Jak UNIKNĄĆ instalacji aktualizacji Windows 10 Maj 2019?

Duża aktualizacja Windows 10 tuż-tuż, jednak mając w pamięci to, co zrobiła poprzednia, można obawiać się jej wprowadzania. W jaki sposób jej uniknąć?

Spis treści

Z pewnością pamiętasz sytuację z poprzedniej jesieni, kiedy to użytkownicy zaktualizowali Windows 10 i odkryli, że poznikały im pliki z dysków. Dlatego można obawiać się, że aktualizacja Maj 2019 - lub po prostu aktualizacja do wersji 1903 - zaskoczy podobnie jakimiś nieprzyjemnymi niespodziankami. Nie lepiej zaczekać parę dni, aż z całego świata nadejdą pozytywne sygnały i dopiero wówczas ją zainstalować? O tym, co ma do zaoferowania, piszemy w artykule "Windows 10 maj 2019 - nowe funkcje, które musisz poznać" Ogólnie podsumowując - jest to ciekawe wzbogacenie systemu o kolejne funkcje i możliwości. Ale jeśli wolisz zaczekać z jego wprowadzeniem, oto, jak można to zrobić.

Windows 10 Pro, Enterprise i Dla Edukacji

Jeśli używasz Windows 10 w edycji Pro, Enterprise lub Dla Edukacji, sprawa jest bardzo prosta.

Otwórz Ustawienia, wejdź do sekcji Aktualizacja i zabezpieczenia, a następnie Windows Update. Kliknij na Opcje zaawansowane

Zjedź na dół - zobaczysz możliwość określenia, kiedy mają zostać instalowane aktualizacje. Skorzystaj z rozwijanego menu, które pozwala odroczyć je nawet na 365 dni!

Ustal czas, w którym chcesz wstrzymać się od wprowadzania zmian i gotowe.

Nie ma tu opcji zapisania zmian, więc po prostu ustaw liczbę dni i zamknij okienko.

Windows 10 Home

Jeśli korzystasz z Windows 10 Home, nie będzie łatwo. Niektórzy użytkownicy wyłączają usługę wuauserv, odpowiedzialną za wykrywanie i pobieranie aktualizacji. Nie polecamy, ponieważ mogą pojawić się nieoczekiwane skutki uboczne, z utratą stabilności systemu włącznie. Jeśli jednak chcesz spróbować, wpisz do systemowej wyszukiwarki Usługi, przejdź do nich, a następnie znajdź na liście Windows Update, kliknij na niej dwa razy lewym przyciskiem myszki i w zakładce Ogólne wybierz z rozwijanego menu opcję wyłączenia i zastosuj zmiany. Istnieją także aplikacje firm trzecich, pozwalające wpływać na Windows Update - jednak to także odradzamy. Zamiast tego proponujemy:

wejdź do Ustawień, a tam do działu Sieć i internet

jeśli masz komputer połączony z ruterem za pomocą kablem, wybierz opcję Ethernet

kliknij na ikonce swojego połączenia lewym przyciskiem myszki

przesuń suwak, aby zmienić połączenie na taryfowe

W ten sposób "mówisz" Microsoftowi, że płacisz za transfer danych, dlatego nie chcesz pobierać ich dużych ilości. Jednak uwaga - czasami ta metoda może nie zadziałać, a aktualizacja zostać po prostu "wmuszona" w system. W przypadku korzystania z połączenia Wi-fi procedura jest taka sama, ale w dziale Sieć i internet klikasz na połączenie Wi-fi po lewej.

Powrót do normalnego systemu aktualizowania systemu to oczywiście odwrotne działania.