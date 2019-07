Jak App Store zmieni się po aktualizacji do iOS 13?

Jedna z najczęściej używanych aplikacji zostanie znacznie przebudowana.

Spis treści

Najczęściej używaną aplikacją fabrycznie zainstalowaną na wszystkich urządzeniach z systemem iOS jest prawdopodobnie przeglądarka internetowa Safari. To domyślna aplikacja do przeglądania sieci. Na rynku istnieje wiele alternatyw, które sprawdziliśmy w naszym rankingu przeglądarek internetowych dla iPhone'a, ale aby je zainstalować potrzebny jest App Store. To sklep z aplikacjami. Jest on jedynym miejscem, z którego można pobrać aplikacje na urządzenia z iOS.

Źródło: Apple

Aplikacja App Store służy do odkrywania, znajdowania, pobierania oraz aktualizowania wszystkich aplikacje, jakie są zainstalowane na urządzeniach z systemem iOS. Apple zdecydowało się na lifting i odświeżenie aplikacji w 2017 roku podczas premiery iOS 11. Dodano wtedy własne zawartości redakcyjne w nowej zakładce Dziś, podzielono gry i aplikacje na zupełnie oddzielne kategorie oraz przeprojektowano strony aplikacji tak, aby stały się bardziej przejrzyste i czytelne.

W systemie iOS 13, którego finalna wersja pojawi się na milionach urządzeń z iOS już jesienią tego roku aplikacja App Store znowu zostanie zmodyfikowana. Zmiany nie są tak drastyczne, jak w przypadku aktualizacji sprzed dwóch lat, ale są one istotne. Zmienia się sposób aktualizacji i zarządzania aplikacji.

Oto wszystkie nowości w obrębie aplikacji App Store, które pojawią się w iOS 13.

Tryb ciemny

Nowy App Store z iOS 13 podobnie, jak wszystkie fabrycznie zainstalowane aplikacje jest w pełni kompatybilny z nowym ciemnym motywem. W obrębie całej aplikacji widać będzie biały tekst wyświetlany na czarnym tle, a jasnoszare tła pól wyboru i kart zostały zastąpione ciemnymi szarymi kolorami.

Pojawienie się Apple Arcade

Największą nowością w aplikacji App Store będącej częścią iOS 13 jest zastąpienie zakładki Aktualizacje zakładką Apple Arcade. Reszta paska nie została zmieniona.

Źródło: Apple

Apple Arcade to usługa, która za pomocą czasowej subskrypcji pozwala na granie w wiele gier zgodny z iPhone'm, iPad'em oraz komputerami Mac i Apple TV. Co ważne Apple Arcade oferuje wsparcie dla udostępniania w obrębie rodziny (Family Sharing).

Nie znamy jeszcze dokładnych szczegółów. Usługa Apple Arcade zacznie działać na jesieni. Jej start zbiegnie się z terminem aktualizacji urządzeń do iOS 13.

Aktualizacje aplikacji w innym miejscu

Ponieważ zakładka Aktualizacje została zastąpiona przez Apple Arcade miejsce, w którym można zaktualizować zainstalowane aplikacje zostało przeniesione.

Po aktualizacji do iOS 13 należy przejść do specjalnego menu po kliknięciu własnego logotypu Apple ID znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu.

Źródło: Apple

To nowy punkt kompleksowej obsługi konta Apple ID, z poziomu którego można również aktualizować i zarządzać wszystkimi aplikacjami zainstalowanymi za pomocą App Store. Znajdują się tu łącza do wszystkich kupionych wcześniej treści i subskrypcji. Można również wymieniać lub wysyłać karty upominkowe, a także dodawać fundusze do konta Apple ID oraz zarządzać ustawieniami spersonalizowanych rekomendacji.

Lista wszystkich zainstalowanych aplikacji w nowym App Store zaczyna się od aplikacji, które posiadają dostępną do zainstalowania aktualizację. Niżej umieszczono ostatnio zaktualizowane programy. Aplikacje można aktualizować indywidualnie klikając odpowiednią opcję obok nich lub zainstalować wszystkie w tym samym czasie za pomocą przycisku Aktualizuj wszystko.

Źródło: Apple

Przeciągnięcie tego ekranu w dół spowoduje wymuszenie odświeżenia i sprawdzenia dostępności aktualizacji.

W dalszym ciągu istnieje możliwość wyłączenia automatycznego pobierania aktualizacji aplikacji w Ustawieniach telefonu (sekcja iTunes i App Store).

Usuwanie aplikacji

Usuwanie aplikacji to kolejna zmiana powiązana z nowym App Store dostępnym w iOS 13. Do tej pory aby usunąć wybrany program trzeba było przytrzymać jego ikonę na ekranie głównym i kliknąć ikonę X. Wybraną aplikację można było usunąć również z poziomu Ustawień > Ogólne > Pamięć masowa. W systemie iOS 13 aplikacje usuniemy także z poziomu App Store.

Na liście wszystkich zainstalowanych aplikacji wystarczy przesunąć wybraną aplikację w lewo, aby zobaczyć przycisk umożliwiając jej odinstalowanie bezpośrednio z poziomu App Store.

Źródło: Apple

To bardzo użyteczna funkcja, która powinna znaleźć się w systemie iOS już dawno temu. Wielu użytkowników podczas przeglądania dostępnych do zainstalowania aplikacji zdaje sobie sprawę, że nie korzysta z wybranej aplikacji. Od teraz można ją wygodnie usunąć z ekranu aktualizacji bez zbędnego cofania się do ekranu domowego.