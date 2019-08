Jak cofnąć aktualizację Windows 10?

Aktualizacje Windows 10 są zazwyczaj bezproblemowe. A co, jeśli po aktualizacji pojawią problemy? Najlepiej wrócić do poprzedniego stanu. W jaki sposób?

Spis treści

Windows 10 otrzymuje aktualizacje często i - niestety - nie wszystkie "wchodzą łagodnie". Niektóre wręcz szkodą i po ich zaaplikowaniu system działa gorzej, niż przed nimi. Windows 7 miał to rozwiązane nieco lepiej - niechciane aktualizacje można było ignorować, w przypadku "dziesiątki" można je tylko odraczać. Nie można jednak zapominać, że aktualizacje likwidują krytyczne błędy w systemie, znacznie zwiększając poziom jego bezpieczeństwa i prędzej czy później trzeba je po prostu wprowadzić. Co w przypadku wspomnianej sytuacji, gdy system po ich aplikacji sprawuje się gorzej? No cóż, trzeba wycofać aktualizację i tutaj opisujemy krok po kroku, jak tego dokonać.

Jak wrócić do poprzedniej wersji Windows 10?

Aktualizacje Windows 10 są podzielone na dwa rodzaje: łatki oraz buildy. Łatki to małe poprawki, które mają za zadanie zabezpieczyć luki w oprogramowaniu, podczas gdy buildy to duże zmiany, których instalacja może zająć nawet kilkadziesiąt minut. Przez długi czas buildy były aplikowane dwa razy do roku, jednak niedawno Microsoft zmienił tę politykę - teraz buildy są mniejsze, ale za to częściej się pojawiają. Po wprowadzeniu każdej zmiany zachowywane są pliki poprzedniej wersji, umożliwiające na powrót do niej. Jednak uwaga - przechowywane są jedynie przez dziesięć dni, a po tym czasie są automatycznie kasowane.

Dlatego jeśli nie minęło jeszcze dziesięć dni od wprowadzenia aktualizacji, możesz cofnąć zmiany:

otwórz Ustawienia (poprzez menu Start lub skrót klawiaturowy Windows + I)

wejdź do sekcji Aktualizacja i zabezpieczenia, a następnie Odzyskiwanie

wybierz funkcję "Wróć do poprzedniej wersji systemu Windows 10"

kieruj się wyświetlanymi instrukcjami

Jeśli minęło ponad 10 dni, zobaczysz, że okienko rozpoczęcia jest wygaszone. Co wówczas? Nie pozostaje nic innego, jak reinstalacja systemu z jego kopii zapasowej - jeżeli oczywiście ją posiadasz. Zobacz nasz artykuł "Jak tworzyć i przywracać kopię zapasową w systemie Windows 10?"

Jak odinstalować konkretną aktualizację Windows?

Jeśli chcesz usunąć jedną z pomniejszych aktualizacji, będzie to prosta operacja:

otwórz Ustawienia (poprzez meny Start lub skrót klawiaturowy Windows + I)

wejdź do sekcji Aktualizacja i zabezpieczenia, a następnie do Windows Update

wybierz funkcję "Wyświetl historię aktualizacji"

wybierz funkcję "Odinstaluj aktualizację"

W kolejnym okienku zobaczysz pełną listę pobranych i zainstalowanych aktualizacji.

Kliknij tą, która chcesz odinstalować, a następnie kliknij na niej ponownie prawym przyciskiem myszki i wybierz opcję Odinstaluj.