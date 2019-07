Jak chronić się przed scamem, ransomware i innymi zagrożeniami online?

W świecie cyfrowym obowiązuje ta sama stara zasada, co w medycynie, czyli "lepiej zapobiegać, niż leczyć". A czym i jak zapobiegać? Wyjaśniamy!

Spis treści

Ochrona przed wirusami to w obecnych czasach konieczności. Jak podaje to raport FBI, w 2018 roku w samym tylko USA dzięki scamowi cybeprzestępcy wzbogacili się o 7,45 miliardów dolarów. Scam w tym znaczeniu obejmuje fałszywe zamówienia online (za produkt zapłacono, kupujący nigdy go nie otrzymał), kradzież tożsamości, kradzieże danych z kart kredytowych. Inne zagrożenia to ransomware, malware, scareware i wirusy. W opinii ekspertów najgroźniejszy jest ransomware. Każdy, kto miał nieszczęście paść jego ofiarą, włącza komputer i widzi nagle informację o tym, że jego pliki zostały zaszyfrowane, a jeśli nie zapłaci w określonym czasie podanej kwoty, zostaną usunięte bez możliwości ich przywrócenia.

Czy w takiej sytuacji zapłacić i pozbyć się problemu? Jak wyjaśniamy to w tekście Ransomware - czy warto zapłacić okup?, zdecydowanie nie. Obojętnie od tego, jaka nie będzie kwota okupu, nie ma się żadnej gwarancji, że otrzyma klucz deszyfrujący, dlatego jest to po prostu wyrzucanie pieniędzy w błoto. Ponadto - nie zawsze jest to możliwe. Przykładem miasto Atlanta, którego system komputerowy sparaliżował ransomware SamSam. Wysokość okupu? 50 000 bitcoinów, czyli (wg ówczesnego kursu) ok. 2 miliardów dolarów. Po naradzie zdecydowano się zapłacić okup, jednak okazało się, że wskazany przez twórców szkodnika portal płatniczy... nie działa. Atlanta pozostała więc z niczym, a całkowity koszt przywrócenia systemu do ponownego działania wyniósł ok. 17 milionów dolarów. Jak podaje Symantec, jak dotąd odnotowano 67 ataków SamSam na firmy i instytucje.

Czy można usunąć ransomware samodzielnie?

JD Sartain, nasz koleżanka z amerykańskiego wydania PC World, trafiła na ransomware i postanowiła spróbować usunąć je samodzielnie. Choć okup nie był wysoki - 300 USD - doszła do wniosku, że nie da zarobić przestępcom. Zaczęła od odłączenia komputera od sieci, a następnie oczyszczenia historii przeglądarki wraz z wszystkimi ciasteczkami. Potem weszła w ustawienia systemu i aplikacje. Posortowała je wg daty instalacji i odinstalowała wszystkie zainstalowane w ciągu ostatnich 7 dni. Następnie skorzystała z programu Norton Utilities do oczyszczenia systemu, przeskanowania na obecność wirusów oraz usunięcia wszystkich podejrzanych i zbędnych plików. Pomogło!

Jednak miała pecha - jakiś czas później uderzył w nią kolejny ransomware, tym razem domagający się 400 dolarów. Powtórzenie opisanych powyżej czynności nie pomogło. Spróbowała zatem - korzystając z wbudowanych w Windows 10 narzędzi - przywrócić system do wcześniejszego stanu, czyli przed infekcją. Jak to zrobić?

Wpisz w okienku systemowej wyszukiwarki "Przywracanie"

Wybierz z wyników "Utwórz punkt przywracania"

Kliknij na "Przywracanie systemu" w zakładce "Ochrona systemu"

Wybierz datę/punkt przywracania z listy wyników. Jeśli widzisz tylko jedną, zaznacz okienko z wyborem pokazania większej ilości punktów przywracania

Proces pokazany przez JD Sartain

Następnie wybierz skanowanie, aby odnaleźć zainfekowane aplikacje i programy. Jeśli zostaną odnalezione, zostanie pokazana ich lista.

Po skanie naciśnij Dalej, a Windows poprosi o potwierdzenie punktu przywrócenia systemu

poprosi o potwierdzenie punktu przywrócenia systemu Jeśli chcesz przywrócić system do wybranej daty, potwierdź to. Przywracanie Systemu nie skasuje Twoich zdjęć, muzyki, filmów czy dokumentów, ale usunie wszystkie zainstalowane (po dacie stworzenia punktu przywracania) programy i ich pliki.

W tym przypadku również powiodło się usunięcie szkodnika, jednak eksperci ds bezpieczeństwa nie zalecają tej metody - w zamian polecają sformatowanie partycji systemowej i instalację wszystkiego od zera.

Warto dodać, że spotyka się jeszcze "zablokowanie policyjne" komputera. W zależności od kraju (Policja w Polsce, FBI w USA, itp.), użytkownik po włączeniu swojej maszyny widzi obrazek, w którym zostaje poinformowany przez odpowiedzi organ ścigania, że z tego komputera odwiedzano strony z pornografią dziecięcą, zoofilią i innymi zakazanymi rzeczami, w związku z czym zostaje nałożony mandat w wysokości np. 500 USD. Oczywiście jest to bzdura i tutaj również odradzamy płacenie, a zamiast tego skontaktowanie z pomocą techniczną któregoś z producentów oprogramowania antywirusowego, jak np. Bitdefender. Ale niektórzy eksperci zalecają, aby po usunięciu ransomware skopiować cenne dla siebie pliki na inny nośnik, a następnie sformatować partycję systemową i zainstalować system od nowa.

Jak chronić się przed wyłudzeniem pieniędzy?

Prewencja to najlepszy sposób na uchronienie się przed scamem i ransomware. Możesz zadbać o nią w następujący sposób: