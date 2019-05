Jak aktywować 5 GHz Wi-Fi w Twoim komputerze

Większość nowych routerów oraz komputerów obsługuje sieć Wi-Fi 5 GHz, która pozwala na szybsze i wydajniejsze połączenie z Internetem. Oto, jak dowiedzieć się, czy Twój laptop obsługuje tę funkcję oraz jak ją włączyć.

Spis treści

Sieć bezprzewodowa Wi-Fi jest jednym z najpowszechniej dostępnych sposobów na połączenie wszelkiego rodzaju urządzeń z Internetem. Korzystają z niej smartfony, laptopy, komputery, tablety, urządzenia IoT, a nawet nowoczesne samochody. W chwili obecnej standard ten wykorzystuje dwie częstotliwości 2,4 GHzoraz 5 GHz. Korzystanie z 5 GHz sieci Wi-Fi ma niezaprzeczalne zalety, ponieważ oferuje znacznie wyższe przepustowości.

Źródło: techadvisor

W tym artykule przedstawiamy, jak dowiedzieć się, czy Twój laptop posiada kartę sieciową zgodną z 5 GHz Wi-Fi oraz jak uruchomić jej obsługę.

Różnice pomiędzy Wi-Fi 2,4 GHz, a Wi-Fi 5 GHz

Wielu mniej zaawansowanych użytkowników może nie wiedzieć, czym różnią się poszczególne sieci Wi-Fi. Przez wiele lat rozwijane były sieci Wi-Fi pracujące na częstotliwości 2,4 GHz mimo, iż częstotliwość 5 GHz również była dostępna. Liczba GHz odnosi się do częstotliwości, która jest wykorzystywana do przesyłu informacji. To właśnie ona określa siłę sygnału oraz jego zasięg. Sieć 5 GHz została spopularyzowana wraz z wprowadzeniem standardu 802.11n w 2009 roku, który umożliwiał osiągnięcie transferów sięgających do 150 Mb/s w przypadku użycia częstotliwości 2,4 GHz oraz 300 Mb/s podczas korzystania z sieci 5 GHz.

Sieć wykorzystująca 2,4 GHz częstotliwość posiada znacznie większy zasięg, ale ma więcej zakłóceń oraz oferuje niższe transfery danych. Sieć 5 GHz oferuje wyższe transfery danych oraz mniejsze zakłócenia, ale posiada ograniczony zasięg. Z powodu zalet i wad obu sieci producenci decydują się na produkcje dwuzakresowych routerów oraz kart sieciowych, aby jak najlepiej wykorzystać zalety obu rodzajów połączeń.

Sprawdź, czy Twój router obsługuje częstotliwość 5 GHz?

Jeżeli nie jesteś pewny, czy Twój router posiada możliwość pracy w dwóch zakresach (Dual-Band) możesz to łatwo zweryfikować. Nawet jeżeli jej nie posiada warto włączyć obsługę częstotliwości 5 GHz (jeżeli nie jest uruchomiona domyślnie) na Twoim laptopie, ponieważ być może w pracy lub innych miejscach, do których go zabierasz będziesz mógł skorzystać z szybszego dostępu do Internetu.

Najprostszym sposobem na sprawdzenie, czy router posiada obsługę częstotliwości 5 GHz jest sprawdzenie jego specyfikacji technicznej lub przejrzenie instrukcji obsługi dołączonej do zestawu. Alternatywnie możesz również zalogować się do interfejsu routera i sprawdzić ustawienia dotyczące sieci Wi-Fi. W zależności od typu routera zobaczysz ustawienia dla sieci 2,4 GHz oraz 5 GHz w oddzielnych sekcjach lub zauważysz, że niektóre opcje np. nazwa SSID są zdublowane. Warto rozróżnić obie sieci, abyś wiedział, z której korzystasz w danym momencie.

Które standardy Wi-Fi działają na częstotliwości 5 GHz?

Standardy 802.11a, 802.11n oraz 802.11ac współpracują z częstotliwością 5 GHz, ale w 802.11n jej obsługa jest opcjonalna. Oznacza to, że jeżeli posiadasz router kompatybilny z 802.11n musisz dodatkowo upewnić się, czy Twój model posiada obsługę częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 GHz, czy tylko 2,4 GHz. Dodatkowo nie wszystkie routery są w stanie pracować jednocześnie w obu częstotliwościach, co oznacza, że być może będziesz chciał wybrać, z której częstotliwości wolisz skorzystać. Na szczęście większość nowych modeli pracuje jednocześnie z wykorzystaniem częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 GHz.

Pamiętaj jednak, że posiadanie dwóch sieci wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Niektóre z urządzeń, które będziesz podłączać do Wi-Fi nie obsługują standardu 5 GHz, więc będą połączone do sieci 2,4 GHz. Na przykład jeżeli korzystasz z iPhone'a X podłączonego do domowej sieci Wi-Fi w częstotliwości 5 GHz nie będziesz mógł kontrolować Chromecast'a podłączonego do sieci 2,4 GHz.

Jak sprawdzić, czy Twój komputer obsługuje 5 GHz Wi-Fi?

W przypadku użytkowników komputerów Apple sprawa jest prosta. Wystarczy, że klikniesz logo Apple w lewym górnym rogu, wybierzesz Ten Mac... i klikniesz Raport systemowy ....

Przejdź do sekcji Sieć i wybierz Wi-Fi. W tym miejscu znajdziesz informacje odnośnie standardów sieci Wi-Fi, jakie obsługuje Twój Mac (sekcja Obsługiwane tryby PHY). Jeżeli znajdziesz tam obsługę 802.11a/b/g/n oznacza to, że Twój Mac obsługuje sieci 5 GHz. Możesz przyjrzeć się również podstawowym informacją o wszystkich sieciach Wi-Fi, jakie znajdują się w pobliżu.

Użytkownicy laptopów oraz komputerów z systemem Windows są w trochę gorszej sytuacji, ponieważ ustawienia dotyczące sieci Wi-Fi różnią się pomiędzy poszczególnymi konstrukcjami. Musisz uruchomić Menedżera urządzeń i przejść do sekcji Karty Sieciowe. W tym miejscu musisz wybrać odpowiednie urządzenie. W naszym przypadku laptop posiada kartę sieciową Intel Wireless AC 9560. Gdy znajdziesz już model możesz wyszukać w Internecie specyfikację techniczną danej karty sieciowej, aby dowiedzieć się, czy posiada ona obsługę sieci o częstotliwości 5 GHz?

Jeżeli dowiesz się, że Twój komputer wspiera sieci pracujące w częstotliwości 5 GHz podobnie jak Twój router, a mimo to nie możesz znaleźć Twojej 5 GHz sieci Wi-Fi możliwe, że karta sieciowa posiada domyślnie wyłączoną obsługę sieci 5 GHz. Kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę urządzenia i wybierz Właściwości. Przejdź do zaawansowane. W tym miejscu zobaczysz wszystkie ustawienia karty sieciowej w Twoim komputerze. Niestety ustawienia te są indywidualne dla danej karty sieciowej, dlatego musisz znaleźć odpowiednią opcję odpowiedzialną za uruchomienie sieci 5 GHz. W naszym przypadku ukryta była ona w Tryb bezprzewodowy 802.11.a/b/g. Po rozwinięciu listy do wyboru była opcja Dual Band.

Po jej ustawieniu byliśmy w stanie łączyć się z 5 GHz sieciami Wi-Fi.

Jeżeli w sieci znalazłeś informację, że Twoja karta sieciowa obsługuje 5 GHz sieci, a w ustawieniach nie znalazłeś odpowiednich ustawień spróbuj zainstalować najnowsze sterowniki.

W przypadku, gdy masz starszy komputer, który nie obsługuje 5 GHz sieci bezprzewodowych, a naprawdę chcesz z niej skorzystać możesz zakupić zewnętrzną kartę sieciową Wi-Fi na USB. To tanie rozwiązanie, które za niecałe 100 zł pozwoli Ci skorzystać z dobrodziejstw oferowanych przez 5 GHz sieć Wi-Fi.