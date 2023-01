Intel Arc A750 vs Intel Arc A770 - która karta Intela jest bardziej opłacalna?

Porównujemy wydajność obu układów Intela, aby móc udzielić odpowiedzi na to ważne pytanie.

Wybór relatywnie taniej karty graficznej, która zapewni nam płynną rozgrywkę nawet w najnowsze tytuły, nie jest łatwy. Ilość występujących jednostek w przedziale powiedzmy do ok. 2000 zł, jest przeogromny. Jednak zanim przejdziemy do konkretnej decyzji dotyczącej modelu, wpierw musimy wybrać producenta oraz serię. Po latach duopolu na rynku dołączył trzeci gracz — Intel. I choć początki nie były dla “niebieskich” łatwe, to obecnie układy te mogą stanowić ciekawą alternatywę dla modeli od Nvidii czy AMD. Jednak czy warto dopłacać do wyższego modelu? Cóż - postanowiłem to sprawdzić.

A750 VS A770 - niewielka różnica?

Zanim omówimy różnicę w wydajności, przyjrzyjmy się specyfikacji obu “topowych” modeli kart od Intela.

Model Intel Arc A750 Intel Arc A770 8 GB Generacja Alchemist Alchemist UkナBd graficzny ACM-G10 (TSMC N6) ACM-G10 (TSMC N6) Jednostki cieniujące 3584 4096 Rdzenie Xe 28 32 Jednostki TMU 224 256 Jednostki ROP 112 128 Rdzenie RT 28 32 Taktowanie GPU 2050 MHz 2100 MHz Pamięć wideo 8 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 16 000 MHz 16 000 MHz Przepustowość pamięci 512 GB/s 512 GB/s TBP (MAX) 180 W (225 W) 190 W (225 W)

Obie karty wykorzystują rdzeń INTEL DG2-512 w wariancie ACM-G10. Jednak jak możemy zauważyć w tabeli, tańszy Arc A750 został wyposażony w okrojony wariant. Ten posiada o 15% mniej rdzeni Xe, co przekłada się na taką samą mniejszą liczbę jednostek cieniujących, ROP, TMU czy układów odpowiedzialnych za wsparcie obliczeń śledzenia promieni. To, co nie uległo zmianie, to cały interfejs pamięci. Oba układy korzystają z 256-bitowej szyny, a zainstalowane moduły GDDR6 zapewniają przepustowość na poziomie 512 GB/s. Czy zatem 15% różnica w ilość jednostek odpowiedzialnych za renderowanie obrazu przełoży się na taką samą rozbieżność w wydajności?

Nowe sterowniki - jest duża poprawa

By móc odpowiedzieć na to pytanie, po raz kolejny przetestowałem model A770. Już podczas listopadowej recenzji tego modelu zwróciłem uwagę na dość nierówne zachowanie GPU “niebieskich”. W nowych grach karta nie sprawiała większych problemów, te jednak występowały w starszych tytułach.

Powtórzenie testów było konieczne, ponieważ - jak pokazały ostatnie, które wykonałem do recenzji karty ASRocka - wystąpiła spora poprawa w wydajności, spowodowana nowymi sterownikami. Po raz kolejny kartę do testów - Arc A770 w wersji Limited Edition produkcji Intela - podesłał mi znajomy, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Więc jakich różnic doświadczymy na nowych driverach?

Cóż - można powiedzieć, że jest lepiej. O ile nowe gry dalej działają tak samo, to w przypadku starszych tytułów różnice są znaczące. Zarówno Far Cry 5, jak i GTA5 notują ok. 10% wzrost wydajności. Jednak wystarczy spojrzeć na wynik w CS:GO, aby zobaczyć prawdziwy postęp, jaki wykonali niebiescy. W tym przypadku mówimy o prawie 40% różnicy w ilości generowanych klatek.

Arc A750 vs A770 - testy

Wszystkie testy wykonałem na redakcyjnej platformie testowej o następującej konfiguracji:

PROCESOR : INTEL CORE i9-12900K

: INTEL CORE i9-12900K PŁYTA GŁÓWNA : ASRock Z790 Steel Legennd

: ASRock Z790 Steel Legennd RAM : G.Skill Trident Z5 DDR5 6800 Mhz CL34

: G.Skill Trident Z5 DDR5 6800 Mhz CL34 DYSK : Lexar NM800, Kingston Fury Renegade 2 TB

: Lexar NM800, Kingston Fury Renegade 2 TB ZASILACZ : COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W

: COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W CHŁODZENIE: Custom LC 360 mm RAD

Do porównania wykorzystałem kartę Intela A770 w wersji Limited Edition, posiadającą 16 GB pamięci GDDR6 oraz model produkcji ASrocka - A750 Challanger D z 8 GB pamięci.

Jak możemy zauważyć w większości gier, różnice w wydajności pokrywają się ze specyfikacją obu układów. Czyżby Intelowi udało się stworzyć architekturę, która idealnie się skaluje? Wyjątkami podczas testów był nowy Forspoken oraz Assassin’s Creed Valhalla, gdzie różnica sięgała ponad 20%.

Podsumowanie - to która karta Intela jest bardziej opłacalna?

Jak udowodniły powyższe testy, różnica między oboma modelami jest zauważalna. Można by ją porównać do tej, którą zaobserwowałem w przypadku “okrojonego” z pamięci RTX 3060. Tutaj, podobnie jak, tam rozbieżność wynosiła średnio ok 10-15%.

Jednak w przypadku tych tańszych kart graficznych musimy wziąć pod uwagę również aspekt cenowy. Ten przecież jest równie ważny. Arc A750 kosztuje ok. 1500 zł. Natomiast A770 to już wydatek prawie 1900 zł, obojętnie czy zdecydujemy się na wersję produkcji Intela, czy konstrukcje partnerskie. Czy zatem warto dopłacać te ponad 400 zł do wyższego modelu?

Moim zdaniem nie - w tym przedziale cenowym ostatnim czasem znajdziemy dużo wydajniejsze konstrukcje konkurencji pokroju RX 6700 czy nawet RTX 3060 Ti (jeśli trafimy na promocję). Moim zdaniem w tym zestawieniu to właśnie model A750 jest naprawdę interesującą jednostką. Bez problemu pokona cenową konkurencję ze strony Nvidii w postaci RTX 3050 czy 8 GB RTX 3060, a i nawet z popularnym Radeon RX 6600 nie będzie miał problemu. Musicie jedyne pamiętać, że zawsze możecie (niestety) trafić na starszy tytuł, który na GPU od “niebieskich” nie będzie działał poprawnie, choć - jak pokazują ostatnie testy - Intel stara się jak może, aby rozwiązać wszelkie niedogodności.