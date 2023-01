Intel oszalał!? - “skromna” premiera procesorów Raptor Lake 

Ten tytuł to nie żart, "niebiescy" zapowiedzieli właśnie aż 52 nowe modele procesorów.

Intel właśnie zaprezentował całą linię procesorów 13. generacji „Raptor Lake”. Nowe układy zostały ogłoszone dla wszystkich segmentów - zarówno dla urządzeń mobilnych, jak i komputerów stacjonarnych.

Mobilny Raptor Lake–H - odświeżone modele 13. generacji

Nowym, najpotężniejszym układem dla laptopów Raptor lake- H, zostaje i9-13900HK, który zawiera 6 rdzeni wydajnościowych (Raptor Cove) i osiem o wysokiej sprawności energetycznej z możliwością obsługi nawet 20 wątków. Intel twierdzi, że nowy procesor jest „najszybszym procesorem mobilnym, jaki kiedykolwiek stworzono” i ma stanowić podstawę najlepszej na świecie mobilnej platformy do gier.

Procesor pracuje z maksymalną częstotliwością 5,4 GHz i 4,1 GHz odpowiednio na rdzeniach P i E. Domyślny limit mocy wynosi zaledwie 45 W, jednak może wzrosnąć nawet do 115 W. Intel i9-13900HK jest również wyposażony w zintegrowany procesor graficzny z 96 jednostkami wykonawczymi, znany z poprzedniej generacji.

“Niebiescy” nie zapomnieli o niższych, ale wciąż bardzo wydajnych modelach procesorów z rodziny Core i5 czy Core i7. W niedługim czasie w nowych urządzeniach znajdziemy również Core i9-13900H, Core i7-13800H i Core i7-13700H, które mają taką samą liczbę rdzeni jak i9-13900HK.

Tymczasem Intel Core i5-13600H i Core i5-13500H, podobnie jak układy 12. Generacji, są wyposażone w cztery rdzenie wydajności i osiem rdzeni o wysokiej sprawności energetycznej.

Seria Intel P i seria U Raptor Lake

Intel ogłosił również nowe procesory z serii P, które będą zasilać smukłe i lekkie laptopy w tym roku. Istnieją czteru nowye modele - od Core i7-1370P do Core i5-1340P. Będą one wyposażone w sześć lub cztery rdzenie o wysokiej wydajności z ośmioma rdzeniami Gracemont oraz zintegrowaną grafiką. Te procesory będą działać w zakresie od 28 W do 64 W.

Nowe procesory z serii U firmy Intel obejmują procesory Core i7, Core i5, Core i3 wraz z układami Intel Procesor U, który zastępuje ubiegłoroczne Pentiumy. Jednostki te będą działać w zakresie od 15 W do 55 W i mają zasilać ultraprzenośne urządzenia, w tym składane czy chłodzone całkowicie pasywnie.

Wydajność PC w laptopie – Seria HX

Podobnie jak w przypadku jednostek Alder Lake, również 13. generacja otrzymała najwydajniejszą serię HX, która dodaje możliwości układów przeznaczonych do komputerów stacjonarnych do konstrukcji mobilnych. Wszystko po to, aby zapewnić jeszcze wyższy poziom wydajności w zastosowaniach profesjonalnych, takich jak CAD, animacja i tworzenie efektów wizualnych. Seria ta dodatkowo charakteryzuje się odblokowanym mnożnikiem i jest dostępna w modelach Core i5, Core i7 oraz Core i9.

Jednostki Intel Core HX 13. generacji mogą posiadać do 24 rdzeni (8 rdzeni Performance i 16 rdzeni Efficient) i obsługiwać do 32 wątków. TDP układów zostało określone na 55 W. Nowe mobilne procesory zapewniają również dostęp do 16 linii PCIe Gen 5.0 za pośrednictwem procesora i 4 PCIe Gen 4.0 z dedykowanego koncentratora kontrolera (PCH).

Intel Procesor N - następca linii Celerona i Pentium

O tym, że Intel nie planuje przygotowywać nowych Celeronów czy Pentiumów, pisaliśmy już we wrześniu. Co by nie mówić, wiadomość ta była dość zaskakująca. Dziś w końcu poznaliśmy szczegóły następcy tych kultowych już układów. Nowa seria N w całości wykorzystuje rdzenie o wysokiej sprawności energetycznej i jest zarówno przeznaczona dla laptopów, jak i małych komputerów osobistych. W modelach i3-N znajdziemy ich osiem, natomiast modele Intel Procesor posiada ich 4. Maksymalne taktowanie zostało ograniczone do 3,8 GHz.

Wszystkie jednostki posiadają zintegrowany układ graficzny, składający się z 32 jednostek wykonawczych. TDP układów może wynosić od 7 do 15 W.

Intel Evo

Premiera nowych układów wprowadza również aktualizacje dla platformy Intel Evo w laptopach i innych urządzeniach mobilnych. Oczekuje się, że ponad 100 konstrukcji z procesorami mobilnymi Intel Core 13. generacji - w tym nowe modele, wyposażone składane wyświetlacze - trafi do sprzedaży w pierwszej połowie 2023 roku. Zapowiedziano również więcej konstrukcji wyposażonych w dedykowane układy graficzne, w tym Intel Arc.

Oprócz szybkości reakcji, rzeczywistego czasu pracy baterii, natychmiastowego wybudzania i szybkiego ładowania, do specyfikacji trzeciej edycji dodano dodatkowy zestaw wymagań systemowych i testów o nazwie "inteligentna współpraca". Ma to zapewniać lepsze wrażenia podczas współpracy za pośrednictwem aplikacji wideokonferencyjnych na komputerze PC dzięki takim technologiom, jak oparte na sztucznej inteligencji usuwanie szumów tła, zintegrowane Wi-Fi Intel 6E (Gig+), Intel Connectivity Performance Suite i opcjonalne efekty obrazowania kamery z akceleracją sztucznej inteligencji.

Więcej Raptor Leaków … i rdzeni w desktopach

Intel ogłosił również 16 nowych modeli procesorów 13 generacji dla komputerów stacjonarnych. W ofercie znalazły się zablokowane (nieumożliwiające przetaktowania) układy od Core i3 do Core i9. Podobnie jak w przypadku odblokowanych wersji, które premierę miały w październiku, niebiescy postanowili i w tych modelach zwiększyć ilość rdzeni E. Dzięki temu Core i9-13900 posiada łącznie 24 rdzenie, a Core i5-13500K w sumie 14. Nie mniej Ciekawie wygląda następca bardzo popularnego modelu 12400F – Core i5 –13400F. Intel w jego przypadku zastosował aż 6 wydajnych rdzeni i dodał dodatkowo 4 rdzenie Efficent. Dzięki temu układ ten będzie w stanie obsłużyć nawet 16 wątków. Jego maksymalne taktowanie wynosi 4,6 GHz