Ile pamięci masowej potrzebujesz w telefonie lub tablecie

Wybór odpowiedniej ilości pamięci masowej może być trudny. W tym poradniku doradzamy, która opcja będzie dla Ciebie odpowiednia.

Jedną z najtrudniejszych decyzji przy zakupie nowego smartfonu lub tabletu jest wybór wersji z odpowiednią dla Ciebie ilością pamięci masowej. Jest to szczególnie istotne, gdy wybierasz urządzenie, które nie posiada slotu na karty microSD, przez co nie będziesz mógł później rozbudować pamięci. W tej sytuacji zostaje Ci tylko przechowywanie plików w chmurze, co nie jest jednak idealnym rozwiązaniem.

Na potrzeby tego artykułu porównujemy wersje pojemnościowe poszczególnych modeli iPhone'a oraz iPad'a. Najtańsze modele posiadają 32 GB wbudowanej pamięci masowej. To obecnie standard również w świecie tańszych urządzeń z Androidem. Możemy zdecydować się też na urządzenie z 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB, a nawet 1 TB przestrzeni dyskowej.

Zastanawiasz się, czy podstawowa 32 GB wersja iPhone'a lub 128 GB wersja Samsunga Galaxy S10 będzie dla Ciebie odpowiednia? Czy warto dopłacać do droższej wersji z większą ilością pamięci dyskowej?

Specjalnie dla Ciebie postaramy się odpowiedzieć na powyższe pytania.

Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o tym, ile pamięci masowej potrzebujesz, dlatego nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Ostatecznie będziesz musiał sam podjąć decyzję, ale przedstawiamy kilka aspektów, które powinny Ci ją znacznie ułatwić.

Wszystko zależy od tego, czy pobierasz pliki do pamięci urządzenia np. seriale z Netflixa lub bibliotekę Spotify, jak duży jest Twój pakiet internetu, jak pokaźna jest Twoja biblioteka zdjęć, czy wykonujesz dużo nowych fotografii, w jakiej jakości nagrywasz wideo i wiele innych. Nie możesz zapominać także o wszystkich aplikacjach i grach, z jakich korzystasz. Jak widzisz istnieje bardzo wiele czynników, a ta które wymieniliśmy to jedynie wierzchołek góry lodowej.

Poniżej analizujemy najważniejsze czynniki, które mają największy wpływ na ilość danych, jakie posiadasz na swoim urządzeniu przenośnym.

Przechowujesz pliki lokalnie czy w chmurze?

Zastanów się najpierw czy przechowujesz pliki lokalnie na urządzeniu czy może automatycznie synchronizujesz je z chmurą, aby zapewnić sobie kopię zapasową oraz zmniejszyć zużycie pamięci masowej na urządzeniu?

W przypadku urządzeń z Apple najlepszą usługą do przechowywania danych będzie iCloud, które niestety bezpłatnie oferuje jedynie 5 GB miejsca. Pamięć masowa wykorzystywana jest do przechowywania kopii zapasowych systemu iOS, zdjęć, filmów i innych plików za pośrednictwem aplikacji iCloud Drive. W razie potrzeby może ją powiększyć nawet do 2 TB, ale to dosyć droga opcja.

W przypadku, gdy korzystasz z Androida dużo łatwiej będzie Ci używać Google Drive. Usługa ta jest świetnie zintegrowana z systemem, a wyszukiwarkowy gigant oferuje Ci 15 GB wolnej przestrzeni, którą również możesz powiększyć w razie potrzeby.

Pamiętaj, że zarówno w przypadku iOS, jak i Androida możesz skorzystać z Zdjęć Google do przechowywania swoich zdjęć oraz filmów. Gdy wybierzesz automatyczną kompresję, która nie pogarsza zauważalnie jakości możesz trzymać na dysku Google dowolną ich ilość. Zdecydowanie polecamy rozważyć tę możliwość.

Możesz wykorzystać też inne usługi przechowywania w chmurze, jak OneDrive cz Dropbox.

Pamiętaj jednak, że niektóre pliki muszą być tymczasowo zapisywane w pamięci lokalnej urządzenia. Nie da się przesyłać bezpośrednio do chmury wideo nagrywanego w 4K.

Jeżeli korzystasz z przechowywania danych w chmurze i nie masz zainstalowanych wielu aplikacji prawdopodobnie wystarczy Ci 32 GB wbudowanej pamięci masowej. Abyś był w pełni spokojny o ilość wolnego miejsca możesz wybrać 64 GB wersję.

A co z filmami i muzyką? Lokalnie, czy strumieniowo?

Porozmawiajmy chwilę o rozrywce, a dokładniej filmach, serialach oraz muzyce. Czy przechowujesz te pliki lokalnie? Może wykorzystujesz popularne usługi streamingowe jak Netflix lub Spotify?

Typowy film w rozdzielczości Full HD może zajmować od 1 do 3 GB. Gdy zdecydujesz się na rozdzielczość 4K rozmiar może wzrosnąć nawet dwukrotnie. Seriale są znacznie mniejsze. Jeżeli liczby te Cię przeraziły uspokajamy. Jeżeli pobierasz do pamięci urządzenia kilka filmów lub odcinków serialu na wakacyjny wyjazd możesz być spokojny. Usługi takie, jak Netflix, HBO GO i inne mają sprawnie działające mechanizmy kompresji, a na dodatek nie pozwolą Ci na pobranie materiału w rozdzielczości wyższe, niż rozdzielczość Twojego ekranu. Dodatkowe opcje dotyczące pobierania znajdziesz w ustawieniach konkretnych aplikacji.

Pliki muzyczne są niewielkie w porównaniu do filmów, ale przechowujesz ich znacznie więcej. Typowa piosenka, która trwa koło 4-5 minut zajmie od 3 do 5 MB. Przyjmując optymistyczny wariant 500 piosenek pochłonie około 1,5 GB.

W przypadku strumieniowego przesyłania multimediów nie wykorzystujesz pamięci masowej wbudowanej w urządzenie, ale rozwiązanie to może skutecznie zużyć Twój pakiet danych w zaledwie jeden wieczór.

Jeżeli nie oglądasz na telefonie lub tablecie filmów ani seriali, a na dodatek nie przechowujesz żadnej biblioteki multimedialnej śmiało możesz zaoszczędzić i kupić urządzenie o podstawowej pojemności. W przypadku, gdy jesteś prawdziwym kino maniakiem polecamy urządzenie z 256 GB pamięcią. Melomanom powinno wystarczyć 128 GB.

Fotografia i filmy wideo

Kiedyś telefon komórkowy oraz aparat fotograficzny były dwoma oddzielnymi urządzeniami. Te czasy już dawno minęły. Aparaty w telefonach komórkowych stają się coraz lepsze. Są już na tyle dobre, że smartfon dla większości konsumentów stał się podstawowym aparatem. Wzrost jakości oznacza jednak wzrost zapotrzebowania na pamięć masową. Jest to zauważalne szczególnie podczas przejścia z nagrywania w Full HD do 4K. Nie bez znaczenia są także animowane zdjęcia wykonywane przez flagowe smartfony.

Przejdźmy do liczb. Jednominutowe nagranie wideo w rozdzielczości 1080p (Full HD) przy standardowych 30 klatach na sekundę zajmie około 130 MB. To samo nagranie w 4K będzie zajmować jedynie 350 MB. Oznacza to, że zaledwie 6 minutowy klip zajmuje około 2 GB.

W tym przypadku najlepiej korzystać ze Zdjęć Google, ale rozwiązanie to nie jest idealne, ponieważ do niczego się nie przyda gdy zabraknie Ci pamięci masowej podczas nagrywania.

Jeżeli nie jesteś mocno zaawansowanym użytkownikiem i nie wykonujesz zbyt wielu fotografii, nie grasz w gry i nie pobierasz do pamięci urządzenia filmów i seriali 32 GB pamięci masowej powinny Ci wystarczyć. Jeżeli zamierzasz intensywnie korzystać z urządzenia polecamy 128 GB wariant.

Aplikacje i gry

W przypadku znacznej większości użytkowników to właśnie aplikacje i gry zajmują większą część pamięci masowej urządzenia. Pomimo stałego dążenia Google oraz Apple do minimalizacji wagi poszczególnych programów, aplikacje stale się rozrastają. Do tego dochodzi pamięć cache, która jest niezbędna do ich prawidłowego funkcjonowania oraz nasze niechlujstwo. Jest naprawdę mało użytkowników, którzy posiadają zainstalowane jedynie te aplikacje i gry, z których naprawdę korzystają. Dodatkowo otoczenie zachęca nas do instalacji coraz to nowych programów obsługujących programy lojalnościowe lub zniżki w sklepach. Powoduje to, że posiadamy coraz więcej gier i aplikacji.

Przeciętna aplikacja lub gra waży od 100 do 400 MB. Przeważnie posiadasz 20-30 takich programów, co łącznie daje od 2 GB do 12 GB.

Jeżeli lubisz być na bieżąco z najnowszymi aplikacjami i grami, dużo podróżujesz lub jesteś chomikiem, który instaluje wszystko na zapas powinieneś kupić telefon posiadający co 64 GB wbudowanej pamięci masowej.

Jeżeli jesteś zainteresowany tylko okazjonalną aktualizacją Facebooka i grą w Candy Crush, 32 GB będą dla Ciebie odpowiednie.

Kto powinien kupić urządzenie z 32 GB wbudowanej pamięci masowej?

Jeżeli przechowujesz dane w chmurze, strumieniowo przesyłasz multimedia i nie jesteś zainteresowany posiadaniem ogromnej liczby aplikacji lub robieniem 300 zdjęć dziennie urządzenie z 32 GB wbudowanej pamięci masowej powinno być dla Ciebie odpowiednie. To rozwiązanie polecamy mniej zaawansowanym użytkownikom lub osobom, które bardzo liczą się ze swoim budżetem.

Kto powinien kupić urządzenie z 64 GB wbudowanej pamięci masowej?

Uważamy, że 64 GB to w dzisiejszych czasach odpowiedni wybór. Mniej zaawansowani użytkownicy będą mieli sporo miejsca na przyszłość, a fani nowych technologii przy odrobinie wysiłku, chęci i zmiany przyzwyczajeń również powinni sobie poradzić. Warto zaznaczyć, że w świecie Apple 64 GB to obecnie standardowa pojemność nowych urządzeń. Flagowe smartfony i tablety z Androidem oferują w podstawie 128 GB.

Kto powinien kupić urządzenie z 128 GB wbudowanej pamięci masowej?

Ponad 100 GB to już sporo miejsca. Podstawowe komputery od Apple posiadają takie dyski. W przypadku smartfona lub tabletu to naprawdę pokaźna ilość. Kupując urządzenie wyposażone w 128 GB wbudowanej pamięci masowej nie będziesz musiał się martwić o brak pamięci po każdorazowym pobraniu filmu lub jego nakręceniu.

Kto powinien kupić urządzenie z 256 GB wbudowanej pamięci masowej?

Na urządzenie wyposażone w 256 GB wbudowanej pamięci masowej zdecydują się tylko najbardziej zaawansowani użytkownicy. Innym będzie szkoda wydać pieniądze na coś, czego nie wykorzystają. Dla większości użytkowników zapełnienie smartfona lub tabletu z tak dużą ilością pamięci będzie nie lada wyzwaniem.

Kto powinien kupić urządzenie z 512 GB lub więcej wbudowanej pamięci masowej?

Najbardziej absurdalną kategorię zostawiliśmy sobie na koniec. 512 GB pamięci masowej (SSD) nie powstydzą się nawet droższe ultrabooki i komputery, a przecież rozmawiamy o smartfonach i tabletach. Producenci implementują tak duże kości pamięci w najdroższych urządzeniach takich, jak iPhone Xs 512 GB, iPad Pro czy też limitowanych edycjach, jak ceramiczny Samsung Galaxy S10.

W przypadku iPad'a największe wersje pojemnościowe mogą być przydatne dla profesjonalistów, grafików oraz architektów, którzy muszą przechowywać znaczne ilości danych. W innym przypadku zakup urządzenia mobilnego posiadającego 512 GB lub więcej wbudowanej pamięci masowej nie ma najmniejszego sensu.