacji należy ją uruchomić i kliknąć w dolnej części ekranu Detect Device. Program wykryje brak Usług Google. W tym momencie należy kliknąć Repair Now. Po kilku chwilach zobaczymy ekran logowania do konta Google.

To wszystko, co trzeba zrobić, aby zainstalować usługi Google na najnowszych modelach Huawei. Na samym końcu pragniemy jeszcze raz podkreślić, że metoda ta nie jest w 100 procentach bezpieczna, ale to jedyny sposób na dostęp do Sklepu Play.