IPS vs OLED w smartfonie - przedstawiamy różnice

Niektóre telefony posiadają ekrany typu IPS, a inne OLED lub AMOLED. Pokazujemy różnice i wyjaśniamy, które ekran jest lepszy.

Spis treści

Wszystkie nowoczesne smartfony dostępne na rynku wykorzystują jeden z dwóch typów ekranów - IPS lub OLED. Konstrukcja obu wyświetlaczy znacząco się od siebie różni, a producenci nawet w obrębie jednej serii smartfonów stosują różne ekrany. Na przykład Huawei P30 posiada wyświetlacz IPS, a model P30 Pro OLED.

Źródło: techadvisor

Bez wchodzenia w skomplikowane szczegóły techniczne wyjaśniamy różnice pomiędzy ekranami IPS, a OLED.

Czym jest IPS?

IPS jest to skrót od In-Plane-Switching i jest to rodzaj ekranu LCD. W ciągu kilku ostatnich lat producenci (szczególnie w przypadku telewizorów) stosowali różnego rodzaju marketingowe sztuczki, aby klienci myśleli, że ekran IPS to wyświetlacz LED, ale tak nie jest.

Źródło: techadvisor

W rzeczywistości do budowy wyświetlaczy typu IPS LCD używane są diody LED, ale służą one jedynie do podświetlania wyświetlacza. Starsze panele LCD wykorzystywały do podświetlenia zimne lampy katodowe, które zasadniczą są mniejszymi wersjami świetlówek stosowanych w kuchniach, garażach, supermarketach i wielu innych miejscach.

Telefony ze względu na znacznie ograniczoną powierzchnie wewnątrz obudowy muszą korzystać z diód LED. Jeżeli telefon posiada ekran typu IPS oznacza to, że posiada wyświetlacz LCD, którego piksele oświetlane są za pomocą diód LED. Są one zazwyczaj umieszczane na górze lub na dole wyświetlacza. Ze względu na coraz mniejszą grubość nowych smartfonów nie umieszcza się ich pod nim. W celu równomiernego rozprowadzenia podświetlenia po całym wyświetlaczu wykorzystywany jest dyfuzor.

Matryca typu IPS oferuje zadowalające parametry i bardzo dobrą jakość obrazu. Produkcja matryc IPS LCD jest znacznie tańsza od ekranów OLED, dlatego ekran IPS można znaleźć praktycznie w każdym smartfonie ze średniej oraz niższej półki cenowej.

Poniżej przedstawiamy główne zalety oraz wady wyświetlaczy typu IPS LCD

Zalety wyświetlaczy IPS LCD:

Tania produkcja

Łatwy sposób wytwarzania

Dobra dokładność odwzorowania kolorów

Brak problemów z ewentualnym wypalaniem się ekranów po czasie

Wady wyświetlaczy IPS LCD:

Ograniczony kontrast

Możliwe problemy z wyciekami podświetlenia na ciemnym tle

Problemy z równomiernością podświetlenia

Kolor czarny czasami nie jest odpowiednio ciemny

Czym jest OLED?

Wyświetlacze typu OLED działają zupełnie inaczej, niż IPS LCD. Zamiast świecić światłem przez ciekłe kryształy z tyłu każdy czerwony, zielony i niebieski subpiksel samodzielnie emituje światło. Skrót OLED oznacza organic light-emitting diode, a po polsku organiczna dioda elektroluminescencyjna.

Źródło: techadvisor

O w nazwie odnosi się do faktu, że część, która faktycznie wytwarza światło stworzona została ze związków organicznych.

Podobnie, jak w przypadku ekranów LCD i IPS LCD istnieją różne rodzaje wyświetlaczy OLED, które używane są w telefonach. Jednym z nowszych akronimów, który niedługo pojawi się w smartfonach to ekran P-OLED. P oznacza tworzywo sztuczne, które wykorzystywane jest do producji podstawy wyświetlacza, na którą nanoszone pozostałe warstwy.

Samsung również wykorzystuje swoje nazewnictwo. Wszystkie ekrany tego koreańskiego producenta nazywane są Super AMOLED, w których literki AM odnoszą się do Active Matrix. Pomimo innej nazwy w zasadzie jest to ekran tej samej technologii, co panele stosowane przez LG, Apple oraz innych producentów.

Sposób, w jaki poszczególne firmy nazywają swoje wyświetlacze często odnosi się do tego, jak skonfigurowane są subpiksele. Standardowo każdy piksel składa się z czerwonego, zielonego i niebieskiego subpiksela. Zmiana ich jasności niezależnie od siebie powoduje wytwarzanie różnych kolorów. Uruchomienie wszystkich subpikseli na raz przy użyciu pełnej jasności powoduje wyświetlenie koloru białego.

Producenci ekranów OLED tacy, jak LG i Samsung mogą dosyć dowolnie zmieniać liczbę i konfigurację subpikseli, a nawet ich kolory. Dzięki temu LG potrafi mieć cztery subpiksele - dwa niebieskie, czerwony i zielony. LG stosuje również podobną technologię do produkcji matryc LCD, aby kolory stały się bardziej żywe.

Źródło: techadvisor

Choć może to zabrzmieć dziwnie w rzeczywistości OLED to technologia prostsza, niż LCD, która wymaga mniejszej ilości warstw (podświetlenie jest zbędne) i dlatego ekrany są zwykle zauważalnie cieńsze.

Ekrany OLED zużywają mniej energii podczas pracy, ponieważ można łatwo wyłączyć nieużywane piksele. Dodatkowo wyłączony panel OLED ma bardziej czarny wygląd, a podczas pracy oferuje dużo wyższy kontrast od ekranów typu IPS LCD.

Wyświetlacze OLED potrafią reprodukować znacznie żywsze kolory. Jest to widoczne szczególnie w panelach Super AMOLED stosowanych przez Samsunga.

Kolejną ogromną zaletą paneli OLED jest możliwość włączenia jedynie używanych pikseli. Dzięki temu niektóre telefony na stałe wyświetlają godzinę i podstawowe informacje oraz powiadomienia. Funkcje taką posiadają między innymi smartfony Samsunga. Ze względu na charakter panelu OLED informacje te muszą być co jakiś czas przesuwane, aby uniknąć wypalenia ekranu, które znane jest również jako retencja obrazu.

Nawet najnowsze telefony z ekranami typu OLED cierpią z powodu możliwego wypalenia wyświetlacza. Producenci opanowali jednak techniki, które znacząco zmniejszają skutki wypalenia ekranów OLED. Są one aplikowane zarówno na poziomie sprzętowy, jak i w oprogramowaniu urządzenia.

Ponieważ ekrany OLED są cieńsze i bardziej elastyczne od wyświetlaczy IPS LCD producenci chętnie stosują je w najnowszych smartfonach. Dodatkowo w chwili obecnej jedynie w ekranach typu OLED i AMOLED montowane są czytniki linii papilarnych. Technologia ta w panelach IPS LCD pojawi się dopiero za jakiś czas.

Czysto teoretycznie ekrany OLED powinny być jaśniejsze od IPS LCD, ale w rzeczywistości ostatnimi czasy panele LCD nadrobiły straty.

Zalety wyświetlaczy OLED:

Cieńsza konstrukcja od ekranów IPS LCD

Większa energooszczędność

Doskonałe kąty widzenia

Doskonałe odwzorowanie kolorów

Świetna głębia czerni

Wady wyświetlaczy OLED:

Ryzyko wypalenia wyświetlacza

Kosztowny proces produkcji

Czy OLED jest lepszy od LCD?

Wszystko zależy od preferencji użytkownika. W przypadku tańszych konstrukcji nie ma co liczyć na ekrany typu OLED. Nawet producenci niektórych droższych urządzeń sięgają po panele IPS LCD, aby obniżyć koszty produkcji. Robi tak między innymi Huawei z serią P30, o której wspominaliśmy na początku artykułu. Model P30 posiada panel IPS LCD, a droższy i większy P30 Pro ekran typu OLED.

Źródło: techadvisor

W przypadku, gdy użytkownik pragnie otrzymać jak najwyższą jakość obrazu, idealnie głęboką czerń, dobrą czytelność w bezpośrednim słońcu oraz wsparcie dla HDR10 powinien wybrać smartfon z wyświetlaczem typu OLED. Wiąże się to jednak z zakupem jednego z flagowych urządzeń. Trzeba pamiętać również o możliwym wypaleniu wyświetlacza po czasie.

Każda technologia posiada swoje wady i zalety. Dodatkowo każdy panel posiada inne cechy charakterystyczne, dlatego warto sprawdzić dokładne recenzje wybranego modelu telefonu, aby dowiedzieć się czy zastosowany ekran będzie spełnia wymagania użytkownika.

Wyświetlacz OLED mają mocne strony w postaci żywszych kolorów oraz możliwości uruchomienia jedynie wybranych pikseli do Always-on Display. Panele IPS są za to znacznie tańsze w produkcji, a także w przypadku ewentualnej wymiany.