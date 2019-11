Jak czytać wiadomości na Facebooku i Messengerze bez zdradzenia swojej obecności?

Nie masz czasu na rozmowy na Messengerze, a ktoś namolnie wysyła Ci wiadomości? Oto, jak je odczytać bez zdradzenia swojej obecności online.

Stworzony przez Facebooka Messenger to bardzo praktyczny komunikator, ale gdy nie masz ochoty rozmawiać, może irytować. Jeśli masz go na telefonie, otrzymujesz powiadomienia o nowych wiadomościach. Jeśli otworzysz któreś - pokażesz, że jesteś obecny, co jest mało komfortowe w sytuacji, gdy chcesz uniknąć rozmowy lub nie masz ochoty od razu odpisywać. W jaki sposób możesz być na bieżąco z wiadomościami, a zarazem nie zdradzać swojej obecności? Proponujemy rozwiązanie tej sytuacji.

Kiedy wysyłasz wiadomość ma Messengerze, widzisz kółeczko z "ptaszkiem" w środku. Jeśli odbiorca je odczyta, zmieni się w kółeczku pokaże się jego zdjęcie profilowe, którego używa w komunikatorze. Dlatego zawsze masz potwierdzenie odczytania wysłanej wiadomości. Niestety, Facebook ani Messenger nie przewidują opcji odczytania bez poinformowania o tym fakcie osoby wysyłającej, ale są sposoby, aby tego dokonać. Najprostszy - nie odbierać wiadomości, co jest możliwe przez włączenie Trybu Samolotowego. W zależności od modelu telefonu może być potrzebne albo naciśnięcie przycisku zasilania i trzymanie go tak długo, aż pokaże się opcja włączenia/ponownego uruchomienia w tym trybie lub odszukania go w ustawieniach telefonu.

Gdy otrzymasz wiadomość, na którą nie chcesz odpowiadać, włącz ten tryb, następnie otwórz wiadomość - zostanie odczytana, a nadawca nie otrzyma potwierdzenia przeczytania. Najpierw zobaczy wspomniane kółeczko z "ptaszkiem", co oznacza, że wiadomość została posłana.

Następnie zobaczy kółko w kolorze szarym - co oznacza, że Twój Messenger odebrał wiadomość.

To kółko pozostanie szare tak długo, dopóki masz włączony Tryb Samolotowy. Nie zmieni się, gdy przeczytasz w nim wiadomości. Gdy zdecydujesz się ujawnić, po prostu wyłącz ten tryb i otwórz wiadomość w Messengerze - wówczas nadawca zobaczy w kółku Twoje zdjęcie profilowe, co da mu znać, że wiadomość została przez Ciebie odczytana.

A co w przypadku laptopa lub komputera? Tutaj również ciężko ukryć fakt, że przeczytało się wiadomość. Dlatego jedynym rozwiązaniem jest odpowiednia wtyczka do przeglądarki. Jeśli korzystasz z Chrome, wybór jest spory - wejdź do Chrome Web Store. Wpisz w okienku wyszukiwarki Unseen - powinny pokazać się trzy dodatki, które zapewnią Ci "niewidzialność" podczas korzystania z Messengera i Facebooka.

Miłośnicy Firefoxa mogą skorzystać z rozszerzenia o podobnej nazwie - FB Unseen.

I to wszystko. Innych sposobów, aby pozostać niewidocznym dla nadawcy wiadomości na Messengerze po prostu nie ma. A przynajmniej - na razie.