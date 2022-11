Intel Raptor Lake – ile kosztują? Gdzie kupisz najtaniej? [09.11.2022]

Zastanawiasz się gdzie, kupić najnowszy procesor Intel? Sprawdzamy, ile kosztują jednostki Raptor Lake, gdzie je kupić oraz jak wygląda dostępność nowych układów?

Spis treści

Raptor Lake to nowa architektura procesorów Intela przeznaczona do komputerów stacjonarnych. W przypadku nowych układów niebiescy zdecydowali się pozostawić gniazdo – LGA1700. Oznacza to, że nowe procesory nie będą wymagały zakupu nowej płyty głównej z chipsetem Z790, a śmiało możemy wykorzystać konstrukcje bazujące na układach serii 600. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi polecanymi propozycjami dla Z690 oraz B660.

Intel Raptor Lake- data premiery

Nowe procesory od Intela pojawią się w oficjalnej sprzedaży już 20 października. Początkowo w sklepach znajdziemy tylko trzy odblokowane modele, oraz ich warianty pozbawione zintegrowanej karty graficznej (z dopiskiem KF).

Core i9-13900 K/KF - 24 rdzenie (8C+16c) /32 wątki - zegar turbo/bazowy 5,8 /4,3 GHz 3,0/2,2 GHZ, TDP 253 W;

Core i7-13700 K/KF - 16 rdzeni (8C+8c) /24 wątki - zegar turbo/bazowy 5,4 /4,2 GHz 3,4/2,5 GHZ, TDP 253 W;

Core i5-13600 K/KF - 14 rdzeni (6C+8c) /20 wątków - zegar turbo/bazowy 5,1 /3,9 GHz 3,5/2,6 GHZ, TDP 181 W.

Intel Raptor Lake - cena

Choć Intel nie zdecydował się na podwyżkę cen swoich procesorów, musimy pamiętać, że te podawane w dolarach nie zawierają doliczonego podatku VAT. Niestety, ceny w polskich sklepach mogą być niestety wyższe niż obecnej generacji z uwagi na słaby kurs naszej waluty.

Intel Core i9-13900K – 3499 zł

– 3499 zł Intel Core i9-13900KF – 3399 zł

– 3399 zł Intel Core i7-13700K – 2499 zł

– 2499 zł Intel Core i7-13700KF - 2349 zł

- 2349 zł Intel Core i5-13600K - 1899 zł

- 1899 zł Intel Core i5-13600KF - 1749 zł

Intel Raptor Lake - gdzie kupić?

Procesory Intel będą dostępne w sprzedaży w największych sklepach z podzespołami komputerowymi w naszym kraju.

Aktualna lista ofert na dzień 09.11.2022

Core i5-13600KF

https://proline.pl/ 1655 zł

https://www.krsystem.pl/ 1675,26 zł

https://www.x-kom.pl/ 1679 zł

https://www.morele.net/ 1679 zł

https://www.al.to/ 1679 zł

https://www.mediaexpert.pl/ 1679 zł

https://www.avans.pl/ 1679 zł

https://www.electro.pl/ 1679 zł

https://www.proshop.pl/ 1799 zł

Core i5-13600K

https://www.al.to/ 1810 zł

https://www.mediaexpert.pl/ 1819 zł

https://www.avans.pl/ 1819 zł

https://www.electro.pl/ 1819 zł

https://www.x-kom.pl/ 1819 zł

https://proline.pl/ 1865 zł

https://www.proshop.pl/ 1899 zł

https://virtualeye.pl/ 1907 zł

https://www.morele.net/ 1999 zł

Core i7-13700KF

https://www.komputronik.pl/ 2299 zł

https://proline.pl/ 2339 zł

https://www.x-kom.pl/ 2349 zł

https://www.al.to/ 2349 zł

https://www.electro.pl/ 2349 zł

https://www.avans.pl/ 2349 zł

https://www.morele.net/ 2349 zł

https://www.mediaexpert.pl/ 2349 zł

https://virtualeye.pl/ 2354 zł

https://www.proshop.pl/ 2599 zł

Core i7-13700K

https://www.mediaexpert.pl/ 2449 zł

https://www.al.to/ 2449 zł

https://www.x-kom.pl/p/ 2449 zł

https://www.avans.pl/ 2449 zł

https://www.electro.pl/ 2449 zł

https://www.komputronik.pl/ 2449 zł

https://proline.pl/ 2489 zł

https://www.sferis.pl/ 2623,05 zł

https://www.morele.net/ 2699 zł

https://www.proshop.pl/ 2699 zł

Core i5-13900KF

https://proline.pl/ 3375 zł

https://www.x-kom.pl/p/ 3399 zł

https://www.al.to/ 3399 zł

https://www.mediaexpert.pl/ 3499 zł

https://www.electro.pl/ 3499 zł

https://www.avans.pl/ 3499 zł

https://www.komputronik.pl/ 3499 zł

https://www.proshop.pl/ 3699 zł

Core i9-13900K