Jak dodać lub zmienić skina w Minecraft? [PORADNIK]

Masz dość standardowego wyglądu swojej postaci w Minecrafcie? Zmień go na inny - nie jest to trudne, a my pokażemy ten proces krok po kroku.

Jak zmienić postać w Minecraft?

W grze Minecraft otrzymuje się dwie standardowe postacie do wyboru - dziewczynę (Alex) i chłopaka (Steve). Korzystając z ustawień, można dodać im pelerynę, kapelusz lub kurtkę. Co jednak, jeśli chcesz całkowicie odmienić postać? Tutaj konieczne będzie wgranie do gry przygotowanego wcześniej skina, czyli "skórki". Skąd możesz wziąć takie skiny? W sieci istnieje kilkanaście stron, które umożliwiają pobranie przygotowanych. Warto dodać, że skiny do Minecrafta są tworzone na zasadzie "od fanów - dla fanów" i ich pobieranie jest całkowicie darmowe.

W tym tekście za przykład posłuży nam strona Skindex. Znajduje się na niej kilka tysięcy skórek - możesz zobaczyć najlepiej oceniane, ostatnio dodane, a także rekomendowane. Choć na stronie znajduje się opcja rejestracji i logowania, nie jest to niezbędne do korzystania z jej zasobów.

Gdy zainteresuje Cię któraś ze skórek, kliknij na nią. Zobaczysz jej stronę, która prezentuje się w ten sposób:

Jeśli podoba Ci się, możesz od razu dodać ją do swojej gry - wybierz w tym celu opcję Upload to Minecraft.net. Nastąpi wówczas przekierowanie na Twoje konto w serwisie Minecraft.net, gdzie musisz się oczywiście zalogować. Zobaczysz opcję przesłania wybranego skina do gry.

Kliknij na Prześlij - i gotowe.

Jeśli zmienisz zdanie, w każdej chwili możesz przywrócić standardową skórkę, wchodząc na stronie Minecraft.net do zakładki Skórka i wybierając opcję Zresetuj swoją skórkę. A nową możesz sprawdzić już po włączeniu launchera Minecrafta - kliknij w nim na Skórki

A potem w grze możesz sprawdzić skórkę, przełączając się na widok z perspektywy trzeciej osoby - wciśnij F5.