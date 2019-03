HyperX Alloy Elite RGB to elegancko wyglądająca klawiatura mechaniczna dla graczy. Co ma do zaoferowania?

HyperX Alloy Elite RGB - budowa i cechy

HyperX Alloy Elite RGB to mechaniczna klawiatura dla graczy, wyposażona w 105 przycisków Cherry MX. W liczbie tej znajdują się osadzone w górnej części przyciski do sterowania multimediami, funkcyjne oraz rolka ustawiania poziomu głośności. Klawiatura osadzona jest na bazie mocnej ramy ze stali, zamykającej wykonaną z mocnego tworzywa sztucznego obudowę. Na spodzie znajdziesz cztery antypoślizgowe podkładki oraz dwie tradycyjne nóżki z gumą, co zapewnia to bardzo dobrą stabilność. Warto dodać, że w pudełku znajduje się zestaw 8 zamiennych nakładek na klawisze (są pokryte specjalną fakturą) i kluczyk do ich ściągania oraz praktyczna, plastikowa podkładka pod nadgarstki. Jest ona mocowana na zatrzaskach, co jest pewną wadą - przy nieumiejętnym montażu można je wyłamać. Klawiatura HyperX ma pełne podświetlenie RGB, a bardzo estetycznie wygląda świetlny pasek, oddzielający klawisze od górnej części. Klawiatura podłączana jest do komputera przy użyciu długiego na 180 cm kabla w oplocie.

HyperX Alloy Elite RGB - funkcje

HyperX Alloy Elite RGB to klawiatura gamingowa z wyższej półki cenowej, należy więc spodziewać się, że będzie miała funkcje N-Key Rollover i Anti-Ghosting. I pod tym względem nie zawodzi. Dostarczane wraz z nią oprogramowanie HyperX NGenuity umożliwia zaawansowane dostosowywanie cech klawiatury, takich jak tworzenie makr, ustawianie trybu gamingowego oraz zapisywanie i wczytywanie zachowanych profili. Jednym zdaniem podsumowując - gracz znajdzie tu niemal wszystko, czego może potrzebować do zapewnienia sobie komfortowej rozgrywki. "Niemal", ponieważ brak dedykowanych klawiszy dla makr może być odczuwalny przy wielu rozgrywkach.

Podsumowując: pomijając brak klawiszy makr, HyperX Alloy Elite RGB to niezwykle solidny model, który wart jest swojej ceny i ciężko znaleźć w nim wady. Jeśli szukasz wytrzymałej, sprawnej klawiatury z podświetleniem - warto ją nabyć!