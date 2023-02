Internet speed test - jak sprawdzić prędkość Internetu?

Zmierzenie szybkości łącza internetowego jest bardzo proste. Poprawne wykonanie takiego pomiaru wiąże się jednak z zastosowaniem kilku szalenie istotnych zasad.

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy Twój dostawca internetu (ISP) zapewnia Ci dostęp do usługi o parametrach, jakie zostały opisane i zadeklarowane w umowie, nie będzie to problemem. Można tego dokonać przy wykorzystaniu wielu różnych narzędzi, które cechuje podobna zasada działania. Zanim jednak do nich sięgniesz, powinieneś pamiętać o kilku istotnych czynnościach, dzięki którym zbadana prędkość Twojego łącza będzie jak najbliższa prawdziwej wartości:

, wyłącz wszystkie aplikacje mogące mieć negatywny wpływ na przepustowość łącza (pracując w tle mogą je ograniczać i fałszować w ten sposób wynik). Są to np. aplikacje P2P, komunikatory internetowe oraz programy antywirusowe; jeżeli możesz, podłącz komputer bezpośrednio do modemu poprzez kabel ethernetowy (LAN);

; jeżeli to możliwe, wyłącz w systemie automatyczne aktualizacje;

przed pomiarami zresetuj router;

kilka razy w odstępie kilkuminutowym przy wykorzystaniu tej samej przeglądarki (weź pod uwagę średni wynik); pamiętaj aby podczas testów w przeglądarce nie były uruchomione dodatkowe zakładki.

Jak zmierzyć szybkość łącza internetowego - prędkość maksymalna

Podpisując umowę otrzymujesz dostęp do usługi, której parametry określane są przez maksymalną prędkość dotyczącą pobierania danych oraz ich wysyłania. Tym samym dostawca internetu deklaruje, że prędkość pobierania wynosi np. do 100 Mb/s. W tym momencie warto przypomnieć zaprezentowane w 2015 roku wyniki badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską, którymi objęła dostawców stacjonarnego internetu. Dowiadujemy się z nich, że większość dostawców podaje zawyżone parametry oferowanych łączy. Biorąc pod uwagę trzy sposoby dostarczania stacjonarnego internetu, faktyczna prędkość stanowi ok. 80% deklarowanej:

internet z kablówek : 90,1% wydajność zapowiadanej przez operatorów

: 90,1% wydajność zapowiadanej przez operatorów połączenia światłowodowe : 85,4%. szybkości deklarowanej prędkości

: 85,4%. szybkości deklarowanej prędkości najpopularniejsze łącza internetowe realizowane w technologii xDSL: tylko 65% wydajność zapowiadanej przez operatorów

Jeżeli chodzi o Polskę, w przypadku wielu dostawców internetu osiągane wyniki nie odbiegają (a nawet w niektórych przypadkach są lepsze) od średnich wartości europejskich. Niewykluczone jednak, że masz pecha i akurat w twoim przypadku różnice te będą nawet drastyczne. Raport komisji UE z 2022 podaje, że 71% gospodarstw domowych na Starym Kontynencie ma dostęp do sieci, a najszybsze łącza występują na Malcie, w Luksemburgu, Danii i Hiszpanii. Planem, który ma zostać zrealizowany do roku 2030 jest, aby każde gospodarstwo miało dostęp do przepustowości 1 Gbps.

Czy to możliwe? W ostatnim roku przeciętne łącze miało 103,3 Mbps, a więc jeszcze sporo brakuje.

Jak zmierzyć szybkość łącza internetowego - usługi online

SpeedTest.net

Najpopularniejsza i najbardziej ceniona usługa online pozwalająca na test łącza internetowego to SpeedTest.net. Narzędzie to sprawdza ping (opóźnienie), a także pobieranie (download) i wysyłanie (upload) danych. Aby rozpocząć sprawdzanie szybkości łącza naciśnij po prostu przycisk ROZPOCZNIJ TEST.

Fot.: H Tur/PC World

Po przeprowadzeniu procesu testującego na ekranie wyświetlone zostaną trzy wspomniane trzy wyniki, z których dwa możesz porównać z tymi deklarowanymi przez Twojego dostawcę internetu.

Inne usługi

W internecie znaleźć można jednak znacznie więcej usług o podobnej, co wspomniana wyżej, funkcjonalności (w tym usługi dostawców internetu), np. Speedtest.pl czy Netmeter.eu. Z naszych obserwacji wynika, że wszystkie one dają bardzo podobne wyniki.

Czy drastycznie słabszy wynik to pewna wina dostawcy?

Czy wynik znacznie odbiegający od deklarowanej szybkości łącza oznacza, że dostawca internetu Cię oszukuje? Niekoniecznie. Wina może leżeć po stronie użytkownika. Może bowiem okazać się, że na Twoim komputerze znajduje złośliwy kod, który zajmuje część łącza.

W systemie Windows 10 możesz sprawdzić to w następujący sposób:

naciśnij ctrl+alt+del> wybierz Menedżer zadań> w zakładce "Wydajność" wybierz funkcję "Otwórz monitor zasobów";

w zakładce Sieć zobaczysz, które procesy łączą się z internetem; jeżeli znajdują się wśród nich podejrzane elementy, kliknij w nie prawym przyciskiem myszy i wybierz "wyszukaj w trybie online".

Ale problem może leżeć również w innym miejscu. Spróbuj więc:

zainstalować najnowsze sterowniki do karty sieciowej oraz oprogramowania firmware do routera

uruchomić panel administracyjny routera i sprawdzić ustawienia (połączenie Wi-Fi powinno być realizowane zgodnie z najszybszym obsługiwanym standardem)

Wciąż słaby wynik, co robić?

Jeżeli po wykonaniu wszystkich opisanych czynności okazuje się, że szybkość łącza faktyczna znacznie odbiega od maksymalnej, która jest deklarowana przez dostawcę internetu, w takiej sytuacji nie wahaj się przed złożeniem reklamacji. Pamiętaj jednak, aby odpowiednio się do tego przygotować poprzez zestaw zrzutów ekranowych dokumentujących, że zgłaszany przez Ciebie problem istnieje i nie występuje tylko sporadycznie, ale trwale.

Jak sprawdzić prędkość Wi-Fi?

Fot.: H Tur/PC World

Dla urządzeń mobilnych powstał szereg aplikacji do pomiarów przepustowości łącza. Co istotne - są darmowe, jak na przykład Test prędkości WiFi & Internet. Ich zasada działania jest identyczna jak tych do pomiaru prędkości stałego łącza, jednak warto pamiętać, że mamy tu dwie częstotliwości - 2,4 oraz 5 GHz. Szybsze prędkości osiąga się przy tej drugiej. Jeśli masz smartfona obsługującego 5G, wówczas może on korzystać także z pasma 6 GHz, które jest w chwili obecnej najszybsze.

Pamiętaj, że jeśli masz Wi-Fi z routera, szybkość internetu będzie tym, większa, im bliżej fizycznie niego będzie urządzenie. Routery 802.11ac (Wi-Fi 5) powinny pozwalać na przepustowość wynoszącą 200-600 Mbps. Do większości zastosowań jest to wystarczające - streaming materiałów wideo UHD wymaga 40 Mbps.